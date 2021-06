Perly týdne: Zlatý trojúhelník akciové dokonalosti, americká inflační výjimka

Adam Parker patří mezi ty, kteří hovoří o atraktivitě akcií ropných společností. Sean Darby k tomu přidává finanční tituly, ale rostoucí sazby podle něj dolehnou na akcie s vysokými valuacemi a aktiva, u kterých je těžké hovořit o nějaké vnitřní hodnotě. popisuje konkrétní očekávanou cestu taperingu a zvyšování sazeb, Refinit poukazuje na americkou inflační výjimku. A více v nových Perlách týdne.



Zlatý ropný trojúhelník: Akcie ropných společností jsou zlatým trojúhelníkem akciové dokonalosti. Tak o nich na CNBC hovořil Adam Parker, který stojí v čele společnosti Trivariate Research. Vrcholy tohoto trojúhelníků podle něj představují pozitivní posuny v očekávané ziskovosti těchto společností, atraktivní valuace a k tomu dobrý fundamentální příběh. Ekonom dodal, že mezi rostoucími cenami ropy a ziskovostí ropných společností panuje 85 % korelace.



Parker tedy míní, že ropný sektor půjde plošně nahoru. To, že řada investorů a jejich klientů odmítá do tohoto sektoru investovat, podle něj neznamená, že ti, kteří tak jsou ochotni a schopni učinit, by to udělat neměli. K tomu ekonom dodal, že svět stále spotřebovává velký objem ropy a k nějakému velkému posunu zde podle něj v dohledné době nedojde. Takže platí to, co se naučil za desetiletí své investiční praxe: pokud poptávka převyšuje nabídku, otevíráte dlouhé pozice.



Parker dodal, že akcie ropných společností jsou nyní levné z pohledu poměru jejich tržních cen k účetním hodnotám. To je přitom podle něj historicky nejspolehlivější valuační měřítko. Vedle tohoto sektoru jsou podle něj atraktivní i společnosti těžící a zpracovávající kovy. Investor přitom respektuje to, že řada jiných se od ropy a ropných firem odklání kvůli obavám z jejich dopadu na životní prostředí a rostoucí zájem o takzvané ESG investice. Ne všichni ale podle něj tuto filozofii vyznávají a pro ty současná situace má představovat výjimečnou příležitost.



Ronaldo a Água: Na Yahoo Finance si podobně jako u řady jiných médií všímají, že Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci odsunul ze stolu dvě láhve s Colou, místo nich postavil lahev s vodou a doprovodil to komentářem „Água“. Na Yahoo Finance ovšem na rozdíl od ostatních poukazují i na to, že akcie Coly odnesly fotbalistovo gesto poklesem ceny, i když později tyto ztráty zase smazaly:





Taperingový klid: Dluhopisové i akciové trhy berou téma ukončení nákupu aktiv ze strany Fedu bez větších tenzí. Je to dáno i tím, že reálné krátkodobé sazby se drží hluboko v záporu a sazby dlouhodobé jsou z historického hlediska také velmi nízko. Pro Bloomberg Markets to uvedl Sean Darby, který působí jako hlavní stratég pro globální akciové trhy v Jefferies. Ke klidu na akciích a dluhopisech přispívají i ukotvená dlouhodobá inflační očekávání. Takzvaný tapering, tedy obrat v nákupech aktiv ze strany Fedu, tedy celkově není podle stratéga pro akciové trhy tématem, které by způsobilo velké problémy.



Růst sazeb, ke kterému nakonec dojde, by měl podle stratéga vést k tomu, že si dobře nepovedou aktiva u nichž je složité určit jejich vnitřní hodnotu. Tedy například kryptoměny. Podobné by to mělo být u akcií firem se slabou rozvahou, či akcií s vysokými valuacemi – vysokým PE. S dolarem by samotný tapering pohnout neměl, ten bude podle Darbyho spíše reagovat až na samotné zvyšování sazeb. Ukazuje na to i vývoj v letech 2013 – 2015. Býčí pohyb na dolaru totiž začal až v roce 2015, kdy šly nahoru sazby. I přesto, že o ukončení nákupu aktiv hovořil tehdejší šéf Fedu Ben Bernanke již v roce 2013. „Rozumně dobře“ by si mohly podle stratéga vést dvě části akciového trhu. První z nich jsou finanční tituly a u druhé se Darby shoduje s Parkerem (viz výše), protože jde o energetiku.



Časový plán: v následujícím obrázku popisuje předpokládané načasování taperingu a jeho konkrétní průběh. Podle ekonomů banky by první slova týkající se tohoto tématu měla od Fedu zaznít někdy v srpnu, či září, formálně oznámen by měl být v prosinci a poté by mělo nastat snižování objemu nákupů a to postupně o 15 miliard dolarů po každém dalším zasedání vedení Fedu (viz druhý graf pro vývoj měsíčních nákupů očekávaných bankou a nákupů podle mediánu očekávání). Možnost zvyšování sazeb je pak „na stole“ od druhého čtvrtletí 2023 poté, co Fed zváží, jaké dopady mělo snižování a následně úplné ukončení nákupu aktiv.





Zůstane retail? Jill Carey z hovořila na Yahoo Finance o aktivitě retailových investorů a traderů. Zájem drobných investorů o akciový trh prudce vzrostl během pandemie, podle strategičky může z části přetrvat i po otevření ekonomiky, ale projeví se to, že lidé se vrátí zpět do práce, k nákupům a podobně. Což jsou důvody, proč lze očekávat opadající zájem některých lidí o akciové investice a trading.



Carey také zmínila, že je zřejmá určitá korelace mezi zájmem o některé akcie a tím, když lidé dostávali šeky od vlády jako finanční pomoc během pandemie. K tomu strategička dodala, že její firma stále preferuje akcie menších společností před akciemi velkých firem. Spekulativní aktivity drobných investorů tu podle ní nepředstavují výraznější riziko. Atraktivitu tohoto segmentu trhu zvyšuje to, že s probíhajícím otevíráním ekonomiky se spotřeba posune více ke službám, které jsou koncentrovány právě zde. K tomu jsou cyklické malé společnosti podle strategičky stále obchodovány s valuačními diskonty relativně k historickému standardu.





Americká inflační výjimka: Refinitiv n následujícím grafu porovnává vývoj jádrové inflace v USA, Velké Británii, eurozóně a Japonsku. Zatímco rok 2021 přinesl v USA mohutný obrat, protože inflace se zvedla vysoko nad předchozí úrovně, v jiných ekonomikách na úrovni inflace očištěné od vlivu energií a potravin nic podobného nepozorujeme:





