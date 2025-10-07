Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci lehce slábne, dluhopisy pod tlakem

Inflace v září zvolnila na 2,3 % (-0,6 % m/m) a skončila tak lehce pod naším odhadem (2,5 %) i poslední prognózou centrální banky (2,6 %). I když nemáme k dispozici detailní strukturu a s přesnější analýzou je třeba si počkat, jsou některé důvody vidět již dnes. Oproti našemu odhadu (v základním členění) zvolnily výrazněji ceny energií (-0,7 % m/m) i ceny potravin (-0,6 % m/m).
Zejména u cen potravin to však až tak pozitivní zpráva není. Vzhledem ke svižnému růstu cen v zemědělské produkci (živočišná výroba) a vysoké rozkolísanosti cen potravin rozhodně nesázíme na dlouhodobý desinflační efekt potravin v nákupních košících.
Čistě opticky nám však potraviny s inflací v nejbližších měsících mohou pomoci. Faktem totiž je, že meziroční potravinová inflace začíná postupně odeznívat, protože narážíme na vysoké srovnávací základny z minulého roku. Tento efekt se bude prohlubovat ještě minimálně v říjnu a listopadu, kdy se může i díky dalšímu zlevnění energií celková meziroční inflace pohybovat v těsnější blízkosti 2% inflačního cíle.
Na centrální banku to však stejně jako včerejší inflační čísla asi výrazněji nezapůsobí - inflace služeb jako jedno z hlavních pro-inflačních rizik totiž podle očekávání dál zůstává zvýšená a ostře kontrastuje s vývojem u zboží. Nižší inflační čísla by však mohla přispět alespoň k lehké korekci tržních sazeb, které šly v posledních týdnech pod vlivem spíše jestřábích komentářů z ČNB viditelně směrem vzhůru.
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna se dostala v průběhu pondělního obchodování zpátky nad 24,30 EUR/CZK. Za lehkými ztrátami podle nás nebyla reakce na volební výsledek, ale spíše na o něco slabší inflační čísla. tomu ostatně odpovídá i jisté zklidnění na českém dluhopisovém trhu (výnosy na delším konci šly po volbách lehce dolů) a lehký pokles tržních sazeb na kratším konci výnosové křivky. Koruna dnes trochu slabší výsledek srpnového průmyslu příliš neocení. A dluhopisy budou sledovat více jednání o nové vládě a její “rozpočtové nastavení”.
Eurodolar
Eurodolar včera zaplul pod hranici 1,17 v důsledku pokračujícího politického chaosu ve Francii, kde premiér Sebastien Lecornu rezignoval po pouhých 27 dnech a ani ne jeden den po oznámení seznamu svých ministrů. Hluboká politická krize a neschopnost schválit již tak vysoce deficitní rozpočet pro příští rok poslala francouzské desetileté výnosy dále vzhůru, stejně jako spread vůči německému bundu (85 bps).
Společná evropská měna bude bedlivě sledovat další vývoj, neboť ten aktuálně představuje jeden z hlavních zdrojů jeho zranitelnosti. V Americe mezitím pokračuje uzávěra vlády, což znamená víceméně prázdný makro kalendář (výjimkou bude zítřejší zápis FOMC).