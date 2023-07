BlackRock: Není tu jen umělá inteligence, nemíchejme cyklický vývoj se strukturálním

Gargi Chaudhuri ze společnosti hovořila na Bloombergu o tom, že mezi významné trendy a změny nepatří jen umělá inteligence. Ekonomiku a akciový trh totiž bude ovlivňovat více strukturálních faktorů a témat. BlackRockse přitom podle jeho zástupkyně zaměřuje na dva hlavní. Prvním z nich je právě umělá inteligance (AI) a druhým demografický vývoj.



Investorka zmínila i změny klimatu či „geopolitickou fragmentaci“. Tyto faktory budou dlouhodobě ovlivňovat i akciový trh. K umělé inteligenci řekla, že tu samozřejmě není jen krátkou dobu, ale hovoří se o ní krátce. Investoři se tak snaží zorientovat se v nové oblasti a je zřejmé, že jde o obsáhlé téma, „které senetýká jen polovodičů.“ Jde od sektorů, jako je zdravotní péče, až k oblastem, jakými je umění.



Chaudhuri se domnívá, že téma umělé inteligence je nyní podobné, jako byl počátek rozvoje internetu. I ten se nakonec projevil v celé řadě odvětví, nejen v technologiích. Podle investorky pak rozvoj a využití technologie v jednotlivých společnostech nebude záviset pouze na výkonu počítačů a čipů, ale i na objemu použitelných dat a schopnosti tato data zpracovávat. Výhodu by tak měly mít například společnosti zabývajícíse cloudovými službami. Podle expertky je pak namístě přemýšlet i o tom, které firmy nebudou mít velký prostor pro využití potenciálu AI.





Chaudhuri se také zamýšlela nad investováním do různých oblastí. Podle ní to může být například eketromobilita či právě umělá inteligence. A domnívá se, že pak je nejlepší investovat do různých částí celého trhu nebo vertikály. Tedy ne pouze do jedné společnosti, která by podle nějakého názoru měla z daného tématu nejvíce těžit. Taková strategie může někdy fungovat, „ale prostor je tu větší.“



O AI a investicích společnosti hovořila rovněžWei Li. Ta na CNBC popsala současnou strategii firmy tak, že zvyšuje podíl pevně úročených instrumentů. Celkově pak sleduje vývoj zmíněných „megatrendů“, k tomu rozhoduje i současný makroekonomický vývoj. Li ale zdůraznila, že makroekonomický vývoj sám o sobě již není dostatečným základem pro investování. Ukazuje to podle ní i letošní rally na americkém akciovém trhu. Proč?



Letošní rally byla doposud tažena poměrně úzkou skupinou technologických akcií. A ty netěžily ani tak z makroekonomického vývoje, jako z úvah o potenciálu nových technologií včetně umělé inteligence. Vztah mezi cyklickým a strukturálním vývojem je přitom podle investorky hodně složitý a z hlediska investic je tak „už nechce míchat dohromady“.







Zdroj: Yahoo Finance