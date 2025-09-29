Hledat v komentářích

Akcie se vracejí k růstu. Na úvod týdne se daří i dluhopisům a zlatu

29.09.2025 11:45
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Hlavní akciové trhy překonaly dílčí problémy z posledních několika dní. Už samotný páteční obrat na Wall Street pomohl zlepšit sentiment, se kterým vstupujeme do nového týdne. Sice nás čekají důležitá data a v USA se znovu řeší odvrácení tzv. shutdownu, tedy omezení vládních výdajů, ale to investorům vrásky na čele nepřidělává. Slušná kondice ekonomiky se zatím drží i přes slabší zaměstnanost, úrokové sazby míří dolů a téma umělé inteligence je stále živé.

Mezi hlavními indexy v Evropě je na tom dnes slušně londýnský FTSE100 s +0,6 pct. Jen trochu pozadu je AEX s půlprocentním růstem, zatímco DAX a CAC40 dopoledne přidávají jen asi 0,2 procenta. Americké futures zatím naznačují zelený začátek, když se nacházejí asi 0,5 pct v plusu. Během pondělka se ovšem daří také dluhopisům, přičemž výnosy v Evropě i zámoří klesají. O trochu výraznější pohyb vidíme za mořem, kde je 10Y splatnost -3 bps.

Eurodolar se odráží nahoru a pozvolna stoupá na 1,1725. Nový růst sledujeme také na zlatu, které se dostalo už na 3820 USD. Pro korunu je úvod týdne nezajímavý při kurzu poblíž 24,30 za euro.

Zatímco další dny slibují zajímavá data, v pondělí to ještě bude slabší. O pozornost si budou říkat především centrální bankéři, když promluví několik zástupců Fedu, ale také ECB nebo BoE.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:44 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3002 0.0083 24.3302 24.2486
CZK/USD 20.7305 -0.1556 20.7645 20.6810
HUF/EUR 391.2672 -0.0843 391.8160 390.0586
PLN/EUR 4.2708 0.0351 4.2717 4.2637
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3449 -0.0465 8.3642 8.3371
JPY/EUR 174.1600 -0.5280 175.0410 174.0117
JPY/USD 148.5860 -0.6778 149.5200 148.4740
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8724 -0.0475 0.8736 0.8715
CHF/EUR 0.9338 0.0021 0.9343 0.9325
NOK/EUR 11.6753 0.0154 11.6945 11.6656
SEK/EUR 11.0070 -0.0487 11.0364 10.9945
USD/EUR 1.1721 0.1508 1.1733 1.1703
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5228 -0.2620 1.5276 1.5212
CAD/USD 1.3921 -0.1553 1.3947 1.3915
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



