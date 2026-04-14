Americké akciové indexy útočí na nová historická maxima

Americký akciový index S&P 500 dnes 14.4. 2026 posiluje o 1,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 1,5 %.
Německý index DAX
posiluje o 0,4 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,3 % na úroveň 1,1792. Zlato
dnes silně posiluje o 2,1 % a obchoduje se na úrovni 4841 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,041 p. b. na úroveň 4,252 %.
Akcie v USA posilují, protože se trhy upínají k blížícímu se příměří mezi USA a Íránem. Akciové trhy jsou dopředu hledící a oceňují snížení geopolitického rizika ještě předtím, než je dohoda oficiálně potvrzena. Pokud by ale jednání zkrachovala, může následovat prudký pokles.