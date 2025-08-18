Trhy vstupují do nového týdne opatrně

Globální finanční trhy vstupují do nového týdne s opatrností a zvýšeným napětím. Investoři čekají na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a symposium americké centrální banky v Jackson Hole, kde se očekává vystoupení předsedy Fedu, Jeroma Powella. Akciové indexy v USA i Evropě klesají a nejistotu lze pozorovat i na komoditních trzích.
Americké futures dnes mírně oslabují. Futures na S&P 500 klesají o 0,14 %, Dow Jones o 0,09 % a Nasdaq o 0,2 %. V Evropě sledujeme podobný vývoj. Francouzský CAC 40 odepisuje 0,74 %, německý DAX 0,22 %, širší Euronext 100 0,49 % a britský FTSE 100 klesá o 0,02 %.
Naopak na asijských akciových trzích dnes vidíme spíše růst. Čínský SSE Composite Index zatím přidává 0,85 % a japonský Nikkei 225 0,77 %. Naopak hongkongský Hang Seng dnes zatím ztrácí 0,37 %.
Na komoditních trzích naopak vidíme převážně růst. Zlato posiluje o 0,16 %, stříbro o 0,65 % a ostatní kovy také rostou. Jedinou výjimkou je měď, která dnes oslabuje o 0,68 %. Cena ropy zatím klesá o 0,22 % a zemní plyn dnes ztrácí 1,61 %.
Na měnových trzích výrazně oslabují EUR a JPY. Menší oslabení je patrné také u GBP a CHF. Naopak USD posiluje vůči většině světových měn, avšak vůči značně posilujícím AUD a CAD mírně ztrácí. Česká koruna mírně oslabuje, a to i vůči světovým měnám, jejichž hodnota dnes také klesá. Na dluhopisovém trhu dnes vidíme snížení výnosu většiny světovým státních dluhopisů. Výjimku ale například dělají anglické a české státní dluhopisy.
Z makroekonomického pohledu dnes nejsou na programu žádná zásadní data. V příštích dnech se však očekává zveřejnění inflačních údajů z Kanady, Velké Británie a eurozóny, které mohou ovlivnit rozhodování tamních centrálních bank a sentiment na finančních trzích.
Klíčovou geopolitickou událostí je dnešní setkání Trumpa se Zelenským a evropskými představiteli, kteří budou diskutovat o situaci na Ukrajině po Trumpově jednání s Putinem. Další důležitou událostí bude páteční symposium Fedu, které může napovědět o dalších krocích americké centrální banky. Trhy aktuálně počítají s přibližně 85procentnípravděpodobností, že v září dojde ke snížení úrokových sazeb. Klíčové však bude, zda Fed přiloží větší váhu kontrole zvyšující se inflace kvůli zavedeným clům, nebo podpoře zpomalující ekonomiky a rostoucí nezaměstnanosti.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:35 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4753
|-0.0573
|24.5069
|24.4439
|CZK/USD
|20.9655
|0.2822
|20.9710
|20.8860
|HUF/EUR
|395.5875
|0.0957
|395.9743
|394.4156
|PLN/EUR
|4.2511
|-0.1850
|4.2626
|4.2492
|CNY/EUR
|8.3818
|-0.3721
|8.4139
|8.3778
|JPY/EUR
|172.5850
|0.1131
|172.6530
|172.0500
|JPY/USD
|147.8505
|0.4658
|147.8970
|147.0810
|GBP/EUR
|0.8622
|-0.1563
|0.8638
|0.8618
|CHF/EUR
|0.9426
|-0.0334
|0.9448
|0.9421
|NOK/EUR
|11.9010
|-0.2586
|11.9566
|11.8798
|SEK/EUR
|11.1580
|-0.2097
|11.1888
|11.1527
| USD/EUR
|1.1674
|-0.2090
|1.1715
|1.1669
|AUD/USD
|1.5375
|0.0618
|1.5377
|1.5328
|CAD/USD
|1.3800
|-0.1429
|1.3817
|1.3783