Technologická přestřelka mezi Čínou a USA trhy nerozhází, pozornost míří k výsledkům

Po včerejší mírně negativní obchodní seanci na Wall Street jsou na tom dopoledne hlavní evropské akciové trhy smíšeně. Klíčové indexy se příliš neodchylují od včerejšího závěru, a to oběma směry. Futures pak věstí mírný úvodní růst v zámoří.
Mezi USA a Čínou došlo k další výměně dílčích útoků v technologické oblasti. Americká vláda zvažuje zásah proti čínskému TP-Linku, což je velký výrobce síťového vybavení. Naproti tomu Čína začala vyšetřovat kvůli monopolním praktikám. Takové zprávy v rámci technologického soupeření jsou poměrně pravidelné. Pokud nejde o zásadní nové restrikce, trh je většinou dokáže vstřebat bez širších dopadů.
Dnešní kalendář slibuje kromě dalších pár vystoupení centrálních bankéřů také průzkum spotřebitelské důvěry Michiganské university. Vzhledem k tomu, že vládní data stále nevycházejí, se na něj mohou investoři o něco více zaměřit. Větší pozornost ale už míří k výsledkové sezóně, před jejímž startem jsou možná tržní hráči trochu opatrnější.
Dluhopisům se dnes celkem daří, když jejich výnosy klesají. Na delších splatnostech to je o 1-2 bps. Eurodolar nakonec včera poklesl, načež se dnes konsoliduje u 1,1575. Zlato sklouzlo pod hranici 4000 dolarů, ovšem dnes se snaží odrazit opět nahoru. Česká měna si připsala zisky proti slábnoucímu dolaru a její kurz se nachází těsně u 21,00. Nevede si ale špatně ani proti euru, kde si připisuje menší zisky na 24,30. Finální data potvrdila pokles české inflace, což je nyní už neutrální zpráva.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3103
|-0.2853
|24.3863
|24.2877
|CZK/USD
|21.0065
|-0.3487
|21.0885
|20.9690
|HUF/EUR
|390.5104
|-0.1465
|391.5125
|390.2056
|PLN/EUR
|4.2585
|0.0365
|4.2599
|4.2539
|CNY/EUR
|8.2457
|0.0159
|8.2556
|8.2363
|JPY/EUR
|176.7770
|-0.1412
|177.1726
|176.3212
|JPY/USD
|152.7460
|-0.2146
|153.2720
|152.5000
|GBP/EUR
|0.8704
|0.1444
|0.8712
|0.8690
|CHF/EUR
|0.9323
|0.0140
|0.9335
|0.9317
|NOK/EUR
|11.6890
|0.4404
|11.6925
|11.6377
|SEK/EUR
|11.0252
|-0.0273
|11.0359
|11.0129
| USD/EUR
|1.1572
|0.0692
|1.1589
|1.1557
|AUD/USD
|1.5258
|0.0164
|1.5279
|1.5213
|CAD/USD
|1.4015
|-0.0178
|1.4034
|1.4013