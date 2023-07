Fiorina: AI určitě není bublina, nelze s ní ale nakládat jako se sociálními sítěmi

Carly Fiorina z Carly Fiorina Enterprises se domnívá, že umělá inteligence má skutečný potenciál a nejde jen o prázdnou bublinu. Připomněla, že nejde o technologii, která by se objevila najednou. Má za sebou mnohaletý vývoj, nyní se jen dostává do podvědomí lidí a technologické firmy také zvyšují investice do této oblasti.



Fiorina se domnívá, že umělá inteligence (AI) může mít obrovské přínosy, ale nese seboui hrozby. Na úrovni firem pak podle ní existuje celá řada oblastí a rovin, kde se umělá inteligence bude používat. Některé společnosti mohou například investovat do zlepšení péče o zákazníky či zvýšení produktivity. Pak se obrátí na firmy, které nabízejí příslušná řešení a nyní je zlepšují za pomoci umělé inteligence.



Fiorina uvedla, že do umělé inteligence nyní proudí velký objem investic a kapitálu, podle některých názorů je její adopční křivka nejprudší v historii nových technologií. Jinak řečeno, objem investic a množství aplikací se na časové ose zvedá mimořádně prudce. Platí to přitom o celém světě, „nejen na obvyklých místech.“ Přispívá k tomu i snaha menších zemí a menších společností překonat díky AI nevýhodu plynoucí z jejich menší velikosti.



Podle expertky je tak těžké predikovat, odkud přijdou nejvýznamnější inovace. Spojené státy by pak měly uvažovat „strategicky o tom, jak AI regulovat.“ Pozitivní je snaha o kolaboraci mezi vládou a firemním sektorem. Svou roli musí hrát také akademický svět. Výsledkem této spolupráce by mohly být jednak investice, ale také by se měla projevovat na straně informovanosti a vzdělávání spotřebitele. A to včetně stanovení minima standardů týkajících se zdrojů informací, transparentnosti a podobně.





Fiorina odpovídala na dotaz týkající se paralely mezi potenciálními problémy s umělou inteligencí na straně jedné a problémy spojenými se sociálními sítěmi na straně druhé. Podle ní sociální platformy na počátku tvrdily, že ony vědí o svém podnikání nejvíce, a proto jej mají samy regulovat a ostatní „je mají nechat na pokoji“. Politici a regulátoři se nechali zastrašit, protože technologiím skutečně nerozuměli. Ve výsledku to ale znamenalo obrovský objem dezinformací a problémů.



Uvedený příklad tak opět ukazuje na důležitost spolupráce mezi vládou a soukromým sektorem v oblasti užívání a regulace umělé inteligence. „Není to nemožné, jen jsme to v minulosti nedělali,“ dodala expertka. Podle ní tak už nelze k novým technologiím přistupovat tak, že firmy budou lobovat a tvrdit, že mají vše pod kontrolou. A vláda od nich budedávat ruce pryč s tím, že politici dostávají od firem hodně peněz a technologiím stejně nerozumí.



Zdroj: Bloomberg