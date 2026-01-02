Evropské akcie jsou na rekordu, londýnský index FTSE 100 zdolal 10 000 bodů

Akcie na evropských trzích zahájily rok dalším růstem a jejich hlavní index je na rekordu, směřuje zároveň k třetímu týdennímu zisku v řadě. Zájem je hlavně o akcie zbrojovek. Hlavní index londýnské akciové burzy FTSE 100 poprvé překročil hranici 10 000 bodů, ukazují burzovní statistiky.
Panevropský index STOXX Europe 600 krátce před 10:00 SEČ přidával zhruba půl procenta a pohyboval se mírně nad 595 body, kde ještě nikdy nebyl. Za loňský rok zpevnil zhruba o 17 procent, a zaznamenal tak nejlepší roční výsledek od roku 2021.
Za loňským růstem trhu byl zájem o akcie zbrojovek, pomohl ale i sestup úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters. Vliv mělo i rozhodnutí Německa dávat více peněz na infrastrukturu a na zbrojení, stejně jako přesun investic z amerických technologických firem do jiných odvětví, z čehož těžila právě Evropa.
Zisky dnes vykazuje většina akciových trhů v Evropě, objemy obchodů jsou ale po vánočních a novoročních svátcích ještě nižší. Burza ve Švýcarsku je kvůli státnímu svátku zavřená, obchodovat se tam začne až příští týden.
Index DAX burzy ve Frankfurtu nad Mohanem před 10:00 SEČ přidával půl procenta nad 24 610 bodů, pařížský index CAC 40 měl k dobru také asi půl procenta a nacházel se blízko 8193 bodů. Akcie v Miláně podle indexu FTSE/MIB vykazovaly růst o 0,8 procenta na 45 326 bodů, londýnský akciový index FTSE 100 přidával 1,1 procenta na 10 039 bodů.
Z indexu STOXX Europe 600 se daří hlavně zbrojnímu sektoru, který přidává 1,9 procenta. Podporu panevropskému indexu poskytují i banky, které jsou významným odvětvím a jejichž dílčí index vykazuje růst o 0,2 procenta. Akcie z odvětví základních kovů přidávají 1,3 procenta, akcie v energetickém sektoru pak jedno procento.
Akcie se loni vypořádaly i s vyššími celními poplatky, které po nástupu do úřadu začal zavádět americký prezident Donald Trump. V dubnu se akciové indexy ocitly na ročním minimu, když Trump zavedl plošná cla na většinu zemí, s nimiž Spojené státy obchodují. Později se ale trhy vrátily k růstu.