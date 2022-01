Rozbřesk: Česko má rekordní schodek, je třeba více škrtat?

Česko v uplynulém roce hospodařilo s historicky nejhorším schodkem veřejných financí - necelých 420 miliard korun (okolo 7 % HDP). I když veřejné finance zůstávají bezesporu problémem, který nová vláda bude muset řešit, přirovnání k “hořícímu lesu”, který potřebuje rychle “uhasit”, příliš nesedí.



Rozpočtové hospodaření bylo nakonec o něco lepší, než vláda očekávala, zejména díky vyššímu výběru daní a sociálního pojištění - to dokonce překonalo úrovně z roku 2019. Současně deficit okolo 7 % HDP víceméně zapadá do širšího evropského průměru - podobně hospodařilo v uplynulém roce Německo nebo Belgie. Francie, Itálie i Španělsko mají vyšší schodky, a to nemluvíme o Spojených státech, které hospodaří v poměru k HDP skoro s dvojnásobným deficitem oproti většině evropských zemí.



Současně platí, že Česko díky kombinaci ustupující pandemie a vysoké inflaci ještě zrychlí v roce 2022 svůj nominální růst - tj. růst v běžných cenách včetně inflace. Právě nominální růst je důležitý pro další vývoj daňových příjmů. Česko v roce 2021 nominálně rostlo přes 5 % a v roce 2022 to může být 7-8 %, a to se v daňovém výběru bezesporu pozitivně promítne.



A v neposlední řadě přes rychlé tempo zadlužování v posledních dvou letech (z 28,5 % HDP na zhruba 41 % HDP) je stále úroveň českého dluhu na relativně rozumných úrovních. A poptávka po státních dluhopisech je stále velice dobrá - částečně i díky tomu, že konzervativně utahuje měnové kohouty Česká národní banka. Výnosy vládních dluhopisů jsou výrazně pod swapovými sazbami a nezdá se, že by trh chtěl při současné úrovni úroků tlačit vládu do “rychlé akce”.



Spíše než na rychlé úspory v rámci rozpočtového provizoria vyčkávají investoři na střednědobý plán konsolidace veřejných financí. V něm nepůjde tolik o rychlost (nesedíme na “hořící” větvi), ale o trvalost/udržitelnost konsolidačních kroků. A takové kroky se vymýšlejí složitě. Jeden příklad za všechny. Pokud se letos rozhodne vláda vylepšit hospodaření seškrtáním prostředků na mzdy ve školství, pokles reálných mezd učitelů se jí bohužel do několika let vrátí na stůl jako nový problém.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna se opět vrátila k silnějším metám do okolí 24,50 EUR/CZK. Výprodeje na globálních dluhopisových trzích tažené strachem z inflace ji už včera tolik neděsily. Ostatně i česká inflace pravděpodobně půjde příští týden dál vzhůru a připraví ČNB půdu pro další růst sazeb. Dnes by se české měně mohl líbit o něco silnější listopadový průmysl a zahraniční obchod (čísla budou stále relativně slabá, v kontextu roku 2021 však půjde o zlepšení). Technická meta 24,50 EUR/CZK však může být pro českou korunu trochu náročnějším “soustem”.



Zahraniční forex

Eurodolar stále osciluje okolo hladiny 1,13, ačkoliv příchozí makrodata zásadním způsobem rozhýbaly výnosové křivky. Na velmi jestřábí vyznění zápisu z jednání FOMC sice reagovaly dolarové sazby růstem, ale eurová křivka nebyla v tomto pohybu nijak zásadně pozadu. Důvodem mohou být inflační data z eurozóny zveřejňovaná v průběhu celého týdne. Vše vyústí dnes dopoledne, kdy bude zveřejněn agregovaný údaj za celou měnovou unii za prosinec, který zřejmě ukáže, že inflace rostla o 4,9-5,0 % meziročně. To možná podpoří některé úvahy trhu, že ECB takto vysoká čísla jen tak nevysedí (což může být potenciální plus pro euro). Naproti tomu, ale budou odpoledne zveřejněna oficiální data z amerického trhu práce za prosinec, která budou zřejmě velmi dobrá a to včetně předchozích revizí (což může být naopak plus pro dolar).



Zlotý bude dnes dopoledne ve střehu před prosincovou inflací, která v meziročním srovnání bude začínat číslem 8 %. Zlotý prozatím po středečním zvýšení sazeb rozšiřoval svoje zisky - uvidíme, zda mu vysoké inflační číslo ještě více pomůže. Guvernér NBP Glapinski sice na únor již zahlásil další zvýšení úroků o dalších 50 bazických bodů, ale jinak opět na své tiskovce nevyzněl příliš přesvědčivě (čti odhodlaně bojovat inflací).



Akcie

Americké indexy zakončily středeční seanci bez výraznějších změn, dolů se posunul jen průmyslový Dow Jones. Technologický index Nasdaq nedokázal výrazněji umazat ztráty z předešlé seance. V poklesu pokračovaly akcie Apple nebo AMD, posílily naopak akcie Nvidia a Facebook. Vítězem včerejšího dne byly spolu s rostoucí cenou ropy těžařské společnosti, dařilo se i bankám a necyklické spotřebě. Wall Street závěr: Dow Jones -0,47 %; S&P 500 -0,1 %; Nasdaq Comp. -0,13 %.