Víkendář: Gross o deflační umělé inteligenci, poklesu inflace a investicích

V akcích regionálních bank již může být skrytá hodnota, investoři ale kvůli zvýšenému riziku stále váhají. Pro Bloomberg to uvedl bývalý investiční ředitel společnosti Pimco Bill Gross (viz první část rozhovoru v odkazech pod textem). Ve druhé části pak mimo jiné doporučoval retailovým investorům ETF zaměřené na dluhopisy chráněné proti inflaci. Konkrétně zmiňoval VTIP a STIP. Nečekaně dobře si pak podle investora vedou i ETF zaměřené na korporátní dluhopisy s nízkým ratingem. Důvodem „je pravděpodobně to, že ekonomika si stále vede velmi dobře.“







Pokud by ekonomika slábla, nebo se dokonce dostala do recese, podle Grosse by to přineslo pokles cen dluhopisů s nižším ratingem, projevit by se to konkrétně mohlo až do skupiny s ratingem BBB. On sám pak podle svých slov nyní do této skupiny aktiv neinvestuje, orientuje se spíše na bezpečná útočiště. Vedle trhu s TIPS jsou to ropné . Tyto „master limited partnership“ jsou podle Grosse zajímavé jako investice přes ETF, protože nabízí vysoké výnosy.



Diskuse se následně stočila k inflaci a Gross uvedl, že podle něj není velká pravděpodobnost návratu k inflaci ve výši 2 % bez toho, aby nastala „vážná deflace“, kterou také nevidí jako pravděpodobnou. Spíše uvažuje o prostředí s 3 až 4% inflací s tím, že „objektivním cílem jsou nyní 3 %“. Fed se podle experta obává zejména toho, že by inflace klesala, dosáhla 3 % a pak se opět začala zvedat. Měla by tak 2% inflace být i nadále cílem centrální banky?



Na zmíněnou otázku Gross odpověděl, že „hodně věcí nyní pracuje pro Fed“. Příkladem jsou komodity, které momentálně představují deflační sílu. Jiné to může být na straně mzdových nákladů. Jejich růst podle experta musí dosáhnout asi 3 %, pak teprve bude slučitelný s inflačním cílem ve výši 2 %. Gross totiž odhaduje růst produktivity kolem 1 %. Nyní se přitom mzdy pohybují znatelně rychlejším tempem, než jsou 3 %.



Gross hovořil i o investiční strategii 60/40. V jejím rámci by investoři měli držet asi 60 % svého portfolia v akciích a 40 % v dluhopisech. Gross k tomu připomněl, že když se výnosy dluhopisů zvedaly z velmi nízkých úrovní na ty současné, samozřejmě to přinášelo cenový pokles dluhopisů a ztráty na jejich portfoliích. Nyní jsou dluhopisové ETF podle investora dobrou investicí, nicméně pokud se výnosy výrazně nepohnou jedním či druhým směrem, nedá se tu čekat nějaká vysoká návratnost, spíše 3 až 4 %.



Na závěr Gross odpovídal na dotaz týkající se umělé inteligence. Odpověděl, že jednou možná bude schopná dělat na akciovém trhu řadu analýz, včetně těch technických. On sám ale takový produkt ještě neviděl. Z hlediska ekonomiky ale považuje za významné deflační tlaky, které může umělá inteligence přinést. Ty by pramenily z toho, že tato technologie může nahrazovat lidskou práci, a tudíž omezovat růst mezd.



Zdroj: Bloomberg