Detail - články
Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně není pro ECB hrozbou

Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně není pro ECB hrozbou

02.10.2025 8:54
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Podle bleskového odhadu se v září zvýšila meziroční míra inflace v eurozóně o dvě desetiny procentního bodu na 2,2 %. Přestože se celková inflace dostala poprvé po čtyřech měsících nad inflační cíl ECB, nejde o žádné drama. Jednak je posun vzhůru mírný, ale hlavně způsobený efektem srovnávací základny z titulu dočasně dražších energií, který by měly v příštích měsících vyprchat.

Z pohledu nastavení měnové politiky je pro centrální banku typicky důležitější vývoj jádrové inflace, která setrvala na meziročních 2,3 %. Ta stále indikuje lehce zvýšené cenové tlaky, zejména v sektoru služeb (3,2 %), zatímco inflace zboží zůstává celkově utlumená (0,8 %).

Při pohledu na tříměsíční inflační momentum pak cenová dynamika ve službách zvolnila na 2,4 %, v posledních měsících je ale celá časová řada relativně rozkolísaná. Výhledově nicméně očekáváme postupné zmírnění cenových tlaků ve službách kvůli zpomalujícímu růstu mezd v eurozóně, což se bude nejrychleji propisovat právě v na lidskou práci náročných službách.

Co čekat v příštích měsících? Náš nowcast indikuje říjnový pokles inflace směrem ke 2 % a na přelomu roku opětovně lehké podstřelení inflačního cíle. K tomu dopomohou levnější energie v kombinaci se silnějším eurem, které zlevňuje veškeré dovážené zboží. Jádrová inflace dle nás zůstane relativně setrvačná, zejména v roce 2026 by se však měl začít silněji propisovat efekt ochlazujícího trhu práce, respektive návratu růstu mezd k přirozené úrovni.

Zářijové zvýšení inflace v eurozóně proto nijak nepřeceňujeme, podobně jako centrální bankéři ve Frankfurtu. ECB na svém posledním zasedání vcelku jasně signalizovala, že je spokojená se současným nastavením úrokových sazeb a rozhodně se nikam nežene. Jinými slovy, laťka pro další snížení úrokových sazeb je nastavena relativně vysoko. A třebaže možnost finálního ladění sazeb směrem dolů zcela nevylučujeme, daleko pravděpodobnější je z našeho pohledu stabilita depozitní sazby na 2 % i v průběhu příštího roku.

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna se nadále obchoduje v úzkém pásmu okolo 24,30 EUR/CZK. Uzavírka americké vlády zatím nemá zásadnější dopad na kurz eurodolaru, proto ani koruna zatím nemá kde brát. Domácí impuls v podobě lehce horší podnikatelské nálady (PMI) tuzemská měna zcela ignorovala, podobně jako debatu o schvalování státního rozpočtu pro rok 2026.

Ve zbývající části týdne počítáme s relativní stabilitou eurokoruny. Trh bude věnovat pozornost pátečnímu zveřejnění zápisu z posledního zasedání ČNB, k výraznějšímu rozruchu může dle nás dojít až v příštím týdnu, který bude na tuzemská data bohatý a koruna současně může reagovat i na výsledek českých voleb, i když ty historicky mnoho rozruchu na devizový trh nepřinesly.

Eurodolar

Dolar se trochu “oklepal” ze ztrát způsobených vládní uzavírkou amerických federálních úřadů a pohybuje se v blízkosti 1,17 EUR/USD. Uzavírka vlády byla historicky spojená s epizodami slabého dolaru, je však otázkou, zda v dnešní situaci má ještě potenciál zvýšit politickou nejistotu v USA - respektive spojenou s americkými aktivy. Tlak na dolar by pravděpodobně narůstal v případě, že by narůstala délka uzavírky.


