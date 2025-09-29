Akcie se vracejí k růstu. Na úvod týdne se daří i dluhopisům a zlatu

Hlavní akciové trhy překonaly dílčí problémy z posledních několika dní. Už samotný páteční obrat na Wall Street pomohl zlepšit sentiment, se kterým vstupujeme do nového týdne. Sice nás čekají důležitá data a v USA se znovu řeší odvrácení tzv. shutdownu, tedy omezení vládních výdajů, ale to investorům vrásky na čele nepřidělává. Slušná kondice ekonomiky se zatím drží i přes slabší zaměstnanost, úrokové sazby míří dolů a téma umělé inteligence je stále živé.
Mezi hlavními indexy v Evropě je na tom dnes slušně londýnský FTSE100 s +0,6 pct. Jen trochu pozadu je AEX s půlprocentním růstem, zatímco DAX a CAC40 dopoledne přidávají jen asi 0,2 procenta. Americké futures zatím naznačují zelený začátek, když se nacházejí asi 0,5 pct v plusu. Během pondělka se ovšem daří také dluhopisům, přičemž výnosy v Evropě i zámoří klesají. O trochu výraznější pohyb vidíme za mořem, kde je 10Y splatnost -3 bps.
Eurodolar se odráží nahoru a pozvolna stoupá na 1,1725. Nový růst sledujeme také na zlatu, které se dostalo už na 3820 USD. Pro korunu je úvod týdne nezajímavý při kurzu poblíž 24,30 za euro.
Zatímco další dny slibují zajímavá data, v pondělí to ještě bude slabší. O pozornost si budou říkat především centrální bankéři, když promluví několik zástupců Fedu, ale také ECB nebo BoE.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:44 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3002
|0.0083
|24.3302
|24.2486
|CZK/USD
|20.7305
|-0.1556
|20.7645
|20.6810
|HUF/EUR
|391.2672
|-0.0843
|391.8160
|390.0586
|PLN/EUR
|4.2708
|0.0351
|4.2717
|4.2637
|CNY/EUR
|8.3449
|-0.0465
|8.3642
|8.3371
|JPY/EUR
|174.1600
|-0.5280
|175.0410
|174.0117
|JPY/USD
|148.5860
|-0.6778
|149.5200
|148.4740
|GBP/EUR
|0.8724
|-0.0475
|0.8736
|0.8715
|CHF/EUR
|0.9338
|0.0021
|0.9343
|0.9325
|NOK/EUR
|11.6753
|0.0154
|11.6945
|11.6656
|SEK/EUR
|11.0070
|-0.0487
|11.0364
|10.9945
| USD/EUR
|1.1721
|0.1508
|1.1733
|1.1703
|AUD/USD
|1.5228
|-0.2620
|1.5276
|1.5212
|CAD/USD
|1.3921
|-0.1553
|1.3947
|1.3915