Rozbřesk: Zápis z bankovní rady zdůrazňuje obavy z mzdového vývoje

Zápis z posledního zasedání ČNB vyzněl také v jestřábím duchu. I když dva členové (Jan Frait, Tomáš Holub) zvažovali také tentokrát agresivnější snížení sazeb o 75bps, většina bankovní rady je “komfortní” s vyzněním nové prognózy a zmiňuje setrvačnou inflaci ve službách a zejména pak rychlejší růst mezd jako zdroje “inflačních obav”. I proto je velmi pravděpodobné, že již od příštího zasedání bude centrální banka sazby snižovat po 25bps krocích.



Klíčovým číslem červnového zasedání ovšem bude růst mezd za první kvartál, ve kterém centrální banka na základě vlastních šetření předpokládá relativně silné číslo (6,4 %), které by pak kvůli nízké srovnávací základně dalších kvartálů vedlo k celkově rychlém růstu mezd v celém roce 2024 (centrální banka předpokládá 7,2 %, my v tuto chvíli zhruba o procentní bod méně). Co tedy čekat?



Nově zveřejněné mzdy v průmyslu ukázaly za březen spíše slabší číslo, zatímco mzdy ve stavebnictví podle ČSÚ byly silné (10,7 %). Nevíme navíc prakticky nic o mzdách v dalších sektorech - služby, obchod. Celkový výsledek je nejistý a může být důležitým faktorem pro rozhodování těch členů bankovní rady, kteří by si ještě dokázali představit rychlejší snížení úrokových sazeb (za nás v tuto chvíli Jan Frait, Tomáš Holub, Jan Procházka). Pokud se však odhad mezd ČNB potvrdí (4.6.), je víceméně jasné, že další posun směrem dolů bude o 25bps.



V tomto týdnu bude klíčovým domácím číslem dubnová inflace. Náš odhad je lehce nad poslední prognózou - předpokládáme růst o 0,4 % meziměsíčně a 2,6 % meziročně (prognóza ČNB 2,5 %). Pokud máme pravdu, nebude to pro holubice úplně dobrá zpráva. Za meziročním zrychlením inflace budou zejména pohonné hmoty (loni v dubnu zlevňovaly, letos zdražují) a také potraviny (loni v dubnu začaly zlevňovat ze svých vrcholů, zatímco letos v dubnu se pokles řady z nich zastavil).



Náš další výhled pak počítá s poklesem inflace v letních měsících (zejména v srpnu) a ke konci roku opět s nárůstem daným dalším vyprcháváním efektu zlevňujících potravin - inflaci na konci roku očekáváme v blízkosti 2,7 %.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží těsně pod 25,00 EUR/CZK. I když globální nálada a relativně jestřábí vzkazy z ČNB koruně v posledních dnech hrály do karet, je otázkou, zda dokáže své zisky dál rozšiřovat.

Pokud dnes (jak předpokládáme) inflace vzroste o něco výrazněji, než předpokládá ČNB, a relativně dobrá nálada na globálních trzích vydrží, může se koruna o to minimálně pokusit - psychologická hranice 25,00 byla ostatně víceméně pokořena a technické faktory jí mohou hrát do karet. Na druhou stranu je otázkou, zda by další pohyb kurzu nezačal viditelně zvyšovat ochotu ČNB snižovat úrokové sazby.



Eurodolar

Eurodolar vyčkává na výraznější impulz, který těžko mohl přijít minulý týden, kdy nebyla ve hře žádná důležitá data. To se však může změnit tento týden, a to především díky reportované americké inflaci za měsíc duben. Ta však bude zveřejněna až ve středu odpoledne, což zřejmě eurodolar udrží ještě dvě seance ve vyčkávacím módu.



Akcie

Páteční obchodování na Wall Street bylo spíše ve znamení hledání směru. Největší překvapení a současně nejvýraznější obchodní aktivitu bylo možné sledovat u akcií Novavax, které svoji hodnotu zhruba zdvojnásobily. Přibližně 1% propad, tak to byl příběh akcií Apple. Za tímto propadem lze najít zprávu o snížení podílu akcií Apple o 13 % u Berkshire, která je známá jako společnost Warrena Buffetta. Zmenšení pozice o 13 % se rovná prodeji cca 10 miliónů akcií Apple. V průběhu pátečního dne byl nejstabilnějším indexem průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec přidal 0,3 %. Sektorem, kterému se nejvíce dařilo byl sektor spotřebního zboží, který posílil okolo 0,5 % (Coca Cola +0,60 %, Walmart +0,05 %).