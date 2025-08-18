Hledat v komentářích

Detail - články
El-Erian: Dluhopisy reflektují slabší ekonomiku, na akciích funguje FOMO

18.08.2025 6:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Prezident Queens College Cambridge Mohamed El-Erian na CNBC hovořil o svém pohledu na ekonomické dění v USA a na některé kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Včetně odvolání šéfky Úřadu pro statistiku práce, které podle ekonoma poškodilo integritu této organizace kvůli svému načasování. Pak je tu ale otázka kvality dat, se kterými úřad pracuje.

Podle experta se způsob získávání dat a jejich samotná kvalita postupně zhoršují. K tomu zmíněný úřad nevyužívá vhodné alternativní zdroje informací a problematické mohou být i některé odhady v případě, že konkrétní data chybí. El-Erian tedy nevnímá situaci jako černobílou: na jedné straně je problematické načasování Trumpova kroku, na straně druhé ale existují reálné problémy v práci této organizace.

K tématu kvality dat, zveřejňovaných informací a jejich následných revizí pak ekonom dodal jednu podstatnou věc: V období, kdy revize dosahují vyšších hodnot, podle experta obvykle dochází k obratu v celé ekonomice. V takových chvílích je totiž těžší odhad vývoje v hospodářství. Nyní podle ekonoma dochází ke slábnutí ekonomické aktivity, ale ne k recesi. K tomu dodal, že dluhopisové trhy tento vývoj chápou, ceny obligací a jejich výnosy odrážejí slabší ekonomickou aktivitu, a tudíž i snižování sazeb americkou centrální bankou. Na akciích je ale situace jiná.

Podle ekonoma si investoři na akciovém trhu zvykli jednat na základě „strachu, že jim něco uteče.“ Tato tzv. FOMO (konkrétně Fear of Missing Out) mentalita vede k chování, kdy po každém menším oslabení trhu přijdou nákupy a poslední roky investorům potvrzují, že jde o chování, které se vyplácí. K tomu El-Erian míní, že „technologie a umělá inteligence jsou stále dostatečně silnou lokomotivou, která „táhne celý trh nahoru“. El-Erian si také myslí, že kdyby měl Fed při posledním rozhodování o sazbách k dispozici aktuální data z trhu práce, sazby by tehdy snížil.

Nyní je podle experta možné, že na dalším zasedání FOMC dojde k poklesu sazeb o 50 bazických bodů, i když to není ten nejpravděpodobnější scénář. K tomu expert zopakoval svou tezi, podle které by Jay Powell měl odejít z čela Fedu ještě před koncem svého funkčního období, protože takový krok by posílil nezávislost Fedu. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby Powell zůstal a Fed nebyl pod tlakem a politickými útoky. Tato možnost není ale podle ekonoma dosažitelná, a tudíž je namístě uvažovat o druhé nejlepší volbě, kterou by měl být právě odchod Powella.

Na dotaz týkající se vlivu AI na ekonomiku El-Erian uvedl, že je velkým optimistou ohledně přínosů této technologie na rovině produktivity. Už nyní jsou také podle něj jasné známky toho, že AIU bude možné „monetizovat“. Některé firmy jsou ale schopny nové technologie rychle zavádět v praxi a investovat do nich, jiné ne. Na závěr rozhovoru pak ekonom krátce hovořil o clech, která mohou být uvalena na Indii ne z ekonomických, ale z politických důvodů. Konkrétně kvůli tomu, že tato země kupuje ruskou ropu. „Pokud se vydáme touto cestou, je otázka, co s Čínou. Ta totiž také kupuje hodně ropy z Ruska a nyní jsme uprostřed jednání s touto zemí.“

 

Zdroj: Yahoo Finance

 

