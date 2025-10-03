Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Data nejsou rizikem, takže akcie pokračují v postupném nárůstu

Data nejsou rizikem, takže akcie pokračují v postupném nárůstu

03.10.2025 11:42
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Americké akcie včera sice balancovaly na hraně, ale nakonec zakončily den v zelených číslech. Růst tedy zpomalil, ale optimismus investorů zůstává živý – a to nejen díky umělé inteligenci a přes politické turbulence v USA. Dnešní obchodování v Evropě se nese v podobném duchu, zatímco trhy vyhlížejí další vývoj kolem amerického rozpočtového patu a pokračující rally technologických titulů.

Wall Street to měla včera trochu nahnuté, ale nakonec si americký akciový trh připsal další zelený den. Tempo růstu značně polevilo, což se dnes přenáší také do Evropy. FTSE100 tentokrát přidává slušných 0,6 procenta, zatímco DAX , CAC40 i AEX si připisují pouze mírné zisky. A v podobném duchu by se soudě podle futures mělo odpoledne pokračovat také v zámoří.

Původně měl být dnešní den o datech z amerického trhu práce, ovšem nebude, data kvůli nouzovému výdajovému režimu vlády nevyjdou. Zatím není vidět žádný posun v jednáních mezi republikánskými a demokratickými senátory, takže uzávěra pokračuje. Prezident Trump to vidí jako určitou výhodu, když využívá situace jako záminky k osekávání výdajů mířících do modrých států či měst, případně agentur založených demokratickými vládami, propouštění státních zaměstnanců atp. Na druhé straně demokrati vidí, že veřejnost ve velké většině dává vinu za shutdown republikánům, takže je otázkou, kdy se vrátí nějaké jednání. Trhům je to nyní víceméně jedno a ještě je dost času, než se začnou obávat dopadů na ekonomiku.

Stále dokola sledujeme, jakou sílu má optimismus kolem umělé inteligence, když stačí jakákoli objednávka či dohoda o spolupráci, aby se investoři ujistili o nezlomnosti růstového trendu a poslali technologické akcie plošně vzhůru. Poslední dobou v tomto smyslu funguje hlavně aktivita OpenAI, která se po dohodě s korejskými výrobci čipů zaměřila na energetickou infrastrukturu spolu s Hitachi.

Dluhopisy dnes registrují drobné ztráty, respektive mírný nárůst výnosů. Eurodolar se obchoduje bez většího pohybu u 1,1730, poté co kurz včera dokázal zvrátit svůj pokles. Zlato kopíruje podobný vzorec a obchoduje se u 3860 USD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:39 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2570 -0.0854 24.2930 24.2524
CZK/USD 20.6645 -0.2727 20.7260 20.6550
HUF/EUR 388.6842 -0.1289 389.4947 388.5108
PLN/EUR 4.2550 -0.0844 4.2611 4.2531
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3573 0.1878 8.3622 8.3407
JPY/EUR 172.9465 0.2365 173.2251 172.4241
JPY/USD 147.3395 0.0751 147.8160 147.0930
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8727 0.1044 0.8729 0.8712
CHF/EUR 0.9351 0.0706 0.9361 0.9344
NOK/EUR 11.6950 -0.0624 11.7155 11.6737
SEK/EUR 11.0067 -0.1166 11.0334 11.0040
USD/EUR 1.1738 0.1878 1.1745 1.1715
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5140 -0.1681 1.5176 1.5129
CAD/USD 1.3964 -0.0093 1.3969 1.3958
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
02.10.2025 15:01
Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
JPMorgan po silném září aktualizovala svůj seznam doporučovaných akcií...
Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
02.10.2025 16:20
Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil odbyt ...
Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká
02.10.2025 16:31
Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká
Finanční trhy rychle setřásly obavy z amerického shutdownu i slabší da...
Americké trhy na historických maximech i přes shutdown
02.10.2025 22:01
Americké trhy na historických maximech i přes shutdown
Index S&P 500 dnes v průběhu obchodní seance dosáhl nových rekordních...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.10.2025
14:00Volební místnosti se otevřely
12:54ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:16Úvahy o zvýšení úrokových sazeb jsou předčasné, plyne ze záznamu jednání ČNB
12:16Raketový růst Alibaby ještě nemusí být u konce, tvrdí manažeři fondů  
11:46FAO: Světové ceny potravin mírně klesly, hlavně kvůli cukru a mléčným výrobkům
11:42Data nejsou rizikem, takže akcie pokračují v postupném nárůstu  
10:27PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
8:52V Česku začíná volební víkend, Francie řeší rozpočtovou krizi a evropské futures jsou v zeleném  
8:42Rozbřesk: Strany se před volbami vesměs vyhýbají otázce vyšších daní
6:06Evropské banky rostou už dvanáct čtvrtletí v řadě. Analytici čekají další zisky  
02.10.2025
22:01Americké trhy na historických maximech i přes shutdown  
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
15:01Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
14:39Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard
13:23Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá
13:22SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:00VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
11:49EPH Financing CZ, a.s.: Pololetní zpráva za první pololetí roku 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět