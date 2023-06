Pozitivní nálada se drží i před rizikovými daty z trhu práce

Včerejší obchodování na hlavních trzích bylo veskrze pozitivní a dnešek na něj navazuje. Klíčové evropské akciové indexy přidávají zhruba do jednoho procenta a tradičně opatrněji - pár desetin v plusu - se obchodují americké futures.

Dílčích pozitivních faktorů se dohromady poskládalo hned několik. Přibývají komentáře z Fedu, které naznačují, že červen by měl znamenat stabilitu úrokových sazeb, jakkoli to ještě nevylučuje jejich zvýšení později. Naposledy se v tomto duchu vyjádřil Patrick Harker. A tržní představy o trajektorii sazeb se posunuly dolů: Zvýšení sazeb je v nich už jen zčásti, zatímco opětovně zesílila očekávání pozdějšího snížení.

Další podporou byla lepší čínská data a přidalo se i očekávané schválení návrhu o dluhovém stropu v zámoří. Přechodné odstavení tohoto omezení už tedy prošlo celým Kongresem a s podpisem prezidenta by neměl být problém, takže se v podstatě není třeba bát, že by USA neměly na nějakou splátku dluhu. Pro investory téma přestává být zajímavé.

Co se týče dnešního programu, ten se zvláště odpoledne bude hodně točit kolem čísel z amerického trhu práce. Zatím jsme dostali náznaky, že zůstává silný, respektive žádné ochlazení se zatím příliš nekoná. Dnes vyjdou vládní data o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a mzdách za květen, která jsou tradičně stěžejní informací o aktuálním stavu. Jako obvykle se čeká určité zpomalení tvorby nových pracovních míst (pod 200 k), zatímco nezaměstnanost by měla mírně stoupnout a mzdy držet meziroční tempo 4,4 pct. Realita letos bývá většinou nad odhady, ovšem i podle nás by přírůstek pracovních míst měl být aspoň nižší než dubnových 253 k.

Pro akcie i dluhopisy by meziměsíční oslabení čísel bylo příznivé, neboť by dál stlačilo očekávání o sazbách Fedu. Naopak vysoká zaměstnanost by držela utažení politiky ve hře. Domníváme se však, že by čísla musela hodně překvapit, aby Fed zvažoval zvednutí sazeb už v červnu.

Dluhopisové výnosy v USA se po včerejším propadu stabilizují, v Evropě sledujeme lehký nárůst. Euro drží své zisky vůči dolaru a obchoduje se na 1,0765. Ropa ještě pokračuje v růstu, zlato se konsoliduje. Kurz české koruny k euru dopoledne nic podstatného nepředvádí a nové impulsy chybějí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6803 0.0326 23.7019 23.6576 CZK/USD 21.9965 -0.0045 22.0185 21.9555 HUF/EUR 371.0330 0.0517 371.5475 370.3800 PLN/EUR 4.5136 -0.1586 4.5239 4.5103

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6164 -0.2406 7.6657 7.6116 JPY/EUR 149.6280 0.1550 149.7125 149.5080 JPY/USD 138.9780 0.1077 139.1010 138.7930

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8593 0.0221 0.8596 0.8588 CHF/EUR 0.9737 -0.1927 0.9742 0.9731 NOK/EUR 11.8446 -0.6738 11.8979 11.8388 SEK/EUR 11.5789 -0.4415 11.6237 11.5697 USD/EUR 1.0766 0.0376 1.0779 1.0760

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5103 -0.7250 1.5221 1.5103 CAD/USD 1.3416 -0.2283 1.3431 1.3415