Dobré výsledky nejen amerických bank táhnou akcie vzhůru, dnešní data nejsou brzdou

Růstová nálada na akciových trzích se během dne upevňuje a hlavní indexy se posouvají nahoru. DAX či CAC 40 už přidávají 1,3 procenta, FTSE 100 je +0,9 pct, AEX roste o 1,6 pct. V zámoří sledujeme na hlavních indexech růst okolo 1,3 procenta a podílejí se na něm všechny sektory. Nejlépe jsou ale na tom suroviny, technologie a zdravotnictví.

Pozitivní sentiment podpořily firemní výsledky, poté co se sezóna jejich zveřejňování rozjela naplno. Hodně je to o bankách - slušná čísla přišla od , i . Přidala se ale také TSMC, která zlepšila pozici polovodičového sektoru. Nová makrodata náladu nijak nezkazila. Americké výrobní ceny se za září vyvíjely podle předpokladů, respektive v jádrovém vyjádření rostly pomaleji, než se čekalo. To může tlumit obavy z dopadů nákladové inflace na ekonomiku. Také týdenní zpráva o žadatelích o dávky v nezaměstnanosti přispěla lepšími údaji ve srovnání s konsensem - počet nových žadatelů klesl pod 300 tisíc.

Výnosy dluhopisů pokračují směrem dolů. V Evropě je tentokrát změna výraznější a týká se i krátkého konce. V zámoří klesá jen delší konec, zatímco ten krátký je stabilní. Poptávka se dál soustřeďuje hodně do inflačně zajištěných papírů, takže pokles výnosů není tažený nižšími inflačními očekáváními. Dál předpokládáme, že jde hlavně o horší vyhlídky pro ekonomiku, přičemž snížených odhadů jsme v posledních dnech viděli hned několik. Při pohledu na ceny energií ani pro nižší očekávání o inflaci není moc prostoru, když plyn, uhlí či elektřina dnes rostou kolem 6 procent. Ropa je výš o procento.

Euro mělo během dne ještě navrch nad dolarem, ovšem odpoledne došlo k obratu a kurz se už téměř vrátil. Obchoduje se na 1,1585. Zlato si drží za dnešek mírné zisky. Koruna se prakticky nehnula z místa a obchoduje se vůči euru těsně pod 25,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3911 -0.0005 25.4126 25.3376 CZK/USD 21.9125 0.0685 21.9205 21.8320 HUF/EUR 358.8186 -0.3907 360.5974 358.5800 PLN/EUR 4.5685 -0.2224 4.5847 4.5662

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4615 -4.5232 7.4810 7.4590 JPY/EUR 131.6900 0.2753 131.8049 131.5000 JPY/USD 113.6540 4.5899 113.7320 113.2710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8470 -0.1991 0.8489 0.8455 CHF/EUR 1.0704 -0.0840 1.0704 1.0681 NOK/EUR 9.8084 -0.4552 9.8497 9.7657 SEK/EUR 10.0153 -0.6037 10.1417 9.9907 USD/EUR 1.1587 -0.0630 1.1624 1.1585

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3488 -0.4721 1.3565 1.3464 CAD/USD 1.2370 -0.5871 1.2448 1.2354