Morgan Stanley: Zlato nemusí být špatné, ale zajímavější mohou být už jiné komodity

U zlata je již nějakou dobu stále stejný investiční příběh, rozdíl ale spočívá v tom, že před deseti lety byl znám jen užšímu okruhu lidí. Pro RiskReversal Media to řekl Mike Wilson z , který předtím hovořil o atraktivitě amerického akciového trhu (viz zde). Jak se tedy stratég dívá na zlato?
Podle Wilsona nastal u zlata posun, protože když před deseti lety někdo hovořil o fiat měnách a jejich možných problémech, řada lidí nevěděla, o čem vlastně mluví. Podle stratéga jsou ale dnes podobné úvahy a investiční teze dobře známy. Samy o sobě se tak nemusely měnit, posun nastal v tom, jak moc jsou známy veřejnosti a investorům, navíc vzniklo „celé odvětví kryptoměn“. K tomu se přidává mohutný růst cen zlata, a i když stále nemusí jít o špatné investiční aktivum, podle experta mohou být nyní zajímavější jiné komodity.
Wilson připomněl rovněž silný růst cen stříbra, kterému hraje do karet to, že jde i o průmyslově využívanou komoditu. Poměry zlata ke stříbru a cenám dalších komodit jsou ale v historickém srovnání stále silně vychýleny směrem ke zlatu. Tuto úvahu pak stratég rozvinul k tomu, že podle něj se investoři nemají držet jen dlouhodobých příběhů, je vhodné uvažovat také takticky. To se může projevit například v době, kdy cyklus nahrává akciím menších firem i přesto, že dlouhodobě jsou atraktivní silné velké společnosti. K tomu dodal, že je někdy kritizován za to, že je „příliš taktický“. A je pravdou, že s takovým přístupem někdy skutečně dochází k chybnému odhadu vývoje.
K akciím a sázkám na umělou inteligenci pak stratég dodal, že trhy budou rozlišovat i mezi tím, jaká firma ufinancuje investice do AI. Rozlišovat je pak nutné mezi bublinami a úvěrovými cykly. Trhem budou podle experta procházet korekce přelévající se z jednoho odvětví do dalšího. V diskusi poukázal i na to, že nyní je zřejmé ochlazení zájmu o technologické společnosti. Začátek letošního roku byl také celkově vlažný s ohledem na skutečnost, jak Fed změnil svou politiku a v prosinci začal nakupovat aktiva.
Na závěr rozhovoru se Wilson zaměřil na fúze, akvizice a primární úpisy akcií na americkém trhu. Podle něj je znát výrazný růst nových emisí na trhu s korporátními dluhopisy, je tak namístě se ptát, proč by firmy neměly získávat kapitál i na akciovém trhu. Zde podle experta hraje významnou roli to, že private equity investoři nemají velkou ochotu prodávat ani při současných valuacích. Lepší by pak bylo, kdyby na trh vstupovalo více menších firem než méně opravdu velkých. Ve druhém případě by totiž hrozilo, že pár velkých společností svým úpisem akcií vysaje všechnu dostupnou likviditu a nezbyde prostor pro další IPO. „Radši bych, aby to začalo pomalu a až za čas přišly velké úpisy,“ dodal expert.