Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené

USA balancují na hraně fiskálního kolapsu a ozývá se čím dál více hlasů varujících před možnou tržní korekcí. Zatímco EU spouští historický plán ReArm Europe a posiluje zbrojní průmysl, v USA se prohlubuje rozpočtový deficit a investoři zvažují rizika přehřátého trhu. Izrael a Hamás se dohodli na propuštění rukojmích, Macron hledá nového premiéra a rozšiřuje výrobu, aby udržel Evropu v čele AI revoluce.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,1 %.
EU zahajuje historický posun ve své obranné politice a v rámci plánu ReArm Europe přesměrovává stovky miliard eur, včetně civilních fondů, na vojenské výdaje. Pro CZG to potvrzuje strukturálně příznivé prostředí pro evropské výrobce zbraní – s lepším přístupem k financování a dlouhodobou poptávkou. Babiš mezitím podle dvou zdrojů deníku HN zvažuje mimořádnou daň zaměřenou na zbrojařské firmy.
Ševčík a Šichtařová se údajně staví proti zpětnému odkupu akcií , přičemž tvrdí, že cena energií nesouvisí s vlastnickou strukturou firmy, což by mohlo zkomplikovat restrukturalizaci .
Čína zpřísnila kontroly vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Nově zavádí omezení vývozu technologií souvisejících se vzácnými zeminami. Bude revidovat jednotlivé případy vývozů pro kovy, které se používají pro 14nanometrové nebo pokročilejší logické čipy, paměťové čipy s 256 a více vrstvami, výrobu a testování zařízení pro výrobu zmíněných čipů a výzkum a vývoj AI s možným využitím pro vojenské účely. Čína je největším světovým producentem těchto kovů, které jsou nezbytné pro digitální technologie, automobilový a zbrojní průmysl a energetiku. Regulace vývozu jsou centrem napětí Číny s USA, ale i s EU.
Izrael a Hamás se dohodli na podmínkách pro propuštění všech rukojmích zadržovaných palestinskou militantní skupinou v Gaze, což představuje zásadní průlom v jednáních zprostředkovaných USA a Katarem o ukončení jejich dvouletého konfliktu. Donald Trump v rozhovoru pro Fox News uvedl, že očekává propuštění rukojmích „pravděpodobně“ v pondělí. Cena zlata a ropy mírně klesla.
HSBC plánuje privatizovat Hang Seng Bank v rámci transakce, která oceňuje banku na 37 miliard dolarů. Generální ředitel Georges Elhedery uvedl, že transakce „přináší akcionářům větší hodnotu než zpětný odkup akcií“. Akcie banky Hang Seng vzrostly o rekordních 41 %, naopak akcie klesly v Hongkongu o více než 7 %.
Emmanuel Macron oznámil, že do zítřka jmenuje nového francouzského premiéra, čímž se mu zatím podařilo vyhnout se předčasným volbám, které by mohly prohloubit politický chaos. Odcházející premiér Sébastien Lecornu uvedl, že bylo dosaženo dostatečného pokroku, aby bylo možné začít sestavovat novou vládu.
Autor „Černé labutě“ Nassim Taleb varoval investory, aby se pojistili proti kolapsu akciového trhu, protože strukturální problémy, jako je dluhová zátěž USA, mohou ohrozit jinak nezastavitelný růst. Podobné varování přišlo včera také od britské centrální banky. Ta varuje před našponovanými valuacemi technologických firem zaměřených na umělou inteligenci i před kombinací investičního optimismu, systémových rizik a politického tlaku na americký Fed, což podle ní může vést k prudké korekci trhu.
Výrobce čipového vybavení plánuje rozšíření výrobní plochy o 100 hektarů, aby splnil své růstové cíle. ASML, největší evropská firma podle tržní kapitalizace, je klíčovým článkem v řetězci AI, protože je jediným výrobcem nejpokročilejších litografických zařízení na světě.
Fed sice je ochoten letos dále snižovat úrokové sazby, ale zápis z jeho zářijového zasedání ukazuje, že mnozí členové vyjádřili opatrnost kvůli obavám z přetrvávající inflace v USA. „Většina se domnívala, že by bylo vhodné dále uvolnit politiku v průběhu zbytku roku,“ uvádí zápis ze zasedání FOMC z 16.–17. září. Zároveň ale „většina účastníků zdůraznila vzestupná rizika ve svém výhledu inflace.“
Americká federální vláda vykázala za fiskální rok 2025 rozpočtový deficit 1,8 bilionu dolarů, téměř beze změny oproti roku 2024, a to navzdory nárůstu příjmů z Trumpovy obchodní války. Podle nezávislého Kongresového rozpočtového úřadu činil schodek za rok končící 30. září jen o 8 miliard méně než v roce 2024. Zpráva přichází v době, kdy masivní republikánský daňově-výdajový balíček z počátku roku žene americký státní dluh nad 40 bilionů dolarů. Zároveň příjmy z daně z příjmů právnických osob klesly oproti roku 2024 o 15 %, částečně kvůli nové legislativě, která firmám umožňuje větší odpočty za určité investice v roce 2025. Co se týče Trumpových cel, většina z nich byla federálním odvolacím soudem označena za nezákonná – rozhodnutí je však pozastaveno do verdiktu Nejvyššího soudu. Pokud potvrdí rozhodnutí nižších soudů, bude nutné všechny tyto peníze vrátit.
Správce aktiv z Jefferies Financial Group investoval téměř čtvrtinu svého tří miliardového portfolia do pohledávek spojených s dodavatelem autodílů First Brands Group. Tento dodavatel stěračů a olejových filtrů minulý týden vyhlásil bankrot poté, co se kvůli obavám investorů zhroutilo refinancování jeho dluhu. Toto refinancování přitom propagovala právě Jefferies. Mnoho velkých jmen z Wall Street nyní kvůli své expozici vůči First Brands čelí ztrátám. Soudní dokumenty ukazují, že také fondy pod hlavičkou Group mají vůči této firmě expozici přes půl miliardy dolarů. Mezitím údajně požádal o stažení části investovaných prostředků z fondu Jefferies a věřitel zbankrotované First Brands uvedl, že až 2,3 mld. USD "prostě zmizelo" a žádá nezávislé šetření.