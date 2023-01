Data versus bankéři. Akcie po nádechu ztrácejí elán

Dnešní den je hned na několika frontách další etapou bitvy nervů mezi centrálními bankami a finančními trhy. Ráno se japonské BoJ podařilo zkrotit očekávání mířící k postupnému utažení politiky, jenže efekt postupně vyprchal a jen ztráty nahradil. Omezený efekt měly komentáře ECB, které se postavily proti spekulacím, že banka směřuje k mírnějšímu zvedání sazeb. Oli Rehn odpoledne uvedl, že další výrazné zvyšování sazeb je zaručené.

Pozornost se však stejně nejvíc stočila do Ameriky, kde trh vstřebával nové komentáře i makrodata. Co se týče komentářů, ty zůstávají jestřábí. James Bullard tradičně vyzval k urychlenému zvednutí sazeb na dostatečně restriktivní úroveň, načež by teprve Fed měl začít sledovat data. Bullard nesdílí optimismus ohledně dostatečného poklesu jádrové inflace. Jeho pohled na ekonomiku se zlepšil a vidí větší šanci na hladké přistání. Na druhou stranu upozorňuje, že silnější ekonomika a možný impuls ke zdražení komodit znamenají podporu inflace. Když to shrneme, v podstatě trhům říká, že nemohou mít silnou ekonomiku a zároveň nízké sazby. Pokud se vyhlídky ekonomiky zlepšují a tržní finanční podmínky uvolňují, není v podstatě důvod sazby snižovat.

Investoři však Bullardovy jestřábí poznámky berou jako obehrané a větší váhu dávají novým datům. Ta vycházejí ve směru nižších inflačních tlaků a slabší ekonomiky, takže i měkčí měnové politiky. Největší efekt měly výrobní ceny, které na celkové úrovni v prosinci zpomalily výrazně víc, než se čekalo (na 6,2 pct y/y). Mírně lepší bylo i jádrové PPI.

Vedle toho za odhady zaostala také průmyslová výroba, která klesla o 0,7 pct. Právě průmysl je podle nás třeba nyní více sledovat, protože varovné signály vysílají i měkké indikátory. ISM za leden by měl do debaty o (ne)recesi vážně promluvit. To však bude až zkraje příštího měsíce.

Obvykle sledovanější než průmysl jsou maloobchodní tržby. Také ony dodaly o něco slabší čísla, než se čekalo (-1,1 pct). V tomto případě to ale neznamená, že by poptávka podstatně slábla. Stejnou rychlostí jako tržby v prosinci klesaly i ceny zboží, takže spotřebitel reálně nakupoval zhruba stejně jako v předchozím měsíci. Z pohledu trhů tedy data možná zapadají do scénáře měkčího Fedu, ale centrální banka v nich může vidět odolnost soukromé spotřeby.

Na amerických dluhopisových výnosech dnes vidíme citelný pokles napříč křivkou. Klesá odhadovaný vrchol sazeb Fedu a rostou sázky na jejich následný pokles. V Evropě klesají hlavně delší splatnosti. Eurodolar se po menších výkyvech drží u 1,0830.

Akcie se nejprve spolu s nižším PPI nadchly pro výhled příznivější měnové politiky, jenže elán jim během odpoledne došel a hlavní indexy obracejí dolů. Zatímco Evropa se ještě většinou drží lehce v zeleném, Amerika už nikoli a S&P 500 ztrácí skoro půl procenta. Nahoru dnes míří ropa, evropská elektřina, plyn i uhlí.

