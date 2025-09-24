Wall Street zpomalila, ztrácí rally dech?

Americké akcie dnes stagnovaly, když se po prudkém růstu od dubna začínají objevovat známky vyčerpání. Index S&P 500 sice odolává tradičně slabému září, ale dnes nedokázal navázat na předchozí zisky. Investoři vyhlížejí nové impulzy, zatímco trh čelí rizikům spojeným s oslabujícím trhem práce a přetrvávající inflací.
S&P 500 letos zaznamenal téměř 30 rekordních hodnot, čímž překonal většinu analytických výhledů. Podle se index obchoduje na historicky vysokých úrovních u 19 z 20 sledovaných ukazatelů. varuje, že euforie kolem AI přivedla mnoho investorů k maximální expozici, což zvyšuje riziko korekce.
Výnosy dluhopisů i dolar mírně vzrostly. Přesto trh zůstává poblíž rekordních hodnot, podpořen vírou v pokračující růst zisků a pozitivní dopad AI. Předseda Fedu Powell tento týden poznamenal, že akcie jsou „poměrně vysoko oceněné“, což někteří vnímají spíše jako pozorování než varování.
Morgan Stanley upozorňuje, že i přes obavy z bubliny v technologickém sektoru existují důvody, proč je tento strach přehnaný. Historicky trvaly býčí trhy v průměru osm let, současný začal v říjnu 2022. očekává další snížení sazeb na každém zasedání až do ledna 2026 a výhled pro S&P 500 na 6 800 bodů v základním scénáři, až 7 500 v optimistickém.
Z firemních zpráv zaujalo: oslabil navzdory pozitivnímu výhledu. zahájil druhý největší prodej dluhopisů v roce 2025. začne využívat AI modely od Anthropic. Alibaba plánuje navýšit investice do AI nad původních 50 miliard USD. Nexstar jedná s Disney o pořadu Jimmy Kimmel Live!. Ministerstvo zdravotnictví USA znovu zveřejnilo starý příspěvek o rizicích užívání Tylenolu v těhotenství. Charles Schwab chce umožnit retailovým investorům vstup do soukromých firem. Lithium Americas posílil po zprávách o zájmu vlády USA. vyhlásil force majeure na dodávky z dolu Grasberg. Tether míří k ocenění 500 miliard USD. rozšiřuje spolupráci s OpenAI a AWS. L’Oréal jmenoval nového CEO pro USA. TotalEnergies omezí zpětný odkup akcií kvůli geopolitickým rizikům.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,28%, NASDAQ 100 -0,31 % a Dow Jones -0,37 %.