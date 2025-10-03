Hledat v komentářích

Volební místnosti se otevřely

03.10.2025 14:00
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Voliči v Česku začínají rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová Poslanecká sněmovna. Volební místnosti se otevřely v pátek ve 14:00 na zhruba 14 800 místech, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. O 200 poslaneckých mandátů se uchází celkem 4 463 kandidátů.

Předvolební průzkumy naznačují, že volby by mělo vyhrát opoziční hnutí ANO následované kolací Spolu. Do sněmovny by se měly dále dostat také SPD, STAN a piráti, kolem hranice pěti procent, která je pro vstup do sněmovny rozhodující, se pohybují Motoristé a Stačilo!

Také podle bookmakerů je jasným favoritem voleb ANO. Druhá má skončit vládní koalice Spolu a třetí pravděpodobně hnutí SPD. To ale nejspíš sehraje těsnou bitvu se STAN a piráty, kteří jsou v očích bookmakerů na čtvrté, respektive pátí pozici.

Volební účast bude podle bookmakerů sázkových kanceláří vyšší než při posledních volbách v roce 2021, kdy dosáhla bezmála 65,5 procenta.

Ve čtyřicítce obcí budou občané rozhodovat také v rámci místních referend. Nejčastěji se budou vyjadřovat k plánům na větrné elektrárny, jejich možné výstavby se týká skoro polovina plebiscitů.


Čtěte více:

