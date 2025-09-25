Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky

Wall Street se během včerejšího obchodování nakonec nezmohla na růst a podruhé v řadě končila v červeném. Po nevýrazném obchodování v Asii dnes Evropa navazuje poklesem. DAX a CAC40 slábnou o půl procenta, FTSE100 je lehce v červeném, zatímco AEX naopak nepatrně stoupá. Americké futures jsou prakticky na nule a o směru se bude rozhodovat až po startu řádného obchodování.
Dál chodí povzbudivé zprávy z oblasti polovodičů a AI, na kterou je upřena velká pozornost: Alibaba navýšila plány na kapitálové výdaje, se zajímá o podíl v Intelu. Přesto trh nepokračuje v dosavadní rally a vybírá si přestávku. Záminkou může být opatrnost ohledně budoucí politiky Fedu. Jeho nedávné jednání sice potvrdilo, že se sazby opět rozjely dolů, ale poslední komentáře bankéřů vybízejí k opatrnosti v uvolňování politiky. Ta se může ještě více přimknout k aktuálním zprávám z ekonomiky.
Dluhopisové výnosy v zámoří po včerejším nárůstu drží pozice, evropské výnosy mažou dnešní úvodní nárůst. Eurodolar za včerejšek poklesl a dnes se drží u 1,1740. Americká měna se tak snaží hájit krátkodobé zisky, kterými narušuje svůj vytrvalý letošní ústup. Koruna se k euru obchoduje těsně pod 24,30.
Z americké ekonomiky dnes dostaneme finální údaje o HDP za druhá kvartál, statistiku zahraničního obchodu a data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Nic z toho asi nebude trhy příliš zajímat. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti se vrátily níž a také se tedy nebudou sledovat s takovým zaujetím. Do toho promluví další bankéři z Fedu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2736
|-0.1373
|24.3225
|24.2736
|CZK/USD
|20.6690
|-0.1666
|20.7150
|20.6660
|HUF/EUR
|390.9337
|-0.0577
|392.1659
|390.6223
|PLN/EUR
|4.2605
|-0.1907
|4.2704
|4.2603
|CNY/EUR
|8.3647
|-0.1067
|8.3810
|8.3601
|JPY/EUR
|174.7000
|-0.0037
|174.8919
|174.4998
|JPY/USD
|148.7610
|-0.0370
|148.8650
|148.5640
|GBP/EUR
|0.8730
|0.0086
|0.8733
|0.8723
|CHF/EUR
|0.9346
|0.1300
|0.9353
|0.9331
|NOK/EUR
|11.6707
|0.0146
|11.6878
|11.6533
|SEK/EUR
|11.0209
|-0.1613
|11.0470
|11.0178
|USD/EUR
|1.1744
|0.0345
|1.1754
|1.1732
|AUD/USD
|1.5150
|-0.3027
|1.5191
|1.5143
|CAD/USD
|1.3895
|-0.0360
|1.3904
|1.3885