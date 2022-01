Rozbřesk: Američané snášejí inflační vlnu hůře než Evropané

Páteční čísla jako by trhům vyrazila dech - maloobchod ve Spojených státech v prosinci nejenže podle očekávání nerostl, ale naopak velmi prudce poklesl (o 1,9 % meziměsíčně a o 2,3 % bez zahrnutí automobilů). Velmi prudce poklesly zejména online prodeje - o 8,7 %, což je jeden z nejprudších meziměsíčních propadů v historii. Kde je problém? Zdá se, jako by před Vánocemi začal mít americký spotřebitel “vážný” problém s inflací. To ostatně potvrdil i pokles ostře sledované spotřebitelské nálady (podle Uni Michigan), a to právě kvůli inflaci. Dlouhodobá inflační očekávání vyskočila podle spotřebitelského průzkumu na 3,1 % - to je nejvyšší úroveň za více než dekádu.



Z pohledu amerického Fedu i proto pravděpodobně nebudou horší výsledky maloobchodu důvodem mírnit svůj “jestřábí kurz”. Pokud za slabou spotřebitelskou poptávkou stojí silná inflace a vyšší inflační očekávání, nezbývá Fedu než jednat. A zdá se, že inflace začíná být v USA i velkým politickým tématem a roste poptávka po jeho “řešení”. Fed tedy pravděpodobně nebude hledět na to, že po prosincovém maloobchodu poklesnou odhady růstu o 1-2procentní body dolů.



To v eurozóně trochu paradoxně poslední čísla v čele s listopadovým průmyslem překvapila pozitivně. A odhady HDP se tak paradoxně budou revidovat směrem vzhůru. Částečně je to důsledek toho, že výhledy v eurozóně na konec roku byly jednoduše velmi pesimistické. To ale není celá pravda. Zatímco na evropskou ekonomiku zjevně dopadá výrazněji napětí v globálních subdodavatelských řetězcích, které v listopadu a prosinci přeci jen polevilo trochu více, než jsme očekávali. V USA je zase výraznějším problémem inflace - zdolala 7 %, zatímco v eurozóně se vyšplhala k 5 % a mezi členy klubu existují výrazné rozdíly. Výrazně vyšší je v Německu, kde za celý rok průměrná inflace přesáhne 3 %, zatímco ve Francii nebo v Itálii se bude pohybovat v okolí 2 %. Inflace tak zejména na jihu Evropy zatím není tou hlavní brzdou růstu…, i když co není, může být.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se ke konci týdne stabilizovala v okolí 24,50 EUR/CZK a nijak negativně už na ni nezapůsobil velmi slabý americký maloobchod. Tento týden je na domácím trhu i v globálu klidnější a česká koruna se může pokusit o návrat pod 24,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Kombinace slabého amerického maloobchodu a vysokých inflačních očekávání ze strany domácností lehce zatlačila na eurodolar a to ruku v ruce s rostoucími sázkami na to, že Fed bude muset jednat agresivně, aby ztlumil inflaci (úvahy jdou různým směrem: zastavit QE či zvednout sazby již v lednu, nebo v březnu zvýšit úroky o 50 bps). Na druhou stranu je pravdou, že počet hospitalizovaných pacientů s COVIDem vyskočil v USA na maximum, což může situaci Fedu dost komplikovat.

Na začátku týdne by mělo být na trhu klidněji - jednak nejsou na pořadu žádná důležitá data a jednak je v USA svátek.



Akcie

Americké akciové trhy se ani v závěru druhého týdne v novém roce nedokázaly vyhnout vysoké volatilitě. Index S&P 500 nakonec v pátek dokázal odvrátit ztráty a zavřel bez větších změn, zatímco DJIA ztratil 0,56 % a Nasdaq přidal 0,59 %.