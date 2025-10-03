Data nejsou rizikem, takže akcie pokračují v postupném nárůstu

Americké akcie včera sice balancovaly na hraně, ale nakonec zakončily den v zelených číslech. Růst tedy zpomalil, ale optimismus investorů zůstává živý – a to nejen díky umělé inteligenci a přes politické turbulence v USA. Dnešní obchodování v Evropě se nese v podobném duchu, zatímco trhy vyhlížejí další vývoj kolem amerického rozpočtového patu a pokračující rally technologických titulů.
Wall Street to měla včera trochu nahnuté, ale nakonec si americký akciový trh připsal další zelený den. Tempo růstu značně polevilo, což se dnes přenáší také do Evropy. FTSE100 tentokrát přidává slušných 0,6 procenta, zatímco DAX , CAC40 i AEX si připisují pouze mírné zisky. A v podobném duchu by se soudě podle futures mělo odpoledne pokračovat také v zámoří.
Původně měl být dnešní den o datech z amerického trhu práce, ovšem nebude, data kvůli nouzovému výdajovému režimu vlády nevyjdou. Zatím není vidět žádný posun v jednáních mezi republikánskými a demokratickými senátory, takže uzávěra pokračuje. Prezident Trump to vidí jako určitou výhodu, když využívá situace jako záminky k osekávání výdajů mířících do modrých států či měst, případně agentur založených demokratickými vládami, propouštění státních zaměstnanců atp. Na druhé straně demokrati vidí, že veřejnost ve velké většině dává vinu za shutdown republikánům, takže je otázkou, kdy se vrátí nějaké jednání. Trhům je to nyní víceméně jedno a ještě je dost času, než se začnou obávat dopadů na ekonomiku.
Stále dokola sledujeme, jakou sílu má optimismus kolem umělé inteligence, když stačí jakákoli objednávka či dohoda o spolupráci, aby se investoři ujistili o nezlomnosti růstového trendu a poslali technologické akcie plošně vzhůru. Poslední dobou v tomto smyslu funguje hlavně aktivita OpenAI, která se po dohodě s korejskými výrobci čipů zaměřila na energetickou infrastrukturu spolu s Hitachi.
Dluhopisy dnes registrují drobné ztráty, respektive mírný nárůst výnosů. Eurodolar se obchoduje bez většího pohybu u 1,1730, poté co kurz včera dokázal zvrátit svůj pokles. Zlato kopíruje podobný vzorec a obchoduje se u 3860 USD.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:39 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2570
|-0.0854
|24.2930
|24.2524
|CZK/USD
|20.6645
|-0.2727
|20.7260
|20.6550
|HUF/EUR
|388.6842
|-0.1289
|389.4947
|388.5108
|PLN/EUR
|4.2550
|-0.0844
|4.2611
|4.2531
|CNY/EUR
|8.3573
|0.1878
|8.3622
|8.3407
|JPY/EUR
|172.9465
|0.2365
|173.2251
|172.4241
|JPY/USD
|147.3395
|0.0751
|147.8160
|147.0930
|GBP/EUR
|0.8727
|0.1044
|0.8729
|0.8712
|CHF/EUR
|0.9351
|0.0706
|0.9361
|0.9344
|NOK/EUR
|11.6950
|-0.0624
|11.7155
|11.6737
|SEK/EUR
|11.0067
|-0.1166
|11.0334
|11.0040
| USD/EUR
|1.1738
|0.1878
|1.1745
|1.1715
|AUD/USD
|1.5140
|-0.1681
|1.5176
|1.5129
|CAD/USD
|1.3964
|-0.0093
|1.3969
|1.3958