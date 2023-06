Perly týdne: Akcie sedmi statečných a bublina popularity umělé inteligence

Paul Sankey ze SankeyResearch se domnívá, že ropa by mohla zamířit k 60 dolarům za barel, hovoří o zpomalující ekonomice. A Ryan Belanger z Claro Advisors míní, že umělá inteligence je zatím spíše jen novým populárním tématem na akciovém trhu a svým klientům celkově radí, aby nyní akcie podvážili. Přinášíme pravidelné Perly týdne.



Ropa dolů: Paul Sankey ze SankeyResearch byl podle CNBC dlouho býkem na ropě, ale momentálně otočil a čeká nižší ceny. V rozhovoru na této stanici uvedl, že nyníse čeká, s čím přijde OPEC. S tím, že jasně patrné jsou určité tenze mezi OPEC a Ruskem. OPEC přitom již dvakrát oznámil, že produkci sníží, ale nakonec k ničemu takovému nedošlo. Podle experta pak existuje i možnost, že vypukne boj o podíl na trhu, který by táhnul ceny ropy výrazně níže. Saúdská Arábie by v takovém případě těžila na maximum, aby ukázala Rusku, že i ono se musí držet dohody a snižovat svou produkci.



Na straně akciového energetického sektoru se Sankeymu podle jeho slov líbí Valero, u kterého chválil jeho vedení a aktivity v oblasti biopaliv. Z vlivů, které nyní působí na trh s ropou, pak jmenoval recesi v USA, „o které se již dlouho mluví, ale stále nepřichází.“ V Číně pak slábne výrobní sektor, ale služby včetně letecké dopravy jsou silné. Celkově tak ekonomika trhu s ropou zatím pomáhá, ale potenciální slabost vidí expert na straně spotřebitele.



Ekonomika rozhodně zpomaluje: YelenaShulyatyeva z na Yahoo hovořila o tom, že americká ekonomika rozhodně zpomaluje. Ukazují na to celková data, nejde zatím o nic dramatického, ale směr je zřejmý. A podle ekonomky bude dál pokračovat. Ukazují na to klesající zisky společností i některé indikátory z trhu práce. Projevuje se i situace v segmentu regionálních bank, kde je patrná nižší úvěrová nabídka.



Shulyatyeva uvedla, že „pracovních míst již není tolik, ale stále není těžké je získat.“ Postupně se podle ní dostaví nižší tvorba pracovních míst a následně vyšší nezaměstnanost. Půjde ale jen o postupný proces, který je výsledkem utahování monetární politiky. Plný efekt se na trhu práce přitom může projevit až ke konci příštího roku.



Na dotaz týkajícíse dopadu nových technologií na trh práce ekonomka odpověděla, že americká ekonomika je ekonomikou služeb. A je stále daleko od bodu, kdy by pracovní místa v tomto sektoru byla nahrazována počítači nebo umělou inteligencí. Jinak řečeno, „stále je tu potřeba hodně lidí.“ Nové technologie by také měly zvyšovat produktivitu a přispívat k tvorbě nových pracovních míst. Ekonomka se tak neobává toho, že by celkově pracovní místa ničily.





Sedm statečných a další korekce malých: Podobně jako řada dalších si i všímá rally největších firem na americkém akciovém trhu. Hovoří o „báječné sedmičce“ (odkazuje na film u nás známý jako Sedm statečných), kam zahrnuje společnosti , , , NVIDIA, Meta a . Tato skupina se ocitla na absolutním vrcholu na počátku roku 2022, po zhruba roční znatelné korekci ale přišel další obrat směrem nahoru. Nyní se tyto akcie jako celek (stejné váhy) obchodují na podobných cenových úrovních jako v prvních měsících roku 2022 nebo v polovině roku 2021:





Zdroj: Twitter



BofA také ukazuje aktualizovanou verzi grafu s relativními valuacemi akcií malých společností. Ty se ve srovnání s valuacemi akcií velkých firem obchodovaly nejvýše v roce 1987 a pak 2011. Od té doby relativní PE malých firem klesá a nyní dosahuje jen asi 70 % PE firem velkých. Z konce křivky v grafu je pak vidět, jak se po dosažení dna relativní PE krátce zvedlo, ale rok 2023 zatím nahrává více velkým firmám (viz výše) a relativní valuace těch malých tak opět korigují:

Zdroj: Twitter



Nové populární téma: Ryan Belanger z Claro Advisors se domnívá, že je pravděpodobně příliš brzy na to říci, která společnost a jak bude těžit z technologií spojených s umělou inteligencí AI. Jemu samotnému pak současné dění kolem AI připomíná dobu, kdy se hodně hovořilo o blockchainu. „Každá firma, která tehdy během zveřejňování čtvrtletních výsledků zmínila blockchain, byla odměněna určitým růstem ceny akcií,“řekl investor na CNBC. Na trzích se podobná témata objevují opakovaně, umělá inteligence může některým firmám pomoci, ale podle experta není dobré kupovat každou, „která zmíní AI.“ V tuchle chvíli je to stále spíše jen další „populární téma“.



S tímto tématem souvisí i současné posilování akcií velkých technologických firem, které táhne nahoru celý akciový trh. Belanger k tomu uvedl, že když v minulosti táhlo trh nahoru několik málo akcií, krátkodobý vývoj byl dobrý, ale „pak se vše rozpadlo“. Belangerovi se moc nelíbí ani vysoké valuační násobky u některých velkých technologických firem. Za nimi stojí velmi optimistická očekávání a expert svým klientům celkově radí, aby v této fázi cyklu drželi podvážené pozice na akciích a zvažovali dluhopisy jako alternativu.