Summers: Neutrální sazby mezi 3,5 – 4 %, Fed se bude časem bude muset věnovat i fiskální politice

Trhy se rozhodly, že změní názor na vývoj sazeb a nyní věří, že budou výš po delší dobu. Je to výrazný rozdíl od toho, čemu věřily ještě nedávno. Pro Bloomberg to uvedl Lawrence H. Summers, který se následně v rozhovoru věnoval vývoji vládního zadlužení, který bude mít podle něj na ekonomiku vliv ve více oblastech.



Vyšší vládní deficity znamenají, že v ekonomice by mělo být více poptávky, a to zase znamená, že vyšší by měly být i takzvané neutrální sazby. Tedy sazby, které ekonomickou aktivitu nebrzdí ani nestimulují a nezvyšují inflační tlaky. Vyšší deficity pak znamenají i větší nabídku vládních dluhopisů na veřejných trzích, což samo o sobě táhne dolů cenu těchto cenných papírů a nahoru jejich výnosy.



Summers si myslí, že už nyní je patrný vliv obou faktorů, protože dluhopisové trhy začínají počítat s dlouhodobě vyššími krátkodobými sazbami a projevuje se i popsaný tlak na vyšší výnosy dlouhodobějších dluhopisů. Fed by se přitom neměl „míchat do fiskální politiky“, ale časem se podle ekonoma bude muset tomuto tématu věnovat už proto, kolik dluhopisů drží centrální banka ve své rozvaze. Pokles jejich ceny totiž mimo jiné vytváří účetní ztráty.



Ekonom následně vysvětloval, že pokud se kvůli rostoucím rozpočtovým deficitům zvyšují neutrální sazby, z hlediska monetární politiky to znamená, že pro nastolení rovnováhy v ekonomice musí Fed odpovídajícím způsobem zvedat i sazby své. Nyní je ale brzdou samotný růst výnosů dlouhodobějších dluhopisů, a proto Fed nyní tolik brzdit nemusí. Centrální banka si ale musí vyjasnit, jak velký posun v neutrálních sazbách nastal a kolik práce za něj v utahování politiky udělaly trhy tím, že vzrostly výnosy dluhopisů.



Bloomberg navázal na ekonomova slova s tím, že podle některých odhadů se nyní neutrální sazby mohou pohybovat kolem 2 %. Summers k tomu ale řekl, že si není jistý, zda jde o odhady sazeb nominálních, či reálných. Podle něj by se neutrální reálné sazby mohly pohybovat kolem 1,5 %. Inflace se pak bude „kvůli tomu, co se děje, pravděpodobně nacházet nad 2 %.“ Ve výsledku tak mohou být neutrální nominální sazby mezi 3,5 – 4 %.





Zdroj: Bloomberg