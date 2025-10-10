Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Technologická přestřelka mezi Čínou a USA trhy nerozhází, pozornost míří k výsledkům

Technologická přestřelka mezi Čínou a USA trhy nerozhází, pozornost míří k výsledkům

10.10.2025 11:27
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po včerejší mírně negativní obchodní seanci na Wall Street jsou na tom dopoledne hlavní evropské akciové trhy smíšeně. Klíčové indexy se příliš neodchylují od včerejšího závěru, a to oběma směry. Futures pak věstí mírný úvodní růst v zámoří. 

Mezi USA a Čínou došlo k další výměně dílčích útoků v technologické oblasti. Americká vláda zvažuje zásah proti čínskému TP-Linku, což je velký výrobce síťového vybavení. Naproti tomu Čína začala vyšetřovat Qualcomm kvůli monopolním praktikám. Takové zprávy v rámci technologického soupeření jsou poměrně pravidelné. Pokud nejde o zásadní nové restrikce, trh je většinou dokáže vstřebat bez širších dopadů. 

Dnešní kalendář slibuje kromě dalších pár vystoupení centrálních bankéřů také průzkum spotřebitelské důvěry Michiganské university. Vzhledem k tomu, že vládní data stále nevycházejí, se na něj mohou investoři o něco více zaměřit. Větší pozornost ale už míří k výsledkové sezóně, před jejímž startem jsou možná tržní hráči trochu opatrnější. 

Dluhopisům se dnes celkem daří, když jejich výnosy klesají. Na delších splatnostech to je o 1-2 bps. Eurodolar nakonec včera poklesl, načež se dnes konsoliduje u 1,1575. Zlato sklouzlo pod hranici 4000 dolarů, ovšem dnes se snaží odrazit opět nahoru. Česká měna si připsala zisky proti slábnoucímu dolaru a její kurz se nachází těsně u 21,00. Nevede si ale špatně ani proti euru, kde si připisuje menší zisky na 24,30. Finální data potvrdila pokles české inflace, což je nyní už neutrální zpráva. 

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3103 -0.2853 24.3863 24.2877
CZK/USD 21.0065 -0.3487 21.0885 20.9690
HUF/EUR 390.5104 -0.1465 391.5125 390.2056
PLN/EUR 4.2585 0.0365 4.2599 4.2539
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2457 0.0159 8.2556 8.2363
JPY/EUR 176.7770 -0.1412 177.1726 176.3212
JPY/USD 152.7460 -0.2146 153.2720 152.5000
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8704 0.1444 0.8712 0.8690
CHF/EUR 0.9323 0.0140 0.9335 0.9317
NOK/EUR 11.6890 0.4404 11.6925 11.6377
SEK/EUR 11.0252 -0.0273 11.0359 11.0129
USD/EUR 1.1572 0.0692 1.1589 1.1557
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5258 0.0164 1.5279 1.5213
CAD/USD 1.4015 -0.0178 1.4034 1.4013
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Čtěte více:

Moneta překvapuje mimořádnou dividendou, Fed čelí inflačním tlakům a Trump míří do Izraele
10.10.2025 8:55
Moneta překvapuje mimořádnou dividendou, Fed čelí inflačním tlakům a Trump míří do Izraele
Moneta Money Bank navrhuje mimořádnou dividendu ve výši 4 Kč na akcii...
Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
10.10.2025 8:40
Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
Představenstvo Moneta Money Bank navrhne mimořádnou dividendu čtyři ko...
Rozbřesk: Nová vláda bude chtít “řešit” ceny energií
10.10.2025 9:08
Rozbřesk: Nová vláda bude chtít “řešit” ceny energií
Soudě podle prvních vyjádření vítězného hnutí ANO, budou jednou z hlav...
Datová centra Microsoftu jsou pod tlakem. Kapacita nestačí ani po rekordních investicích
10.10.2025 10:44
Datová centra Microsoftu jsou pod tlakem. Kapacita nestačí ani po rekordních investicích
Microsoft bude čelit nedostatku kapacity v datových centrech delší dob...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.10.2025
13:54Dolar otáčí a posiluje. Sázky na jeho pokles se začínají hroutit  
13:10Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
12:31Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB
12:11Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách
11:27Technologická přestřelka mezi Čínou a USA trhy nerozhází, pozornost míří k výsledkům  
11:20UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:44Datová centra Microsoftu jsou pod tlakem. Kapacita nestačí ani po rekordních investicích
9:08Rozbřesk: Nová vláda bude chtít “řešit” ceny energií
8:55Moneta překvapuje mimořádnou dividendou, Fed čelí inflačním tlakům a Trump míří do Izraele  
8:50UNICAPITAL Invest VI a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:40Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
6:02Investiční boom v USA, rizikem je ale budoucí návratnost
09.10.2025
17:56MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč
17:45První pohled někdy mate…
16:11Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
14:40Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin
14:06JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
13:00PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
12:48Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
11:45Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět