Perly týdne: Čas pro investice do silných společností, býčí signály na ropě a ne tak drahý americký trh

Výnosy obligací se stabilizují a to by mělo stačit cyklickým akciím na další růst. Tvrdí to Rob Sluymer z RBC, investorka Emily Roland ale míní, že je lepší držet jak cyklické a hodnotové akcie, tak růstové tituly. Lizz Ann Sonders poukazuje na nejlepší spekulace letošního roku a Jeff Currie z hovoří o býčím trhu na komoditách. A ještě více v Perlách týdne.

Výnosy stabilní, cyklické sektory nahoru: Rob Sluymer z RBC hovořil na CNBC o vývoji výnosů amerických vládních obligací, který se v nemalé míře promítá i do chování akciového trhu. Ekonom připomněl, že po propadu výnosů v první polovině roku 2020 došlo k jejich prudkému růstu taženému zlepšujícím se ekonomickým výhledem. Následně se tento trend obrátil s tím, jak se výhled poněkud zhoršil. Poslední týdny ale přinesly opět pohyb směrem nahoru a nyní se výnosy desetiletých dluhopisů pohybují u padesátidenního plovoucího průměru – viz následující graf:

Sluymer se domnívá, že výnosy se nyní mohou pohybovat v koridoru mezi 1,3 – 1,5 %. Cyklické sektory na akciovém trhu přitom v posledních měsících znatelně korelují právě s vývojem výnosů obligací. I u nich se proto projevil pokles optimismu tak, jako u výnosů, poslední vývoj ale naznačuje, že sektory jako jsou banky, či doprava mohou být na svém dně a zamířit opět nahoru. Následující graf ukazuje sektor dopravy:

Sluymer tedy věří, že do konce roky by opět mohly získávat cyklické sektory, na ústupu by naopak mohly být technologie. Bankám i cyklickým akciím by pak podle ekonoma na to stačil onen koridor 1,3 – 1,5 %, ve kterém by se měly pohybovat výnosy.

Spekulace, spekulace: Lizz Ann Sonders ze Schwabu ukazuje následující graf, který ukazuje „spekulativní obchody, které letos fungovaly nejlépe“. Jde o akcie s největším objemem krátkých pozic a tituly nejpopulárnější u retailových investorů. Hůře na tom jsou technologické firmy, které nedosahují ziskovosti a SPAC akcie.

Býčí signály na ropě: Jeff Currie z hovořil na CNBC o svém pohledu na komoditní a zejména ropné trhy. Spotové ceny ropy se na nich nyní pohybují nad cenami vzdálenějších futures a to je podle analytika býčí signál. Tato situace je nazývána backwardací a Currie uvedl, že ukazuje na aktuální fyzický nedostatek dané komodity, tudíž naznačuje budoucí růst cen. Opačný stav, kdy jsou spotové ceny níže (contango), je naopak medvědím signálem, který indikuje tlaky na pokles cen.

Currie následně hovořil o dlouhodobém býčím trhu na komoditách, ke kterému by podle něj mohl přispívat vývoj na poptávkové i nabídkové straně trhu. V prvním případě mimo jiné tah na obnovitelné zdroje energií a s tím související investice do nových kapacit a infrastruktury. Na straně nabídky pak podle analytika došlo v předchozím období ke značnému útlumu investic do těžebních a zpracovatelských aktivit a dobrým příkladem má být právě trh s ropou.

Směr silné společnosti: Ziskovost obchodovaných firem bude stále dobrá, ale její meziroční růst již nebude v následujících čtvrtletích tak vysoký, jako doposud. Protože již nebude tolik „matematicky“ pomáhat to, že před rokem byla ekonomika v recesi. Pro Yahoo Finance to uvedla investiční ředitelka společnosti John Hancock Investment Management Emily Roland, podle které je nyní nejlepší, když se investoři budou zaměřovat zejména na silné společnosti s dobrou pozicí na trhu a rozvahou. Jde o technologie, či třeba telekomunikační služby a průmysl, který „nepotřebuje vyšší sazby, či ceny komodit na to, aby se mu vedlo dobře“.

Investorka poukázala na to, že v od roku 2020 se mezi sebou předhání růstové a hodnotové tituly. Jedné či druhé skupině se zrovna vede lépe podle toho, jak optimistický je ekonomický výhled a kam míří sazby. S tím, že jejich pokles prospívá více technologiím, jejich růst jim zase škodí. Roland ovšem namísto odhadů toho, zda budou následující čtvrtletí nahrávat té, či oné skupině, míní, že investoři by měli mít v portfoliu zástupce obou. Zmíněné silné společnosti se přitom většinou nachází ve skupině růstové. Na stranu druhou je ale podle investorky dobré mít expozici vůči cykličtěji orientovaným akciím a ty se zase nachází spíše ve skupině hodnotových akcií.

Roland poukázala na vysoké valuace amerického trhu s tím, že nyní tu podle ní neexistuje nějaká větší skupina podhodnocených akcií. Na stranu druhou ale trh může dál růst v případě, že to samé bude platit o ziskovosti obchodovaných firem. K tomu investorka dodala, že pokud srovnáme americký segment menších společností se zahraničními trhy, nejsou americké akcie z tohoto pohledu drahé. Například PE u menších hodnotových akcií se v USA pohybuje těsně pod dvacetiletým průměrem. Rozvíjející se trhy se naopak stále obchodují nad dvacetiletým průměrem i přesto, že v poslední době tlačí jejich valuace dolů změna v regulaci, ke které dochází v Číně.