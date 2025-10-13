Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Týdenní výhled: Po další přestřelce v celní válce přichází zklidnění

Týdenní výhled: Po další přestřelce v celní válce přichází zklidnění

13.10.2025 13:21
Autor: Research, Patria Finance

Obchodní válka mezi USA a Čínou opět rozvířila trhy, ale investoři zatím zůstávají optimističtí. Konec minulýého týdne přinesl dramatickou eskalaci celních opatření, která otřásla akciovými indexy i cenami vzácných kovů.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Zlato i stříbro na nových rekordech
13.10.2025 8:45
Zlato i stříbro na nových rekordech
Cena zlata k okamžitému dodání dnes atakovala 4060 dolaru (cca 84 tis...
Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
13.10.2025 9:06
Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
Už to vypadalo, že téma obchodních válek je tak trochu vyčpělé, když n...
Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu
13.10.2025 8:52
Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu
V Česku pokračují jednání o nové vládě mezi ANO, SPD a Motoristy navzd...
Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
13.10.2025 10:28
Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
Nizozemská vláda se rozhodla převzít kontrolu nad polovodičovým produc...
Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
13.10.2025 11:24
Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
Výsledková sezóna za třetí kvartál se rozbíhá tento týden, tradičně v ...
Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat
13.10.2025 12:13
Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat
Páteční obchodování zasáhlo náhlé vyhrocení obchodní přestřelky mezi U...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.10.2025
13:58MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
13:31Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
13:21Týdenní výhled: Po další přestřelce v celní válce přichází zklidnění  
12:13Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat  
11:24Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
10:46Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
10:28Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
9:06Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
8:52Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu  
8:45Zlato i stříbro na nových rekordech
6:49Klesají obavy z bubliny na amerických akciích?
12.10.2025
9:03Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek
11.10.2025
8:57Víkendář: AI může pomáhat, ale i zradit a vyhrožovat nám
10.10.2025
22:08Prudká korekce na amerických akciích  
17:10Bublina na trhu být nemůže…
16:02Bankrot First Brands odhaluje slabiny systému. Pojišťovny se připravují na vlnu nároků
15:57Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu
13:54Dolar otáčí a posiluje. Sázky na jeho pokles se začínají hroutit  
13:10Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
12:31Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět