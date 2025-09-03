Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Summers: Největším střednědobým rizikem pro USA je neposunutí inflace na 2 procenta

Summers: Největším střednědobým rizikem pro USA je neposunutí inflace na 2 procenta

03.09.2025 15:51
Autor: Redakce, Patria.cz

Lawrence Summers, jenž mimo jiné působil jako americký ministr financí, na Yahoo Finance hovořil o svém pohledu na současné dění v americké ekonomice včetně různých útoků na nezávislost centrální banky. Na začátku připomněl, že už je to řada let poté, co inflace v americké ekonomice dosahovala dvou procent, tedy cíle Fedu. K tomu se nyní objevují cenové tlaky ze strany cel a na centrální banku je vyvíjen velký politický tlak.

Podle ekonoma by tak bylo momentálně nejlepší dávat velkou váhu na udržení důvěryhodnosti Fedu v oblasti dosahování inflačního cíle. Jinak řečeno, monetární politika by měla být podřízena hlavně tomuto cíli. V praxi to znamená, že Fed by měl klást velký důraz na nová ekonomická data. Summers se přitom domnívá, že „v systému se nyní nachází některé stagflační impulsy“.

Podle ekonoma by Fed neměl příliš hovořit o tom, co udělá v budoucnu a neměl by se zavazovat k nějaké strategii. Lepší je řídit se aktuálními daty a reagovat na ně. Opačný názor zastává třeba Mohamed El-Erian, který naopak velkou závislost na nových datech a informacích z ekonomiky kritizuje. Podle něj by americká centrální banka měla více pracovat s nějakým strategickým výhledem a monetární politiku více stavět na něm.

Summers uvedl, že data mohou ukázat na nutnost snižování sazeb. Ovšem cenový vývoj a také vývoj na trhu práce tímto směrem jít nemusí. I nezaměstnanost se může držet nízko při poměrně malé tvorbě pracovních míst. Důvodem jsou změny na nabídkové straně trhu práce, na kterou působí imigrační politika současné americké vlády. K tomu se přidávají cenové tlaky přicházející kvůli clům a ani vývoj na investičních trzích nepodporuje teorie o nutnosti snižování sazeb.

Jak může vypadat inflace za rok? Na tuto otázku ekonom odpověděl, že „všichni chtějí jasnou předpověď“, ale je nutné si uvědomit, že se pohybujeme ve velmi nejistém prostředí, na které působí jednak ekonomická politika, ale také nové technologie a investice do nich. Co se zdá být jisté, je, že inflace bude výš, než kdyby nebyla zaváděna cla. A ekonomická aktivita bude utlumenější, než kdyby nedošlo k jejich zavedení. Cla totiž působí nejen na ceny, ale jelikož mají podobný efekt jako zdanění spotřeby, promítnou se i do ekonomické aktivity. K tomu jsou zdrojem nejistoty.

Summers dodal, že největším střednědobým rizikem je to, že se nepodaří soustavný návrat ke dvouprocentní inflaci. Pak by došlo k poklesu důvěryhodnosti Fedu, a to by mělo dopad na ekonomický vývoj. Právě proto by Fed měl při nastavení své politiky klást hlavní důraz na tuto oblast.

Zdroj: Yahoo Finance

 

Čtěte více:

Damodaran: Trh ví nejlépe, kde mají být valuace. Sazby nejsou důležité
31.08.2025 16:59
Damodaran: Trh ví nejlépe, kde mají být valuace. Sazby nejsou důležité
Během posledních deseti let se zas a znovu hovořilo o vysokých valuací...
Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh
30.08.2025 16:14
Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh
Rychlost a rozsah čínské revoluce na trhu s elektromobily zaskočily ce...
Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku
01.09.2025 6:09
Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku
První dluhopis navržený k financování evropských výdajů na obranu je ...
Víkendář: USA potřebují slabší dolar
30.08.2025 8:13
Víkendář: USA potřebují slabší dolar
Obchodní deficity Spojených států bude nutné podstatně snížit, aby se ...
Víkendář: Může dolar zůstat dominantní světovou měnou i při jeho výrazném oslabení?
31.08.2025 8:16
Víkendář: Může dolar zůstat dominantní světovou měnou i při jeho výrazném oslabení?
S rostoucími deficity obchodní bilance se zvyšuje i zadlužení Spojený...
Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
01.09.2025 8:28
Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
Ministerstvo financí dnes navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok ...
Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
01.09.2025 8:52
Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
Česká ekonomika si v poslední době nevede špatně. HDP za druhý kvartál...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.09.2025
17:30Jak racionální je víra trhů v USA?
17:15Polská centrální banka snížila základní úrok na 4,75 procenta
15:51Summers: Největším střednědobým rizikem pro USA je neposunutí inflace na 2 procenta
15:01USA utahují šrouby. Výroba čipů v Číně bude pro TSMC, Samsung a SK Hynix těžší
14:08Bloomberg: Britské rozpočtové problémy otřásají dluhopisovými trhy, blíží se bod zlomu
13:31Právníci Cookové kritizují Trumpova „zkopírovaná" obvinění o hypotečním podvodu
13:08NUPEH CZ s.r.o: Informace o předčasném splacení dluhopisu a změně kontroly k 21.8.2025
13:06RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:16Jan Bureš: Rychlý růst mezd napříč ekonomikou nedovolí ČNB dál snižovat sazby  
11:35PwC:Trh elektromobilů v Evropě v pololetí rostl o čtvrtinu na rekord 1,2 milionu
11:16Akcie se snaží oklepat, zatímco zlato si drží růstový trend  
10:42Verdikt soudu je pro Alphabet pozitivní, akcie v pre-marketu přidávají přes pět procent  
9:45Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
9:44Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
8:54Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
8:50Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:46Google nemusí prodávat Chrome ani Android, rozhodl soud v USA
8:41Evropské akcie otevřou v plusu, Google nemusí prodávat Chrome, Kofola koriguje výhled  
8:06Zbrojařská a strojírenská CSG v pololetí zvýšila tržby o 78 procent
6:02Americká vláda potenciálně podporuje přechod od dolarového globálního systému k víceměnovému

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět