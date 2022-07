Víkendář: Afrika jako pionýr digitálních měn?

Několik zemí v subsaharské Africe uvažuje o digitální měně centrální banky (CBDC), některé jsou dokonce v první fázi vývoje takové měny. Tvrdí to blog Mezinárodního měnového fondu, podle kterého je pionýrem v této oblasti Nigérie s její měnou e-Naira.

CBDC jsou „digitální verzí hotovosti, která je bezpečnější a méně volatilní než kryptoaktiva, protože je vydává centrální banka a ta je také reguluje.“ Pilotní projekty CBDC podle MMF v Africe rozjela Ghana a Jižní Afrika, některé další centrální banky jsou ve fázi výzkumu. V Jižní Africe je cílem CBDC používaná mezi finančními institucemi pro mezibankovní transfery. K tomu tamní centrální banka pracuje na společném projektu s Austrálií, Malajsií a Singapurem.

Ghanská centrální banka jde jiným směrem, jejím cílem je totiž široce používaná digitální měna. Tedy CBDC „retailová“ nazývaná e-Cedi. Ta by měla být používána kýmkoliv, kdo má digitální peněženku nebo bezkontaktní platební kartu, která může být použita offline. Jak píše MMF, motivace jednotlivých zemí pracujících na CBDC je různá, přínosů takové měny přitom může být více.

MMF předně poukazuje na větší rozšíření finančních služeb a takzvanou finanční inkluzi. CBDC by mohly „přinést finanční služby k lidem, kteří dříve neměli ani bankovní účet.“ Platilo by to zejména pro systém fungující offline. Podle MMF mohou být v odlehlých oblastech bez internetového připojení prováděny digitální transakce bez větších nákladů i s jednoduššími telefony.

CBDC mohou být také používány pro cílené vládní transfery „zejména během náhlých krizí, jakými jsou pandemie či přírodní pohromy.“ K tomu mohou ulehčit mezinárodní platby a transfery. MMF k tomu dodává, že subsaharská Afrika je „nejdražším regionem, co se týče posílání peněz,“ průměrný náklad tu dosahuje asi 8 % převáděné částky. CBDC by mimo jiné mohly zkrátit řetězec, přes který jsou peníze převáděny, a vytvořit konkurenci pro stávající firmy a systémy a tím tlačit na snížení cen. To by zase mohlo podpořit obchod jak v rámci regionu, tak mezi ním a zbytkem světa.

Mezi výzvy, které by projekty CBDC přinesly, patří podle MMF větší rozšíření přístupu k internetu či alespoň mobilních telefonů. Na straně centrálních bank pak nové systémy mimo jiné vyžadují technické znalosti a dovednosti a schopnost zajistit bezpečnost na straně přístupu k datům. K tomu podle fondu existuje riziko, že CBDC by vedly k hromadnému stahování hotovosti z bankovního systému, což by ovlivnilo jeho schopnost poskytovat úvěry. Problém by to byl zřejmě zejména v zemích s celkově slabším finančním systémem.

Zdroj: Blog MMF