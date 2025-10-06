Hledat v komentářích

Rozbřesk: Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb?

06.10.2025 9:02
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Zatímco česká koruna před volbami spíše zpevňovala a těžila z relativně “konzervativní” měnové politiky centrální banky, české dluhopisy na tom zdaleka tak dobře nebyly. Část trhu (zejména zahraniční investoři) se bála, že vládní střídání stráží může vést k výraznějšímu rozvolnění rozpočtové odpovědnosti státu a nárůstu veřejného zadlužení. I proto se český desetiletý dluhopis obchodoval před volbami na jedné z nejslabších úrovní za poslední dva roky (výnos se poprvé od podzimu 2023 vyšplhal nad 4,5 %). Co teď pro trhy přináší výsledek voleb, ve kterém výrazně zvítězilo hlavní opoziční hnutí ANO? 

VOLBY 2025

Vítězné hnutí ANO má skutečně při pohledu do programu celou řadu relativně nákladných slibů v sociální oblasti – ať už se jedná o obnovení přídavků na děti, “školkovného”, slevy pro pečující rodiče, navýšení rodičovského příspěvku nebo zejména zrušení celé řady úsporných kroků v penzijním systému (valorizace a změny v odchodech do důchodu). I když výhledově slibuje vyrovnané rozpočty, není jasné, kdy a jak se k nim chce dostat. Nepočítá totiž s žádným výraznějším navyšováním daní a sází víceméně na jejich efektivnější výběr a rychlejší hospodářský růst. Podíl šedé ekonomiky v Česku však na evropské poměry není až tak vysoký, aby efektivnější výběr daní přinesl dostatečné velké zdroje (odhadem může jít o vyšší jednotky miliard korun). A série reforem na posílení růstu je sice žádoucí (a panuje na nich i širší politická shoda), jejich plody se však budou sklízet až v delším časovém horizontu a krátkodobě naopak mohou rozpočty zatěžovat – ať už se jedná o podporu investic skrze zrychlené odpisy, rozpohybování systému investičních pobídek, pokračující investice do energetiky a infrastruktury nebo navýšení prostředků plynoucích do školství, vědy a výzkumu. 

Na druhou stranu jistá nekonzistence mezi příjmovými a výdajovými předvolebními sliby byla v Česku historicky vlastní prakticky všem stranám a často ve finále převládla jistá míra pragmatičnosti – nemusely se splnit “všechny sliby hned”. Této pragmatičnosti bude tentokrát nahrávat i skutečnost, že jako hlavní koaliční partner se pro hnutí ANO rýsují Motoristé, kteří jsou minimálně podle rozpočtových cílů o poznání “konzervativnější” a chtějí v roce 2029 vyrovnaný rozpočet (stranou ponechme realističnost kroků jako masivní úspory na Green Dealu). Navíc hnutí ANO se nakonec nebude muset dohadovat s uskupením Stačilo, které mělo ze všech stran rozpočtově zdaleka nej-expanzivnější program. I když s jasnějším hodnocením rozpočtového výhledu i kvality demokratických institucí po volbách si budou muset ještě zahraniční investoři počkat na koaliční jednání, jedno je asi jasné již dnes. Český dluhopisový trh může přijmout jako jistou “úlevu, že složení vlády nebude ovlivňovat radikální levice a nejextrémnější výdajové plány “spadnou pod stůl”.

*** TRHY ***

Koruna
Zatímco českým dluhopisům může volební výsledek přinést opatrné pokusy pro stabilizaci, pro korunu se pravděpodobně o velký impuls jednat nebude. Z jejího pohledu bude klíčové spíše další nastavení měnové politiky a tím pádem i předběžný odhad zářijové inflace – předpokládáme stabilitu na 2,5 % (lehce pod tržním konsensem).

Eurodolar
Eurodolar zakončil minulý týden na dostřel hranice 1,17 a navzdory pokračující uzávěře americké vlády (pátý den) zatím nedochází k výraznější rozkolísanosti. To je dáno i absencí důležitých makro čísel v USA, zejména ostře sledovaných payrolls, které měly být publikovány v pátek. Investoři se tak museli spokojit s alternativou Chicagské pobočky Fedu, která přiřadila nejvyšší pravděpodobnost setrvání míry nezaměstnanosti v září na úrovni 4,3 %. 
I v tomto týdnu je publikace amerických (vládních) čísel v ohrožení, s výjimkou středečního zápisu z posledního zasedání FOMC. Ten by měl potvrdit holubičí posun uvnitř Fedu i výhled trhu, který zaceňuje tento rok dvojí snížení sazeb, podobně pak hned ze startu roku 2026. To je v souladu s naším výhledem, který zároveň kalkuluje s pokračujícími prodejními tlaky na dolaru a jeho oslabením k úrovni 1,20 na konci letošního roku.

Akcie
Americký akciový index S&P 500 v pátek posiloval o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslaboval o 0,4 %. Akcie v USA oslabují své momentum a procentuální šance na korekci se zvyšuje. Historicky bývá září pro index S&P 500 slabším měsícem, což se letos zatím nepotvrdilo – trh si udržuje pozitivní trend. Říjen však často přináší zvýšenou volatilitu a také bývá považován za rizikovější období. Naopak listopad a prosinec tradičně patří mezi silnější měsíce, kdy trh těží z pozitivního sentimentu a sezónních faktorů, jako je konec fiskálního roku či vánoční rally. Navzdory těmto sezónním výkyvům zůstává S&P 500 v rostoucím trendu, což naznačuje, že investoři stále věří v dlouhodobý růst.


