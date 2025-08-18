Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Trhy vstupují do nového týdne opatrně

Trhy vstupují do nového týdne opatrně

18.08.2025 15:36
Autor: David Dvořák, Patria Finance

Globální finanční trhy vstupují do nového týdne s opatrností a zvýšeným napětím. Investoři čekají na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a symposium americké centrální banky v Jackson Hole, kde se očekává vystoupení předsedy Fedu, Jeroma Powella. Akciové indexy v USA i Evropě klesají a nejistotu lze pozorovat i na komoditních trzích.

Americké futures dnes mírně oslabují. Futures na S&P 500 klesají o 0,14 %, Dow Jones o 0,09 % a Nasdaq o 0,2 %. V Evropě sledujeme podobný vývoj. Francouzský CAC 40 odepisuje 0,74 %, německý DAX 0,22 %, širší Euronext 100 0,49 % a britský FTSE 100 klesá o 0,02 %.

Naopak na asijských akciových trzích dnes vidíme spíše růst. Čínský SSE Composite Index zatím přidává 0,85 % a japonský Nikkei 225 0,77 %. Naopak hongkongský Hang Seng dnes zatím ztrácí 0,37 %.

Na komoditních trzích naopak vidíme převážně růst. Zlato posiluje o 0,16 %, stříbro o 0,65 % a ostatní kovy také rostou. Jedinou výjimkou je měď, která dnes oslabuje o 0,68 %. Cena ropy zatím klesá o 0,22 % a zemní plyn dnes ztrácí 1,61 %.

Na měnových trzích výrazně oslabují EUR a JPY. Menší oslabení je patrné také u GBP a CHF. Naopak USD posiluje vůči většině světových měn, avšak vůči značně posilujícím AUD a CAD mírně ztrácí. Česká koruna mírně oslabuje, a to i vůči světovým měnám, jejichž hodnota dnes také klesá. Na dluhopisovém trhu dnes vidíme snížení výnosu většiny světovým státních dluhopisů. Výjimku ale například dělají anglické a české státní dluhopisy.

Z makroekonomického pohledu dnes nejsou na programu žádná zásadní data. V příštích dnech se však očekává zveřejnění inflačních údajů z Kanady, Velké Británie a eurozóny, které mohou ovlivnit rozhodování tamních centrálních bank a sentiment na finančních trzích.

Klíčovou geopolitickou událostí je dnešní setkání Trumpa se Zelenským a evropskými představiteli, kteří budou diskutovat o situaci na Ukrajině po Trumpově jednání s Putinem. Další důležitou událostí bude páteční symposium Fedu, které může napovědět o dalších krocích americké centrální banky. Trhy aktuálně počítají s přibližně 85procentnípravděpodobností, že v září dojde ke snížení úrokových sazeb. Klíčové však bude, zda Fed přiloží větší váhu kontrole zvyšující se inflace kvůli zavedeným clům, nebo podpoře zpomalující ekonomiky a rostoucí nezaměstnanosti.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:35 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4753 -0.0573 24.5069 24.4439
CZK/USD 20.9655 0.2822 20.9710 20.8860
HUF/EUR 395.5875 0.0957 395.9743 394.4156
PLN/EUR 4.2511 -0.1850 4.2626 4.2492
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3818 -0.3721 8.4139 8.3778
JPY/EUR 172.5850 0.1131 172.6530 172.0500
JPY/USD 147.8505 0.4658 147.8970 147.0810
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8622 -0.1563 0.8638 0.8618
CHF/EUR 0.9426 -0.0334 0.9448 0.9421
NOK/EUR 11.9010 -0.2586 11.9566 11.8798
SEK/EUR 11.1580 -0.2097 11.1888 11.1527
USD/EUR 1.1674 -0.2090 1.1715 1.1669
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5375 0.0618 1.5377 1.5328
CAD/USD 1.3800 -0.1429 1.3817 1.3783
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Aktuální stav americké výjimečnosti
15.08.2025 17:52
Aktuální stav americké výjimečnosti
Americké akcie v indexu S&P 500 si od počátku roku připisují asi 10 %...
Rozbřesk: Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
18.08.2025 8:52
Rozbřesk: Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
Ve stínu dobíhajících jednání, jež se týkají rusko-ukrajinského konfli...
Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku
18.08.2025 11:41
Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku
Čínský vývoz produktů ze vzácných zemin, zejména magnetů, v červenci v...
Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky
18.08.2025 12:03
Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky
Hlavní kryptoměny otáčí dolů, a stáhly také celkovou hodnotu trhu pod ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.08.2025
18:28Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze  
17:36Konec technologické ziskové výjimečnosti?
15:40Sam Altman připustil, že se AI může nacházet v bublině
15:36Trhy vstupují do nového týdne opatrně  
12:40BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?
12:03Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky  
11:41Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku  
11:03Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu
10:07Ceny v průmyslu v červenci opět klesly
8:52Rozbřesk: Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
8:49Zelenskyj bude jednat s Trumpem, EU řeší digitální služby s USA a Izrael protestuje  
6:03El-Erian: Dluhopisy reflektují slabší ekonomiku, na akciích funguje FOMO
17.08.2025
14:55Labubu místo hypotéky: Vítejte v éře Treatonomics, kdy si spotřebitelé dopřávají, i když šetří
9:16Víkendář: Americká snaha o snížení dovozů a dopad na zaměstnanost v Evropě a dalších ekonomikách
16.08.2025
14:38Drahý boj o vesmír. Nová raketa Rocket Lab má konkurovat SpaceX
9:10Víkendář: Čínský šok dorazil do Německa a Evropy. Jak na něj reagovat?
15.08.2025
22:02Wall Street se v pátek držela kolem včerejších hodnot, ovšem mezi akciemi byly i hvězdy  
17:52Aktuální stav americké výjimečnosti
16:42Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?
16:00Na trzích převažuje pozitivní nálada, vyčkává se na setkání Trumpa s Putinem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět