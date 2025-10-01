Hledat v komentářích

Akcie rostly díky technologiím a zdravotnictví, dluhopisy posílily po slabých datech z trhu práce

01.10.2025 22:02
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes pokračovaly v růstu, přestože trh čelí nejistotě kvůli probíhajícímu vládnímu „shutdownu“. Index S&P 500 posílil o 0,3 %, tažený technologickými tituly jako Tesla a Apple a zdravotnickým sektorem, kde náladu zlepšila dohoda Pfizeru s Bílým domem. Výnos desetiletých dluhopisů klesl na 4,10 %, zatímco dolar zůstal téměř beze změny.

Zpráva ADP ukázala nečekaný pokles počtu pracovních míst v září, což spolu s dalšími slabými daty z trhu práce posílilo očekávání, že Fed sníží sazby už na říjnovém zasedání. Výrobní aktivita v USA klesla sedmý měsíc v řadě, zatímco zpráva JOLTS naznačila ochlazení poptávky po pracovní síle. Vzhledem k „shutdownu“ se očekává zpoždění vládních statistik, což zvyšuje význam soukromých dat.

Podle ekonomů z Berenbergu má Fed i bez páteční zprávy o zaměstnanosti dostatek informací k tomu, aby přistoupil k dalšímu „pojistnému“ snížení sazeb. Někteří analytici upozorňují, že hrozba trvalého propouštění federálních zaměstnanců by mohla mít větší dopad než předchozí „shutdowny“. Zatím však trh zůstává klidný, podle analytiků Citigroup by musel „shutdown“ trvat déle a způsobit výrazné propouštění, aby se negativně projevil na akciích.

Bloomberg stratégové očekávají, že sezónní faktory na konci roku budou akciím nahrávat, zatímco dolar bude pod tlakem. Lauren Goodwin z New York Life Investments varuje, že delší „shutdown“ může negativně ovlivnit důvěru spotřebitelů, ekonomickou aktivitu i trhy.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,34 %, NASDAQ 100: +0,49 % a Dow Jones : +0,09 %.



