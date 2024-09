Boeing dal dle slov managementu poslední a nejlepší mzdovou nabídku. Odbory o ní hlasovat odmítají

Americký výrobce letadel učinil stávkujícím zaměstnancům podle svých slov nejlepší a konečnou mzdovou nabídku. Největší odborová organizace o ní ale odmítla hlasovat a firma nechce o návrhu, který nesplňuje požadavky členů, vyjednávat, uvedla agentura Reuters. Více než 32.000 zaměstnanců firmy stávkuje od 13. září.



Firma nabídla v příštích čtyřech letech zvýšení mezd o 30 procent, zlepšení penzijních výhod a zdvojnásobení bonusu při podpisu dohody na 6000 USD (136.000 Kč), pokud zaměstnanci přijmou nabídku do pátku, vyplývá z dopisu zaslaného odborovému svazu zaměstnanců v leteckém a kosmickém průmyslu IAM. Odbory však uvedly, že nebudou hlasovat o této nabídce, protože nebyla s odbory vyjednána. Navíc návrh nebere v úvahu řadu věcí, které jsou pro odboráře důležité, dodal prezident odborového svazu IAM District 751 Jon Holden, který je hlavním vyjednavačem dohody s Boeingem.



"Nejsme povinni hlasovat o jejich nabídce," řekl Holden agentuře Reuters. "Možná se pro to rozhodneme. Ale doufáme, že se nám podaří zahájit nějakou diskusi, abychom mohli skutečně řešit potřeby našich členů." Návrh podle něj plně neřeší priority týkající se odchodu do důchodu, mezd a dalších otázek.



Boeing je pod stále větším tlakem na ukončení stávky, která by jej mohla stát několik miliard USD. To by narušilo již tak napjatou finanční situaci firmy a hrozí jí i snížení úvěrového ratingu.



Boeing ve svém prohlášení uvedl, že jeho nejnovější nabídka přinesla významná zlepšení a řeší připomínky odborů a zaměstnanců.



Více než 32.000 zaměstnanců v Portlandu a oblasti Seattlu zahájilo 13. září první odborovou stávku od roku 2008. Odmítli předchozí mzdovou nabídku od firmy a mimo jiné požadují o 40 procent vyšší mzdy a obnovení výkonnostního bonusu. Původní návrh nabízel zvýšení mezd v příštích čtyřech letech o 25 procent a závazek, že nové letadlo bude vyráběno v Seattlu, pokud bude uvedeno do provozu v příštích čtyřech letech. Návrh odmítlo přes 90 procent zaměstnanců.



Boeing v souvislosti se stávkou zastavil přijímání nových zaměstnanců a posílá tisíce pracovníků na dovolenou, aby snížil náklady. Firma plánuje, že po dobu stávky budou zaměstnanci každé čtyři týdny čerpat povinně týden volna.



Stávka začala jen několik týdnů poté, co byl novým generálním ředitelem jmenován Kelly Ortberg. Jeho úkolem je obnovit důvěru ve výrobce letadel po lednovém incidentu, kdy se jednomu ze strojů 737 MAX za letu odtrhla část trupu v místě, kde je možnost mít další nouzový východ.



Boeing ve druhém čtvrtletí prohloubil ztrátu na 1,44 miliardy dolarů ze 149 milionů USD před rokem. Firma v červenci přistoupila na mimosoudní uznání viny v případu dvou tragických nehod letadel 737 MAX z let 2018 a 2019. V rámci dohody zaplatí pokutu 243,6 milionu dolarů. se rovněž zavázal k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality.