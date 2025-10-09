Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené

Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené

09.10.2025 8:53
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

USA balancují na hraně fiskálního kolapsu a ozývá se čím dál více hlasů varujících před možnou tržní korekcí. Zatímco EU spouští historický plán ReArm Europe a posiluje zbrojní průmysl, v USA se prohlubuje rozpočtový deficit a investoři zvažují rizika přehřátého trhu. Izrael a Hamás se dohodli na propuštění rukojmích, Macron hledá nového premiéra a ASML rozšiřuje výrobu, aby udržel Evropu v čele AI revoluce.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,1 %.

EU zahajuje historický posun ve své obranné politice a v rámci plánu ReArm Europe přesměrovává stovky miliard eur, včetně civilních fondů, na vojenské výdaje. Pro CZG to potvrzuje strukturálně příznivé prostředí pro evropské výrobce zbraní – s lepším přístupem k financování a dlouhodobou poptávkou. Babiš mezitím podle dvou zdrojů deníku HN zvažuje mimořádnou daň zaměřenou na zbrojařské firmy.

Ševčík a Šichtařová se údajně staví proti zpětnému odkupu akcií ČEZ, přičemž tvrdí, že cena energií nesouvisí s vlastnickou strukturou firmy, což by mohlo zkomplikovat restrukturalizaci ČEZ.

Čína zpřísnila kontroly vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Nově zavádí omezení vývozu technologií souvisejících se vzácnými zeminami. Bude revidovat jednotlivé případy vývozů pro kovy, které se používají pro 14nanometrové nebo pokročilejší logické čipy, paměťové čipy s 256 a více vrstvami, výrobu a testování zařízení pro výrobu zmíněných čipů a výzkum a vývoj AI s možným využitím pro vojenské účely. Čína je největším světovým producentem těchto kovů, které jsou nezbytné pro digitální technologie, automobilový a zbrojní průmysl a energetiku. Regulace vývozu jsou centrem napětí Číny s USA, ale i s EU.

Izrael a Hamás se dohodli na podmínkách pro propuštění všech rukojmích zadržovaných palestinskou militantní skupinou v Gaze, což představuje zásadní průlom v jednáních zprostředkovaných USA a Katarem o ukončení jejich dvouletého konfliktu. Donald Trump v rozhovoru pro Fox News uvedl, že očekává propuštění rukojmích „pravděpodobně“ v pondělí. Cena zlata a ropy mírně klesla.

HSBC plánuje privatizovat Hang Seng Bank v rámci transakce, která oceňuje banku na 37 miliard dolarů. Generální ředitel HSBC Georges Elhedery uvedl, že transakce „přináší akcionářům větší hodnotu než zpětný odkup akcií“. Akcie banky Hang Seng vzrostly o rekordních 41 %, naopak akcie HSBC klesly v Hongkongu o více než 7 %.

Emmanuel Macron oznámil, že do zítřka jmenuje nového francouzského premiéra, čímž se mu zatím podařilo vyhnout se předčasným volbám, které by mohly prohloubit politický chaos. Odcházející premiér Sébastien Lecornu uvedl, že bylo dosaženo dostatečného pokroku, aby bylo možné začít sestavovat novou vládu.

Autor „Černé labutě“ Nassim Taleb varoval investory, aby se pojistili proti kolapsu akciového trhu, protože strukturální problémy, jako je dluhová zátěž USA, mohou ohrozit jinak nezastavitelný růst. Podobné varování přišlo včera také od britské centrální banky. Ta varuje před našponovanými valuacemi technologických firem zaměřených na umělou inteligenci i před kombinací investičního optimismu, systémových rizik a politického tlaku na americký Fed, což podle ní může vést k prudké korekci trhu.

Výrobce čipového vybavení ASML plánuje rozšíření výrobní plochy o 100 hektarů, aby splnil své růstové cíle. ASML, největší evropská firma podle tržní kapitalizace, je klíčovým článkem v řetězci AI, protože je jediným výrobcem nejpokročilejších litografických zařízení na světě.

Fed sice je ochoten letos dále snižovat úrokové sazby, ale zápis z jeho zářijového zasedání ukazuje, že mnozí členové vyjádřili opatrnost kvůli obavám z přetrvávající inflace v USA. „Většina se domnívala, že by bylo vhodné dále uvolnit politiku v průběhu zbytku roku,“ uvádí zápis ze zasedání FOMC z 16.–17. září. Zároveň ale „většina účastníků zdůraznila vzestupná rizika ve svém výhledu inflace.“

Americká federální vláda vykázala za fiskální rok 2025 rozpočtový deficit 1,8 bilionu dolarů, téměř beze změny oproti roku 2024, a to navzdory nárůstu příjmů z Trumpovy obchodní války. Podle nezávislého Kongresového rozpočtového úřadu činil schodek za rok končící 30. září jen o 8 miliard méně než v roce 2024. Zpráva přichází v době, kdy masivní republikánský daňově-výdajový balíček z počátku roku žene americký státní dluh nad 40 bilionů dolarů. Zároveň příjmy z daně z příjmů právnických osob klesly oproti roku 2024 o 15 %, částečně kvůli nové legislativě, která firmám umožňuje větší odpočty za určité investice v roce 2025. Co se týče Trumpových cel, většina z nich byla federálním odvolacím soudem označena za nezákonná – rozhodnutí je však pozastaveno do verdiktu Nejvyššího soudu. Pokud potvrdí rozhodnutí nižších soudů, bude nutné všechny tyto peníze vrátit.

Správce aktiv z Jefferies Financial Group investoval téměř čtvrtinu svého tří miliardového portfolia do pohledávek spojených s dodavatelem autodílů First Brands Group. Tento dodavatel stěračů a olejových filtrů minulý týden vyhlásil bankrot poté, co se kvůli obavám investorů zhroutilo refinancování jeho dluhu. Toto refinancování přitom propagovala právě Jefferies. Mnoho velkých jmen z Wall Street nyní kvůli své expozici vůči First Brands čelí ztrátám. Soudní dokumenty ukazují, že také fondy pod hlavičkou UBS Group mají vůči této firmě expozici přes půl miliardy dolarů. Mezitím BlackRock údajně požádal o stažení části investovaných prostředků z fondu Jefferies a věřitel zbankrotované First Brands uvedl, že až 2,3 mld. USD "prostě zmizelo" a žádá nezávislé šetření.

 

 

Čtěte více:

Akcie ASML oslabují poté, co americký výbor navrhl širší zákaz prodeje zařízení na výrobu čipů do Číny
08.10.2025 12:43
Akcie ASML oslabují poté, co americký výbor navrhl širší zákaz prodeje zařízení na výrobu čipů do Číny
Výrobce zařízení pro výrobu čipů ASML čelí obvinění ze strany americký...
Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky
09.10.2025 5:53
Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky
Zelené akcie zažívají tichý comeback. Index S&P Global Clean Energy T...
Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent
08.10.2025 14:32
Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent
Švédská bezpečnostní firma Verisure je od středy obchodovatelná na bur...
AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí
08.10.2025 16:08
AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí
Valuace technologických firem zaměřených na umělou inteligenci rostou ...
V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
08.10.2025 14:53
V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zkritizoval dosluhující vládu Petra Fi...
Německá vláda nově čeká růst ekonomiky o 0,2 procenta, dosud čekala stagnaci
08.10.2025 15:20
Německá vláda nově čeká růst ekonomiky o 0,2 procenta, dosud čekala stagnaci
Německá vláda zlepšila odhad letošního růstu německé ekonomiky a nyní ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.10.2025
14:06JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
13:00PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
12:48Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
11:45Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway
11:38Posun veřejných financí k udržitelnosti, další konsolidace je ale nutná, myslí si NRR
11:28Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:28Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:27Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:21Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky  
10:33Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
10:28Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
9:32Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:53Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené  
8:45Rozbřesk: Česko po volbách: skokové navýšení rozpočtového deficitu
5:53Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky  
08.10.2025
17:29Po sto letech tentokrát jinak?
16:08AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí  
15:20Německá vláda nově čeká růst ekonomiky o 0,2 procenta, dosud čekala stagnaci
14:53V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
14:32Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět