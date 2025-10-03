Hledat v komentářích

V Česku začíná volební víkend, Francie řeší rozpočtovou krizi a evropské futures jsou v zeleném

V Česku začíná volební víkend, Francie řeší rozpočtovou krizi a evropské futures jsou v zeleném

03.10.2025 8:52
Autor: Redakce, Patria.cz

V Česku začínají parlamentní volby. Vláda zároveň žádá EK o schválení veřejné podpory pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech. V Německu narušily provoz na mnichovském letišti drony, Francie řeší rozpočtovou krizi, Švýcaři kritizují přílišnou vstřícnost vůči USA a Belgie varuje před riziky financování obrany Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv. Dánsko investuje do kvantových technologií, zatímco Maroko čelí smrtelným nepokojům kvůli výdajům na fotbalové mistrovství světa.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,2 %.

Dnes odpoledne začínají parlamentní volby. Na základě nedávných debat se domníváme, že nejpravděpodobnějším výsledkem bude vytvoření vlády hnutím ANO (28–32 % v průzkumech) ve spolupráci s Motoristé sobě (~5 % v průzkumech). Tento scénář by byl pro ČEZ pozitivní, protože obě strany podporují výkup minoritních podílů. Více o ekonomických tématech v programech stran zde.

Česká republika oficiálně požádala Evropskou komisi o odsouhlasení plánované veřejné podpory pro chystanou výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Financování stavby chce stát zajistit formou státní půjčky firmě Elektrárna Dukovany II, v níž od letoška drží majoritní podíl. Rozhodnutí o notifikaci, která je nezbytná pro zajištění financování projektu, se očekává do konce příštího roku.

Německé řízení letového provozu oznámilo, že včera večer pozastavilo provoz na letišti v Mnichově poté, co se v okolí objevilo několik dronů. To ovlivnilo řadu odletů a tisíce cestujících na druhém největším letišti v zemi. Sedmnáct odletů bylo zrušeno a patnáct příletů bylo odkloněno do Stuttgartu, Norimberku, Vídně a Frankfurtu.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu se dnes setká s poslanci a dojde k zásadním jednáním o rozpočtu na rok 2026. Jako pátý premiér země za poslední dva roky usiluje o tichou podporu některých opozičních stran.

Švýcarští voliči se domnívají, že jejich vláda je vůči USA příliš vstřícná poté, co Donald Trump uvalil neúměrně vysoké clo na jejich zboží. Přibližně 80 % respondentů v průzkumu pro veřejnoprávní vysílač SRG SSR uvedlo, že Švýcarsko je „příliš přátelské“ vůči této největší ekonomice světa.

Belgie zchladila snahy EU použít zmrazená aktiva Ruské centrální banky jako záruku pro získání financí na obranu Ukrajiny. Návrh na uvolnění 140 miliard eur je podle belgického premiéra Barta de Wevera „velký hazard“, který vyžaduje neprůstřelné sdílení rizik. Jeho komentáře se rozcházejí s optimističtějšími hodnoceními ostatních lídrů EU. Debata probíhá v době, kdy jsou Evropané nervózní kvůli možným hybridním útokům ze strany Ruska. Polsko oznámilo neupřesněný incident na svém baltském pobřeží. Rusko mezitím připravuje plány na možné zabavení aktiv EU jako odvetu.

Nový kvantový investiční fond získal 300 milionů eur od vlastníků společnosti Novo Nordisk a dánské vlády. Cílem je posílit technologickou pozici Evropy zaměřením na kvantové výpočty. Fond byl oznámen v době, kdy se hráči v oblasti soukromého kapitálu snaží prosadit v měnícím se investičním prostředí Evropy. Bankéři uvádějí, že stále více firem zvažuje vstup na burzu, přičemž poprvé po letech se objevují výrazné známky oživení kapitálových trhů. Tuto tendenci potvrzuje i německá platforma pro umělou inteligenci DeepL, která zvažuje primární veřejnou nabídku akcií.

Nejvážnější vlna nepokojů v Maroku od Arabského jara si v noci vyžádala oběti na životech, když vyeskalovaly protesty vedené mladými lidmi kvůli špatným veřejným službám a vysokým výdajům na fotbalové mistrovství světa 2030. Maroko, které bude mistrovství pořádat společně se Španělskem a Portugalskem, plánuje investovat miliardy dolarů do infrastruktury a stadionů. To vyvolává hněv v zemi s 38 miliony obyvatel, kde jsou tyto výdaje vnímány jako přehnané vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a nedostatečné státní zdravotní péči a vzdělání.


 

Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
01.10.2025 16:51
Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
Americké trhy vstoupily do nového týdne s nervozitou kvůli prvnímu vl...
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
02.10.2025 12:00
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
Volby do Poslanecké sněmovny jsou za rohem. Volební místnosti s urnami...


03.10.2025
10:27PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
8:52V Česku začíná volební víkend, Francie řeší rozpočtovou krizi a evropské futures jsou v zeleném  
8:42Rozbřesk: Strany se před volbami vesměs vyhýbají otázce vyšších daní
6:06Evropské banky rostou už dvanáct čtvrtletí v řadě. Analytici čekají další zisky  
02.10.2025
22:01Americké trhy na historických maximech i přes shutdown  
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
15:01Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
14:39Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard
13:23Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá
13:22SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:00VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
11:49EPH Financing CZ, a.s.: Pololetní zpráva za první pololetí roku 2025
11:34Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys
11:12Wall Street na nových maximech, Evropa následuje  
10:26OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
9:55Stažení z politiky se vyplácí, Musk jako první překonal hranici půl bilionu dolarů
9:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:54Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně není pro ECB hrozbou

