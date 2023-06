Růst mezd ve většině odvětví slovenské ekonomiky zaostal v dubnu za inflací

Tempo meziročního růstu mezd pracovníků v téměř všech sektorech ekonomiky Slovenska v dubnu zaostalo za vysokou inflací, byť platy v nominálním vyjádření rostly shodně o více než osm procent. Reálně ale výdělky stouply pouze pracovníkům v ubytovacích službách. Informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. Počet zaměstnaných lidí stoupal ve většině odvětví.



Právě v sektoru ubytování mzdy na Slovensku vzrostly v dubnu proti loňsku nejvýrazněji, a to o 16,9 procenta. Nejpomaleji, shodně o necelých devět procent, se mzdy zvyšovaly v dopravě a skladování, jakož i v průmyslu, který je klíčovým odvětvím slovenské ekonomiky.



Po zohlednění inflace, která se na Slovensku od loňského března drží na dvouciferné hodnotě, reálně mzdy stouply jen pracovníkům v ubytovacích službách, a to o 2,7 procenta. Mzdy v tomto odvětví, které dříve patřily k nejnižším v zemi, už převýšily výdělky ve stavebnictví i v maloobchodě. V ostatních sektorech mzdy po zohlednění inflace klesly od jednoho do pěti procent.



Pokles reálných výdělků lidí na Slovensku se už projevil také v chování spotřebitelů. Maloobchodní tržby v zemi podle dříve zveřejněných údajů v dubnu klesly meziročně o desetinu, což je nejvíce od epidemie nemoci covid-19.



Počet zaměstnanců se zvýšil v dubnu v šesti z deseti sledovaných sektorů slovenské ekonomiky. Zaměstnanost nejvíce vzrostla v ubytovacích službách, kde se počet pracovníků za dřívějších restrikcí v souvislosti s koronavirovou nákazou naopak snižoval.