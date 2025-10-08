Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Euro pod tlakem francouzských problémů

08.10.2025 8:55
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Průmyslová výroba v srpnu zaostala za naším očekáváním, když meziročně reálně poklesla o 1,3 %, zatímco my jsme předpokládali růst o 1 %. Po relativně silném červenci tak v srpnu o něco výrazněji výroba zvolnila a za celé léto víceméně stagnovala.

Když pomineme energetiku a zaměříme se čistě na zpracovatelský průmysl, vidíme, že v posledních měsících dál narůstá produkce v segmentu automotive, který podle průzkumu mezi podniky jede “na plný plyn”, a využití produkčních kapacit se zde blíží 100 %. Zbytek průmyslu zdaleka takové štěstí nemá. Daří se také relativně výrobcům kovových výrobků a farmaceutickému průmyslu, i když i tam byl poslední měsíc slabší.

Jinak odvětví v nejlepším případě stagnují – jako energeticky nároční zpracovatelé základních kovů nebo výrobci skla a keramiky (u nich jsou však úrovně výroby na relativně nízkých úrovních). A pak bohužel nevidíme stále výraznější rozjezd v některých páteřních odvětvích v čele se strojírenstvím.

Během podzimních měsíců čekáme spíše přetrvávající stagnaci (vlivem zpožděného efektu amerických cel na Evropu) a další vlnu oživení očekáváme až v příštím roce, zpracovatelský průmysl tak letos podle našich odhadů v průměru neporoste o moc více jak o 1 % a mezi výkony jednotlivých odvětví přetrvají poměrně výrazné rozdíly.

Celkově však včerejší čísla z průmyslu nevybočují z našeho základního scénáře, ve kterém předpokládáme lehké celkové zvolnění ekonomické aktivity ve druhé polovině tohoto roku. Dál očekáváme za třetí kvartál růst ekonomiky o 0,3 % mezikvartálně (oproti 0,5 % ve 2Q) a za celý rok 2025 pak růst o 2,2 %. To je podobně jako v případě roku 2026 (1,9 %) konzervativnější odhad, než má centrální banka, která předpokládá v obou letech růst na úrovni 2,6 %.

*** TRHY ***

Koruna

Koruna tento týden postupně ztrácí a obchoduje se nad hranicí 24,30 EUR/CZK. Prodejní tlaky zesílily zejména po slabší zářijové inflaci, která však z našeho pohledu nebude mít vliv na očekávanou stabilitu úrokových sazeb (inflační překvapení šlo především za volatilními potravinami). Korunu ale nepovzbudil ani pokles průmyslové výroby v srpnu (viz úvodník). Dnes bude korunový trh sledovat výsledek srpnového maloobchodu a také podíl nezaměstnaných.

Koruně aktuálně nehraje do karet ani posilování dolaru, které - pokud by mělo pokračovat - bude tlumit ambice české měny na opětovné rozšiřování zisků.

Eurodolar

Americký vládní shutdown vkročil do svého druhého týdne a zdá se, že absence čerstvých makro čísel dolaru svědčí. Na frontě s eurem se posouvá k úrovni 1,16, z našeho pohledu jde ale spíše o slabost eura než sílu dolaru.

Společná evropská měna totiž žehrá na neutěšenou situaci ve Francii - jak v politickém, tak i rozpočtovém slova smyslu. Dnes bude zveřejněn zápis z posledního zasedání FOMC, přičemž trhy bude zajímat především ochota centrálních bankéřů dále snižovat úrokové sazby. Holubičí vyznění zápisu by mohlo část dolarových zisků umazat.

 

