Největší švýcarská banka UBS dokončila převzetí konkurenční Credit Suisse

Největší švýcarská banka dokončila převzetí konkurenční (CS). Oznámení nechala zveřejnit v otevřeném dopise v několika místních novinách a následně to uvedla na svém webu. Podle zdrojů deníku Financial Times (FT) zároveň uvalila na bankéře přísná omezení, co se jejich další činnosti a postupů týče.



Manažeři v dopise hovoří o "začátku nové kapitoly – pro , pro švýcarské finanční centrum i pro globální finanční sektor". Obě banky podle nich spojí své zkušenosti, velikost a vedoucí postavení ve správě majetku, aby vytvořily ještě silnější společný podnik s cílem zajistit stabilitu.



Švýcarská vláda a minulý týden v pátek podepsaly nezbytnou dohodu o vládní pomoci v případě problémů při převzetí. Dnešek je pravděpodobně také posledním dnem, kdy se s akciemi CS obchoduje na burze SIX v Curychu, uvedla agentura DPA.



Credit Suisse se v březnu dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem .



Spojení dvou největších finančních domů se sídlem v Curychu vyvolalo obavy ze ztráty tisíců pracovních míst, pochybnosti odborníků a soudní spory kolem transakce. Vzniklá švýcarská megabanka bude příliš velká na to, aby mohla padnout, připomíná agentura AP.



"Je to velmi důležitý okamžik - nejen pro , (ale) i pro Švýcarsko jako finanční centrum a pro Švýcarsko jako zemi," řekl v pátek generální ředitel Sergio Ermotti. "Takže cítíme zodpovědnost, ale jsme plně motivováni," dodal. Ermotti se vrátil do , aby dohodu o převzetí převedl do praxe. Uznal, že "nadcházející měsíce budou jistě vachrlaté," ale řekl, že banka se velmi soustředila na to, aby to udělala správně.



UBS už dříve uvedla, že se bude snažit výrazně omezit investiční bankovnictví CS. Podle agentury Reuters to znamená další ústup evropské banky z obchodování s cennými papíry, kterému nyní dominují americké firmy.



List FT s odkazem na své zdroje napsal, že uvalila na bankéře přísná omezení, včetně zákazu přijímat nové klienty z vysoce rizikových zemí a zákazu komplexních finančních produktů. Vedení sestavilo podle zdrojů seznam téměř dvou desítek "červených linií", které zakazují zaměstnancům řadu činností od prvního dne, kdy se obě banky sloučí.



Mezi zakázané aktivity v případě bankéřů CS patří podle FT přijímání klientů ze zemí, jako je Libye, Rusko, Súdán a Venezuela, a také uvádění nových produktů na trh bez souhlasu manažerů . Zablokováni budou také ukrajinští politici a státní podniky, aby se zabránilo případnému praní špinavých peněz.