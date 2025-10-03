Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Reuters: Ocenění start-upů zaměřených na AI často neodpovídá tržbám

Reuters: Ocenění start-upů zaměřených na AI často neodpovídá tržbám

03.10.2025 16:34
Autor: ČTK

Start-upy zaměřené na umělou inteligenci (AI) přitahují rekordní investice od firem rizikového kapitálu. Někteří z největších světových investorů ale varují, že ocenění těchto start-upů v jejich počáteční fázi začíná být přehnané, což vyvolává obavy z investiční bubliny. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na vyjádření několika vedoucích investičních manažerů.

Hlavní investiční ředitel singapurského státního fondu GIC Bryan Yeo v panelové diskusi na Milken Institute Asia Summit 2025 v Singapuru upozornil, že v případě investic fondů rizikového kapitálu do raných start-upů zaměřených na AI se objevuje mírné přehřátí trhu. Firmy, které si přidají označení AI, jsou často oceňovány mnohonásobně výše, než co by odpovídalo jejich aktuálním tržbám. Podle něj lze takové ocenění u některých společností ospravedlnit, u jiných už se ale zřejmě dá mluvit o přehnaném ocenění.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku získaly start-upy zaměřené na AI celosvětově 73,1 miliardy USD (1,5 bilionu Kč). Podle údajů společnosti PitchBook to představovalo téměř 58 procent všech investic fondů rizikového kapitálu. K tomuto růstu přispěl mimo jiné kapitál v objemu 40 miliard USD, který získala společnost OpenAI.

Yeo také uvedl, že očekávání trhu mohou být výrazně napřed oproti tomu, co daná technologie skutečně dokáže nabídnout. Dodal, že svět nyní zažívá rozkvět investic do AI, který ale může zakrývat některé slabiny v ekonomice.

Prezident investiční společnosti TPG Todd Sisitsky varoval, že strach z promeškání příležitosti může být pro investory nebezpečný. Názory na to, zda už v odvětví AI vzniká bublina, se ale podle něj různí. Upozornil, že některé firmy dosahují za několik měsíců tržeb 100 milionů USD a jiné start-upy v rané fázi mají ocenění od 400 milionů do 1,2 miliardy dolarů na jednoho zaměstnance, což označil za ohromující.

Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich prohlášení.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje měly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.


Čtěte více:

Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
03.10.2025 15:59
Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
JPMorgan se podle CNBC snaží přeměnit na banku intenzivně využívající ...
Volební místnosti se otevřely
03.10.2025 14:00
Volební místnosti se otevřely
Voliči v Česku začínají rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová P...
Jeff Bezos: Umělá inteligence je v
03.10.2025 14:58
Jeff Bezos: Umělá inteligence je v "sektorové bublině", ale je skutečná a změní každé odvětví
Po šéfovi OpenAI Samu Altmanovi se k tématu možné AI bubliny vyjádřila...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.10.2025
16:34Reuters: Ocenění start-upů zaměřených na AI často neodpovídá tržbám
15:59Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
14:58Jeff Bezos: Umělá inteligence je v "sektorové bublině", ale je skutečná a změní každé odvětví
14:00Volební místnosti se otevřely
12:54ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:16Úvahy o zvýšení úrokových sazeb jsou předčasné, plyne ze záznamu jednání ČNB
12:16Raketový růst Alibaby ještě nemusí být u konce, tvrdí manažeři fondů  
11:46FAO: Světové ceny potravin mírně klesly, hlavně kvůli cukru a mléčným výrobkům
11:42Data nejsou rizikem, takže akcie pokračují v postupném nárůstu  
10:27PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
8:52V Česku začíná volební víkend, Francie řeší rozpočtovou krizi a evropské futures jsou v zeleném  
8:42Rozbřesk: Strany se před volbami vesměs vyhýbají otázce vyšších daní
6:06Evropské banky rostou už dvanáct čtvrtletí v řadě. Analytici čekají další zisky  
02.10.2025
22:01Americké trhy na historických maximech i přes shutdown  
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
15:01Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
14:39Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard
13:23Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět