Výnosy dál rostou, akcie beze směru. Šéf Fedu bude večer tlumit napětí

V pátek dolů, v pondělí zpátky, dnes zatím do strany. Hlavní akciové indexy dopoledne nemají jasný směr a vykazují většinou jen malý odstup od včerejších hodnot. To platí jak pro evropské trhy, tak pro americké futures, kde ovšem přece jen převládá pokles.



Dluhopisové výnosy jsou na tom podobně, avšak ne úplně stejně, když delší výnosy mají přece jen tendenci stoupat, a to dnes více v Evropě než v Americe. V případě desetiletého německého bundu je výnos o 2 bazické body výš. Eurodolar se drží těsně u 1,19 po lehké korekci včerejšího nárůstu.

Program na dnešní den zahrnuje další komentáře bankéřů z Fedu. Promluví například Loretta Mesterová, která by mohla podobně jako její kolegové včera zabrnkat na jestřábí strunu. Následovat ale bude vystoupení Jeroma Powella na téma ekonomika a reakce na covid. Dá se čekat, že hlavní linií bude pozitivní hodnocení oživení ekonomiky i učiněných kroků jak na měnové, tak rozpočtové straně. Zároveň by se předseda Fedu mohl snažit klidnit vášně a zmírňovat signály vyslané na posledním zasedání. Tím by jen zahrál do noty investorům, kteří mezitím přehodnotili šok z aktualizovaných dots.

Ropa nebo zlato dnes lehce korigují své zisky. Koruna dál vykazuje malé změny na páru s eurem, zatímco se její kurz vůči americké měně řídí eurodolarem. V klidu je také maďarský forint, který dnes vyčkává na zvýšení sazeb MNB.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5581 0.2325 25.5618 25.4938 CZK/USD 21.4855 0.4347 21.4870 21.3945 HUF/EUR 353.7365 0.0409 354.4505 353.0795 PLN/EUR 4.5377 0.2111 4.5451 4.5226

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7003 -0.1026 7.7102 7.6882 JPY/EUR 131.4250 -0.0338 131.5867 131.2278 JPY/USD 110.4620 0.1369 110.5520 110.3370

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8578 0.2663 0.8579 0.8550 CHF/EUR 1.0943 0.0539 1.0955 1.0936 NOK/EUR 10.2423 0.1648 10.2504 10.2055 SEK/EUR 10.1735 0.0280 10.1950 10.1275 USD/EUR 1.1898 -0.1041 1.1919 1.1892

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3339 0.5869 1.3344 1.3250 CAD/USD 1.2388 0.2217 1.2392 1.2358