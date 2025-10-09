Hledat v komentářích

Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway

Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway

09.10.2025 11:45
Autor: ČTK

Evropská unie plánuje do roku 2027 získat více než 400 miliard eur na investice v rámci programu Global Gateway, jehož cílem je podpořit rozvojové projekty v zemích tzv. globálního jihu. Na dnešním fóru Global Gateway v Bruselu to řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová.

Program Global Gateway byl spuštěn v roce 2021 a původně počítal do roku 2027 s rozpočtem 300 miliard eur, přičemž polovina prostředků měla směřovat do Afriky. Peníze mají pocházet z veřejných i soukromých zdrojů. Von der Leyenová dodala, že se už podařilo získat více než 306 miliard eur, a proto je přesvědčena, že se podaří tuto částku zvýšit až na 400 miliard eur.



Global Gateway je v rozpočtu EU součástí výdajové složky Globální Evropa (Global Europe), do které spadá portfolio mezinárodního partnerství. To má na starosti český eurokomisař Jozef Síkela. Ten v červenci řekl, že je spokojen s návrhem nového víceletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034, protože v jeho oblasti bylo podle jeho slov zachováno, co bylo potřeba.

Iniciativa Gobal Gateway představuje evropskou alternativu k čínskému projektu nové Hedvábné stezky. Investice se zaměřují na energetiku, dopravu, vzdělávání a výzkum, ale také na partnerství pro zajištění přístupu k surovinám důležitým pro tzv. zelenou transformaci EU a na snižování závislosti na Číně.

Von der Leyenová zároveň oznámila spuštění projektu Global Gateway Investment Hub. To je nová jednotná platforma, která má usnadnit firmám předkládání investičních projektů, napsala agentura Reuters.

Evropská komise a Světová banka (SB) také oznámily prohloubení partnerství v rámci programu Global Gateway, aby podpořily novou generaci projektů v oblasti propojení infrastruktury. První fáze zahrnuje 18 významných investic do energetiky, dopravy a digitální infrastruktury v Africe, Asii, Tichomoří a Latinské Americe. Cílem spolupráce je zajistit, aby projekty postoupily od plánování k financování a k reálným výsledkům, jako je tvorba pracovních míst a vznik služeb.

 

