Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci lehce slábne, dluhopisy pod tlakem

07.10.2025 8:59
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Inflace v září zvolnila na 2,3 % (-0,6 % m/m) a skončila tak lehce pod naším odhadem (2,5 %) i poslední prognózou centrální banky (2,6 %). I když nemáme k dispozici detailní strukturu a s přesnější analýzou je třeba si počkat, jsou některé důvody vidět již dnes. Oproti našemu odhadu (v základním členění) zvolnily výrazněji ceny energií (-0,7 % m/m) i ceny potravin (-0,6 % m/m).

Zejména u cen potravin to však až tak pozitivní zpráva není. Vzhledem ke svižnému růstu cen v zemědělské produkci (živočišná výroba) a vysoké rozkolísanosti cen potravin rozhodně nesázíme na dlouhodobý desinflační efekt potravin v nákupních košících.

Čistě opticky nám však potraviny s inflací v nejbližších měsících mohou pomoci. Faktem totiž je, že meziroční potravinová inflace začíná postupně odeznívat, protože narážíme na vysoké srovnávací základny z minulého roku. Tento efekt se bude prohlubovat ještě minimálně v říjnu a listopadu, kdy se může i díky dalšímu zlevnění energií celková meziroční inflace pohybovat v těsnější blízkosti 2% inflačního cíle.

Na centrální banku to však stejně jako včerejší inflační čísla asi výrazněji nezapůsobí - inflace služeb jako jedno z hlavních pro-inflačních rizik totiž podle očekávání dál zůstává zvýšená a ostře kontrastuje s vývojem u zboží. Nižší inflační čísla by však mohla přispět alespoň k lehké korekci tržních sazeb, které šly v posledních týdnech pod vlivem spíše jestřábích komentářů z ČNB viditelně směrem vzhůru.

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna se dostala v průběhu pondělního obchodování zpátky nad 24,30 EUR/CZK. Za lehkými ztrátami podle nás nebyla reakce na volební výsledek, ale spíše na o něco slabší inflační čísla. tomu ostatně odpovídá i jisté zklidnění na českém dluhopisovém trhu (výnosy na delším konci šly po volbách lehce dolů) a lehký pokles tržních sazeb na kratším konci výnosové křivky. Koruna dnes trochu slabší výsledek srpnového průmyslu příliš neocení. A dluhopisy budou sledovat více jednání o nové vládě a její “rozpočtové nastavení”.

Eurodolar

Eurodolar včera zaplul pod hranici 1,17 v důsledku pokračujícího politického chaosu ve Francii, kde premiér Sebastien Lecornu rezignoval po pouhých 27 dnech a ani ne jeden den po oznámení seznamu svých ministrů. Hluboká politická krize a neschopnost schválit již tak vysoce deficitní rozpočet pro příští rok poslala francouzské desetileté výnosy dále vzhůru, stejně jako spread vůči německému bundu (85 bps).

Společná evropská měna bude bedlivě sledovat další vývoj, neboť ten aktuálně představuje jeden z hlavních zdrojů jeho zranitelnosti. V Americe mezitím pokračuje uzávěra vlády, což znamená víceméně prázdný makro kalendář (výjimkou bude zítřejší zápis FOMC).


Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
06.10.2025 9:41
Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
Růst spotřebitelských cen v Česku zpomalil. Inflace v září meziročně ...
Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
06.10.2025 9:47
Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní...
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
06.10.2025 10:18
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
Nečekané vítězství Sanae Takaichiová ve víkendových volbách o vedení j...


07.10.2025
8:59Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci lehce slábne, dluhopisy pod tlakem
8:47AMD na euforické vlně, obavy z AI horečky a zlato místo dolaru  
6:21Od sandálů po stream. Tři akcie, které mohou v říjnu zazářit podle BofA
06.10.2025
17:20Mimořádný optimismus a jedna finance fiction teorie předraženého trhu
16:34PODCAST Týdenní výhled: Politické krize, růst AMD i záhadná Tesla  
13:36AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
12:29Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
12:07Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
11:53Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby  
11:47Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
10:51Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
10:43Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
10:18Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
9:47Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
9:41Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
9:02Rozbřesk: Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb?
8:47Rozpočtové provizorium na obzoru, ČEZ v centru politického zájmu a futures v červeném  
6:09Těžaři zlata letos válcují technologické akcie. Mezi nimi září i tento tip Patrie
05.10.2025
15:44Zlepšení ekonomiky, ne obrat vztahů s EU a NATO. Průzkum napovídá, co chtějí a naopak nechtějí voliči od Babiše
15:33Dominik Rusinko: Hnutí ANO vítězem voleb, na stole je rozvolněnější rozpočtová politika

