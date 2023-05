Víkendář: Americké banky ztrácí na ty evropské, podle Grosse je v těch prvních hodnota, ale investoři stále váhají

Hostem na Bloombergu byl Bill Gross, který mimo jiné působil jako investiční ředitel jedné z největších investičních společností na světě Pimco. Na začátku rozhovoru se diskutovalo o situaci v americkém bankovním sektoru. Gross k tomu řekl, že se těžko rozlišují tenze, které přichází ze strany vyšších sazeb a ty, které souvisí s možnou nedůvěrou investorů. K akciím regionálních bank pak dodal, že „hodnota tam určitě je“.







Investor míní, že v bankovním sektoru pravděpodobně došlo k určité stabilizaci. K tomu dodal, že akcie regionálních bank se nyní obchodují kolem 0,6násobku jejich účetní hodnoty. Před propuknutím současných tenzí přitom tento poměr v průměru dosahoval hodnoty 1,1. Z tohoto pohledu „tu je hodnota“, nicméně investoři jsou stále obezřetní a sledují zejména možný odliv depozit od regionálních bank.



Gross následně hovořil o tom, že podle něj není v současné době nejlepší cestou otevírání krátkých či dlouhých pozic na akciích. On sám se zaměřuje na „obchodování s volatilitou“, tedy zejména na akciové opce. S tím, že očekává postupný pokles v současné době vysoké volatility. Ve vztahu k vývoji v ekonomice a v bankovním sektoru pak expert poukázal na to, že tenze u regionálních bank se projevují i jejich sníženou úvěrovou nabídkou. Ta by se obratem měla projevit jako ekonomická brzda a slabší ekonomická aktivita zase tlačí dolů sazby a výnosy dluhopisů.



Právě předchozí růst výnosů dluhopisů, a tudíž pokles jejich cen vyvolávaly obavy o hospodaření a finanční sílu některých bank. Pokles výnosů vyvolaný popsaným mechanismem by tak mohl podle Grosse snižovat tlak na regionální banky. I když by nemělo jít o velmi výrazný efekt, projevit by se mohl. Následující graf od ukazuje výkony akcií amerických bank relativně k bankám evropským:





Zdroj: Twitter



Během finanční krize se návratnost amerických bank ve srovnání s jejich evropskými protějšky pohybovala na nejnižší úrovni od roku 2000. Pak ale americké banky dlouhodobě získávaly náskok a obrat nastal až po roce 2020. V posledních měsících pak nabral na síle a relativní návratnost amerických bank je tak nyní na podobné úrovni jako v roce 2018.



Gross k situaci v bankovním sektoru uvedl, že vláda přišla s rychlým řešením, které je krátkodobě ku pomoci, ovšem dlouhodobě může spíše škodit. Na to pak expert navázal s tím, že například podle kalkulací, které provedl The Economist, by se vládní rozpočtové deficity v USA měly v příštích deseti letech pohybovat kolem 7 % HDP, zatímco před rokem 2020 to byla zhruba polovina. Taková výše deficitů podle experta není udržitelná a situaci je třeba řešit. K tomu dodal, že nejde o nic nového, na neudržitelnost financí v oblastech, jako je penzijní systém či zdravotní péče, se upozorňuje již desítky let.



Zdroj: Bloomberg