Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky

25.09.2025 11:24
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Wall Street se během včerejšího obchodování nakonec nezmohla na růst a podruhé v řadě končila v červeném. Po nevýrazném obchodování v Asii dnes Evropa navazuje poklesem. DAX a CAC40 slábnou o půl procenta, FTSE100 je lehce v červeném, zatímco AEX naopak nepatrně stoupá. Americké futures jsou prakticky na nule a o směru se bude rozhodovat až po startu řádného obchodování.

Dál chodí povzbudivé zprávy z oblasti polovodičů a AI, na kterou je upřena velká pozornost: Alibaba navýšila plány na kapitálové výdaje, Apple se zajímá o podíl v Intelu. Přesto trh nepokračuje v dosavadní rally a vybírá si přestávku. Záminkou může být opatrnost ohledně budoucí politiky Fedu. Jeho nedávné jednání sice potvrdilo, že se sazby opět rozjely dolů, ale poslední komentáře bankéřů vybízejí k opatrnosti v uvolňování politiky. Ta se může ještě více přimknout k aktuálním zprávám z ekonomiky.

Dluhopisové výnosy v zámoří po včerejším nárůstu drží pozice, evropské výnosy mažou dnešní úvodní nárůst. Eurodolar za včerejšek poklesl a dnes se drží u 1,1740. Americká měna se tak snaží hájit krátkodobé zisky, kterými narušuje svůj vytrvalý letošní ústup. Koruna se k euru obchoduje těsně pod 24,30.

Z americké ekonomiky dnes dostaneme finální údaje o HDP za druhá kvartál, statistiku zahraničního obchodu a data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Nic z toho asi nebude trhy příliš zajímat. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti se vrátily níž a také se tedy nebudou sledovat s takovým zaujetím. Do toho promluví další bankéři z Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2736 -0.1373 24.3225 24.2736
CZK/USD 20.6690 -0.1666 20.7150 20.6660
HUF/EUR 390.9337 -0.0577 392.1659 390.6223
PLN/EUR 4.2605 -0.1907 4.2704 4.2603
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3647 -0.1067 8.3810 8.3601
JPY/EUR 174.7000 -0.0037 174.8919 174.4998
JPY/USD 148.7610 -0.0370 148.8650 148.5640
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8730 0.0086 0.8733 0.8723
CHF/EUR 0.9346 0.1300 0.9353 0.9331
NOK/EUR 11.6707 0.0146 11.6878 11.6533
SEK/EUR 11.0209 -0.1613 11.0470 11.0178
USD/EUR 1.1744 0.0345 1.1754 1.1732
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5150 -0.3027 1.5191 1.5143
CAD/USD 1.3895 -0.0360 1.3904 1.3885
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 

Čtěte více:

Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
24.09.2025 15:46
Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
Americké akcie v září překvapily investory svou silou. Tradičně slabý ...
Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
25.09.2025 8:48
Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
Česká národní banka (ČNB) ve středu podle očekávání ponechala základní...
ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném
25.09.2025 8:57
ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném
Energetická společnost ČEZ čelí právnímu problému kvůli tří miliardové...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
