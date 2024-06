Perly týdne: Stále na počátku býčího trhu taženého umělou inteligencí

Výkonný partner společnosti Deepwater Asset Management Doug Clinton se domnívá, že umělá inteligence vytváří býčí trend na americkém akciovém trhu. A Julian Emanuel z ISI nastavuje pro letošní rok u indexu S&P 500 cíl na 6000 bodech. Přinášíme pravidelné Perly týdne:



S&P 500 cíl na 6000 bodech: Julian Emanuel z ISI má pro letošní rok u indexu S&P 500 cíl na 6000 bodech. Podle něj neustálé úvahy o bublině dávají klid, protože naznačují, že bublina tu není. V ekonomice je podle něj znát zpomalení, ale recese v dohledu není. K tomu míní, že vysoké valuace na trhu mohou přetrvat delší dobu a umělá inteligence bude poskytovat „převratné přínosy“.



Podle ekonoma jsou trhy „občas drahé, a pokud k tomu dojde, tento stav trvá déle, než si všichni myslí.“ Myslí si také, že rally na akciovém trhu se bude rozšiřovat na širší počet titulů. K tomu dodal, že by rotace k jiným segmentům trhu směrem od jeho částí s nejvyššími valuacemi nebyla překvapivá. „Samostatnou kategorií“ je pak na trhu NVIDIA a Emanuel k ní uvedl, že podle analytika jeho společnosti, která tuto akcii pokrývá, by se její podíl na celkové kapitalizaci indexu mohl během následujících pěti až deseti let dostat na 10 – 15 % (viz i níže).



K makroekonomickému vývoji Emanuel uvedl, že inflace bude podle jeho společnosti v následujícím roce dál klesat, a to bez toho, aby ekonomika mířila k tvrdému přistání. Tedy k prudkému ochlazení tempa růstu či recesi. Pokud by se situace přece jen vyvíjela tímto směrem, podle ekonoma by zasáhla americká centrální banka.





Zisková mezera se prohlubuje: v následujícím grafu porovnává revize zisků očekávaných pro letošní rok u pěti populárních technologických firem a zbytku trhu. V prvním případě jsou očekávání za poslední rok o 38 % výše, ve druhém případě korigují o 5 %. U celého indexu tak zisková očekávání pro letošní rok zůstávají beze změny:







Zdroj: X





Na počátku býčího trhu taženého AI: Výkonný partner společnosti Deepwater Asset Management Doug Clinton se domnívá, že umělá inteligence vytváří býčí trend na americkém akciovém trhu. Ten je přitom stále ve své počáteční fázi. Podle Clintona se přitom řada investorů domnívá, že trh se již nachází v bublině, nebo dojde k jejímu nafouknutí. Jeho společnost přitom téma umělé inteligence reflektuje v investicích na veřejných i neveřejných trzích. A v prvním případě se zajímá zejména o dodavatele hardwaru souvisejícího s novými technologiemi.



Podle investora existuje ještě velký prostor pro budování infrastruktury potřebné pro využívání umělé inteligence. Zmínil v této souvislosti společnosti Arista, Vertiv a Ciena. Pozornost investorů se přitom upírá zejména ke společnosti NVIDIA. Clinton se však domnívá, že příležitosti se nacházejí i mimo velké technologické firmy. K tomu dodal, že zajímavé společnosti „vypadají lépe, pokud se vezme do úvahy jejich potenciál, a ne pouze současná čísla.“



Následující graf od ISI Research porovnává kapitalizaci společností, které představovaly zástupce různých fází rozvoje počítačových a internetových technologií. Poslední v řadě stojí NVIDIA jako zástupce umělé inteligence a s ní spojených technologií, podle grafu by přitom její kapitalizace mohla vystoupat až nad 12 % celkové kapitalizace akciového trhu:





Zdroj: X



Na Yahoo Finance se diskutovalo i o Applu, který podle některých názorů v oblasti umělé inteligence zaostává a nyní chce tento svůj obrázek měnit. Clinton k tomu uvedl, že on sám je nadšencem do umělé inteligence a poslední prezentace Applu jej nijak nenadchla. Firma totiž těm, „kteří tuto oblast pozorně sledují, neřekla nic, co by už neslyšeli od firem jako Google či OpenAI.“ Na druhou stranu ale „průměrný zákazník Applu“ rozdíl poznat může, a to například „u Siri, která bude konečně fungovat.“



Podle experta tedy nyní pravděpodobně udělal dost na to, aby své zákazníky motivoval ke koupi nových přístrojů a povedlo se mu tak otočit dynamiku v této oblasti. Právě prodeje nových přístrojů totiž již nějakou dobu stagnují a pro firmu jde o klíčovou oblast jejího podnikání. Nyní by spotřebitelé mohli mít větší motivaci „v následujícím roce či dvou jít a koupit si nový iPhone, který bude využívat umělou inteligenci.“



Deepwater Asset Management podle jejího zástupce letos fandí zejména společnostem Google a Meta. Ty se podle něj nacházejí na špici vývoje generativních modelů. Na závěr rozhovoru pak expert uvedl, že podle něj bude na akciový trh v následujících měsících vstupovat více nových společností, které se také zaměřují na oblast umělé inteligence.