Tohle nejsou sedmdesátky, říká autor Taylorova pravidla. Inflační cíl neměnit, sazby se budou odvíjet od dalšího vývoje

Inflace stále leží vysoko nad cílem Fedu, i když nyní se slaví její mírný pokles. Debata o tom, zda je politika příliš utažená či naopak utažená nedostatečně tu byla vždy. Nyní rozhoduje právě to, že inflace je daleko od cíle. Pro Bloomberg to uvedl John Taylor, autor známého Taylorova pravidla, který nyní působí na Stanford University.



Taylor si v tuto chvíli není jistý, zda se sazby pro snížení inflace na cíl budou muset vyšplhat až nad její současnou výši. Je možné, že dojde k jejímu poklesu a „pak bude jednodušší dostat sazby nad ni“. V tuto chvíli každopádně sazby rozhodně nad inflací nejsou, pokud vezmeme v úvahu inflaci celkovou, která přesahuje 7 %.



Primárním cílem je nyní podle ekonoma právě snížení inflace a monetární politika musí být nastavena tak, aby zabránila roztáčení mzdové spirály. Tedy tomu, aby růst mezd živil další růst cen a ten zase opětovně vyšší mzdy. Šéf Fedu Jay Powell by se podle ekonoma neměl pouštět do úvah o tom, o kolik se zvednou sazby příští rok. Otevřené by měly být všechny možnosti v závislosti na skutečném vývoji v ekonomice.

Ohledně úvah o pauze ve zvedání sazeb Taylor řekl, že se lze poučit z historie. Konkrétně ze sedmdesátých let, kdy se inflace kvůli laxnějšímu přístupu centrální banky postupně vymkla kontrole. Taylor dodal, že tehdy ovšem celý proces trval 7 let, nyní asi 18 měsíců. „Je to tedy proveditelné, pokud lidé budou Fed podporovat a ten nebude vyčkávat,“ míní ekonom.Taylor také dostal otázku týkající se možné změny v monetární politice v delším období, zejména úvah o posunu inflačního cíle, k nimž uvedl, že s nimi nesouhlasí. Ekonom totiž míní, že cíl ve výši 2 % fungoval doposud dobře. Pokud by byl zvýšen na 3 % nebo 4 %, podle ekonoma by lidé byli zmatení a nechápali by, co se s monetární politikou děje. K tomu Taylor dodal, že kdysi byly diskuse o tom, že 2 % jsou naopak příliš vysoko.Když se sazby dostanou na 5 – 6 %, jak dlouho na takové úrovni budou muset zůstat? Taylor odpověděl, že to nemusí být tak dlouho jako v minulosti. Souvisí to právě s tím, že současná inflace trvá relativně krátkou dobu a Fed už dává jasně najevo, že ji sníží. Může tak dojít k tomu, že ceny i mzdy se přenastaví způsobem, který bude pro ekonomiku poměrně bezbolestný.Zdroj: Bloomberg