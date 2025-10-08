Hledat v komentářích

Havlíčkovy plány s ČEZ Distribuce, spotové zlato na rekordu a levnější verze Tesly

08.10.2025 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ANO vyjádřilo překvapivý obrat v postoji k muniční iniciativě pro Ukrajinu. Havlíček zároveň připouští možnost budoucího uvedení ČEZ Distribuce na burzu. Spotové zlato překonalo historickou hranici 4 000 dolarů. Startup xAI Elona Muska získává miliardy na rozvoj AI infrastruktury, zatímco Tesla představila nové levnější verze Modelů Y a 3. JPMorgan hlásí miliardové úspory díky umělé inteligenci. A ve Francii mezitím sílí tlak na prezidenta Macrona, opozice žádá jeho rezignaci. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %.

ANO českou muniční iniciativu pro Ukrajinu nezruší, ale chce ji revidovat a případně předat NATO. Babiš ji označil za dobrý nápad, což naznačuje posun oproti jeho dřívějšímu postoji. To je pozitivní zpráva pro společnost CZG, která je jedním z dodavatelů iniciativy, a zejména pro hlavního dodavatele CSG, kdy tato iniciativa podporuje růst firmy a plánovaný vstup na burzu.

Havlíček z ANO uvedl, že si dokáže představit, že by budoucí vláda mohla rozhodnout o uvedení společnosti ČEZ Distribuce na burzu, aby získala zajímavý výnos z prodeje a zároveň si ponechala 100% kontrolu nad výrobou elektřiny. Zdůraznil ale, že to není součástí plánů jeho strany. Podobný přístup již zvažovala předchozí vláda kvůli silné regulaci distribuční části a omezením státního rozpočtu. Očekáváme neutrální reakci trhu.

Cena zlata na spotovém trhu poprvé překročila hranici 4 000 dolarů za unci. Důvodem jsou obavy o stav americké ekonomiky a shutdown, které podpořily již tak silný růst.

Skupina Carlyle zveřejnila vlastní odhad ekonomických dat USA, když reaguje na výpadek vládních statistik způsobený uzavřením americké vlády. Skupina přináší ponurý pohled na trh práce. Zatímco ekonomové oslovení agenturou Bloomberg očekávali nárůst počtu pracovních míst o 54 000 oproti srpnovému počtu zhruba 159 milionů, Carlyle odhaduje, že vzniklo pouze 17 000 nových pracovních míst – což by byl jeden z nejslabších výsledků od recese v roce 2020.

Mezitím američtí spotřebitelé očekávají v příštím roce vyšší inflaci. Podle měsíčního průzkumu newyorského Fedu pociťují dopady rostoucích cen domácnosti s nižšími a středními příjmy. Očekávání růstu spotřebitelských cen za rok vzrostlo v září na 3,4 % z předchozích 3,2 %. Největší nárůst zaznamenaly domácnosti s příjmem pod 50 000 dolarů a spotřebitelé s maximálně středoškolským vzděláním.

Podle Světové obchodní organizace se očekává výrazné zpomalení růstu globálního obchodu se zbožím v příštím roce. WTO předpovídá, že objem obchodovaného zboží letos vzroste o 2,4 %, ale v roce 2026 jen o 0,5 %. Zpomalení přičítá opožděnému dopadu obchodní války, kterou zahájil americký prezident Donald Trump.

Tesla včera podle očekávání představila levnější verze svého sportovně-užitkového vozu Model Y a sedanu Model 3. Snaží se tak podpořit jejich prodej a zvrátit pokles svého podílu na trhu v době rostoucí globální konkurence. Nová verze elektromobilu Model Y, který je nejprodávanějším vozem Tesly, se bude v USA prodávat za 39.990 dolarů (zhruba 836.000 Kč). Novou verzi elektromobilu Model 3 pak bude možné pořídit za 36.990 dolarů (zhruba 774.000 Kč). Šéf automobilky Tesla Elon Musk už řadu let slibuje levný elektromobil pro masový trh. V loňském roce nicméně zrušil plány na výrobu zcela nového modelu, který by se prodával za 25.000 dolarů.

Startup Elona Muska, xAI, získává více financí pro datacentrum Colossus 2. Do aktuálního investičního kola se údajně zapojila i společnost Nvidia, čímž se jeho objem zvýšil na 20 miliard dolarů. OpenAI nedávno uzavřela víceleté partnerství na využívání čipů AMD a Meta během posledních měsíců podepsala několik vícemiliardových smluv, včetně balíčku financování datových center ve výši 29 miliard dolarů.

Jamie Dimon uvedl, že JPMorgan ročně investuje 2 miliardy dolarů do vývoje technologií umělé inteligence, přičemž díky nim ušetří přibližně stejnou částku. „Víme, že to povede k miliardovým úsporám a myslím, že jsme teprve na začátku,“ řekl generální ředitel banky v rozhovoru pro Bloomberg TV. Dimon dlouhodobě zdůrazňuje potenciál AI, i když to může znamenat zánik některých pracovních míst. Tvrdí, že banka již AI využívá ve stovkách případů a tento počet bude pravděpodobně růst. Vyzdvihuje také její schopnost pomoci lidem léčit rakovinu nebo zkrátit pracovní týden.

Opozice Emmanuela Macrona zvyšuje tlak na francouzského prezidenta – požaduje jmenování vlastního premiéra, předčasné volby, a dokonce i jeho rezignaci. Možnosti, jak krizi řešit, se zdají být téměř vyčerpané.

 

