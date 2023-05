Relativní návratnost technologií na historických rekordech. Relativní valuace na historickém standardu

Na CNBC tvrdí, že technologické firmy nyní dosahují v historii nevídané návratnosti relativně k celému akciovému trhu. Po dosažení podobných extrémů v minulosti ale přišla korekce technologií. CNBC k tomu dodává, že oproti minulosti je nyní kapitalizace technologického sektoru výrazně koncentrovanější, trhu dominuje několik málo velkých firem.







CNBC ukazuje následující graf, se kterým přišla . Ukazuje vývoj relativní návratnosti technologických akcií k celému trhu, a to od roku 1926. První vrchol byl podle grafu dosažen na počátku sedmdesátých let, druhý během kulminace technologické bubliny a třetí nyní. Podle obrázku přitom relativní návratnost technologií dnes dosahuje historických rekordů:



Zdroj: CNBC, BofA



CNBC tvrdí, že dnešní technologické společnosti mají také často diverzifikovanější zdroje příjmů a zisků než ty z minulosti. Akcie společnosti meta si přitom letos připisují více než 100 %, NVIDIA 114 %, Google téměř 40 % a téměř 40 %. Podle CNBC může za tímto vývojem stát mimo jiné téma umělé inteligence a očekávání, která s touto technologií souvisejí. v následujícím grafu ukazuje vývoj relativních valuací k celému trhu:



Zdroj: Twitter



Podle grafu jsou nyní valuace technologií relativně k poměrům cen a zisků na celém akciovém trhu u historického mediánu ve výši 1,5. Vrcholu bylo přitom dosaženo na počátku roku 2020, kdy byly valuace technologií asi 2,3krát vyšší než PE celého trhu. Naopak v roce 2012 bylo jejich PE nižší než PE celého trhu.



CNBC míní, že současné akciové zisky technologického sektoru mohou být i odrazem cyklického vývoje v ekonomice. Přesněji řečeno očekáváním, že tato skupina akcií by se mohla chovat jako defenzivní tituly v době, kdy ekonomika může slábnout. Vyšší návratnost je ale koncentrována jen do poměrně malého počtu akcií velkých firem se silnou rozvahou a pozicí na trhu. A a Micrososft tak nyní tvoří dokonce asi 15 % kapitalizace celého trhu.



Zdroj: CNBC