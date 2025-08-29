Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Má ECB hotovo? V září si může pauzu dále prodloužit

Rozbřesk: Má ECB hotovo? V září si může pauzu dále prodloužit

29.08.2025 8:48
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Evropská centrální banka si na svém červencovém zasedání poprvé v tomto cyklu vybrala pauzu. A podle včera zveřejněného zápisu se zdá, že stabilita sazeb je nejpravděpodobnějším scénářem také v září, přičemž existuje nemalá šance, že by ECB mohla zaparkovat depozitní sazbu na aktuálních 2,0 % po delší dobu.

Jak zdůraznila šéfka ECB Ch. Lagarde už na tiskové konferenci, centrální banka je nyní v komfortní situaci a se současným nastavením sazeb spokojená. Do dalšího snižování sazeb se tedy rozhodně nežene, přestože nadále spatřuje negativní rizika pro růst. Jedno z těch nejvýznamnějších ale v mezičase polevilo – americko-evropská obchodní dohoda je sice výrazně asymetrická v neprospěch EU, výsledek však není obávaným armagedonem. Nijak tragicky přitom nedopadl ani HDP za druhý kvartál. Ten sice přinesl zpomalení, ale stále na relativně přijatelnou úroveň vzhledem k turbulentnímu vývoji.

Inflační rizika jsou podle většiny členů Rady guvernérů zhruba vyrovnaná. Ve střednědobém horizontu by se měla dle prognózy interního aparátu inflace setrvale dostat na cíl, třebaže nejistota zůstává stále významná. Několik členů Rady guvernérů nicméně vyjádřilo obavy o podstřelení inflačního cíle – nemusí jít přitom jen o efekt slabší poptávky, ale také svižného posílení eura vůči dolaru, které tlumí dovezené cenové tlaky.

Shrnuto, podtrženo, ECB volí vyčkávací přístup a laťka pro další snížení sazeb je postavena relativně vysoko. Podobně to ostatně vidí i trhy, které dávají zářijové stabilitě sazeb téměř stoprocentní pravděpodobnost. My se k tomuto scénáři rovněž kloníme, nicméně jemné ladění úrokových sazeb směrem dolů v příštích měsících ještě zcela nevylučujeme.

Stalo by se tak, pokud by došlo k rychlejšímu ústupu inflace a/nebo negativnímu překvapení na straně růstu ekonomiky eurozóny. Ani v jednom případě nejde o nepředstavitelný scénář, zvláště pokud v září začne s agresivním snižováním sazeb americký Fed. ECB sice ráda tvrdí, že při kalibraci měnové politiky postupuje bez ohledu na ostatní centrální banky, pokles úrokových sazeb ze strany Fedu by ale zvyšoval riziko podstřelení jejího inflačního cíle.

TRHY

Koruna
Koruna zakončuje nezajímavý týden z pohledu volatility na úrovni 24,50 EUR/CZK. Dnes dopoledne bude zveřejněn zpřesněný odhad tuzemského HDP za druhý kvartál - očekáváme potvrzení na úrovni 0,2 % mezikvartálně. Zároveň statistický úřad zveřejnění detailní strukturu růstu HDP. Ta by měla potvrdit solidní kondici spotřebitelské poptávky, jakožto hlavního motoru ekonomiky, a naopak záporný příspěvek čistých exportů v důsledku vyčerpání efektu dovozního předzásobení amerických firem a spotřebitelů.

Eurodolar
Eurodolar se včera posunul zpět nad hladinu 1,16 a postupoval dále k hranici 1,17. Ten pohyb byl v průběhu seance lehce zbrzděn pozitivní revizí amerického HDP (růst ve druhém čtvrtletí zvýšen na 3,3 %).

Mezitím blížící se statistiky z amerického trhu práce (za týden) nabývají na důležitosti. Hlavní kandidát na příštího šéfa Fedu Ch. Waller řekl, že pokud trh práce ukáže, že americká ekonomika zásadně zpomaluje, tak podpoří velké snížení sazeb. Neboli, v září zřejmě o 50 bazických bodů (či možná více). Aneb pro dolar to nejsou povzbudivé vyhlídky, byť v paritě s eurem mohou hrát roli i aktuální politické hrátky ve Francii, kdy by mělo dojít k hlasování o důvěře vlády, jehož výsledek je krajně nejistý.

Dnes další sada důležitých amerických dat (spotřebitelské výdaje a deflátor za červenec), která by však měla působit přesně opačným směrem, než zněla holubičí slova z úst Ch. Wallera.

Regionální Forex
Dnes dopoledne budou zveřejněna polská inflační data za srpen, která by měla přinést další pokles meziroční míry inflace (potenciálně pod 3,0 %). Pokud se tak stane, tak se otevře cesta k snížení oficiálních úrokových sazeb NBP, k němuž by mělo dojít na zasedání vedení centrální banky již příští středu.


Čtěte více:

Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy
28.08.2025 15:22
Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy
S tím, jak Donald Trump zesiluje svou snahu o ovládnutí Federálního re...
Evropská rally francouzské drama přežije, může to být i příležitost, myslí si Goldman Sachs a Citi
29.08.2025 6:14
Evropská rally francouzské drama přežije, může to být i příležitost, myslí si Goldman Sachs a Citi
Riziko dalšího selhání vlády ve Francii je již zahrnuto v cenách na tr...
Růst Nvidie zákonitě zpomaluje. Čína a Blackwell v hlavní roli
28.08.2025 14:01
Růst Nvidie zákonitě zpomaluje. Čína a Blackwell v hlavní roli
Tržní reakce bude nejspíš negativní, neboť růst zákonitě zpomaluje (ps...
Růst tržeb obchodovaných společností v USA je nejvýše od roku 2022
28.08.2025 17:11
Růst tržeb obchodovaných společností v USA je nejvýše od roku 2022
Tržby společností obchodovaných na americkém akciovém trhu nyní rostou...
Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
28.08.2025 14:59
Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve druhém čtvrtletí po z...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.08.2025
13:06Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou
12:53SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
11:24Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu
11:02Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu
11:01Páteční dopoledne akciím ani dluhopisům nesvědčí, roli hraje opatrnost před daty  
10:07HDP revidován vzhůru, naděje na další pokles sazeb klesá
10:06Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem  
9:00Colt CZ kupuje firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie
8:51Evropa spíše negativní, Colt CZ investuje do Synthesia Nitrocellulose  
8:48Rozbřesk: Má ECB hotovo? V září si může pauzu dále prodloužit
6:14Evropská rally francouzské drama přežije, může to být i příležitost, myslí si Goldman Sachs a Citi  
28.08.2025
17:11Růst tržeb obchodovaných společností v USA je nejvýše od roku 2022
15:22Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy  
14:59Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
14:01Růst Nvidie zákonitě zpomaluje. Čína a Blackwell v hlavní roli  
12:08Tesla ztrácí půdu pod nohama: Čínská BYD raketově roste a přebírá vedení na evropském trhu
11:33Francouzskému výrobci lihovin Pernod Ricard klesly tržby i zisk, akcie rostou
11:12Jakub Blaha: Akcie CrowdStrike po výsledcích padají kvůli slabšímu výhledu  
11:02Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty  
10:22Počet nových registrací automobilů v červenci vzrostl o 7,4 procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět