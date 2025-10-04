VOLBY 2025: Jasným vítězem voleb je ANO

Češi si zvolili. Sněmovní volby jednoznačně vyhrálo opoziční hnutí ANO. To bude jednat s hnutím SPD a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo. Na tiskové konferenci to řekl předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty.
Po sečtení 99 procent okrsků má ANO přibližně 34,8 procenta. Ke druhému místu míří koalice Spolu s bezmála 23,3 procenta, třetí STAN má téměř 11,2 procenta, čtvrtí piráti 8,8 procenta. Pátá příčka náleží SPD s 7,8 procenta. Do sněmovny se dostanou také Motoristé, kteří mají 6,8 procenta.
Podle Babiše subjekt dosáhl historického výsledku, označil to také za absolutní vrchol své politické kariéry. Babiš poděkoval všem, kdo šli k volbám. O hnutí řekl, že je jednotným týmem.
Dosavadní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle propočtu ČTK poslanecký mandát neobhájil. Byl lídrem koalice Spolu v Moravskoslezském kraji. Poslancem se stal poprvé v roce 2010. Ministrem financí se stal ve vládě Petra Fialy (ODS) po volbách v roce 2021. V minulosti byl i ministrem dopravy nebo předsedou poslaneckého klubu ODS.
Infografika níže nabízí různé pohledy na výsledky voleb: Výsledky v krajích, v okresech, v obcích, Poslance, Strany a poslanci ve Sněmovně podle volebních stran, podle navrhujících stran. Infografika také nabízí možné koalice podle volebních stran a navrhujících stran a obsahuje Volební model 2017 až 2025 podle STEM. Ten který pohled můžete volit z nabídky v infografice.
Letošní sněmovní volby byly stejně jako předchozí označovány za boj o charakter demokracie a další směřování ČR. Mnozí je označovali za souboj mezi standardními politickými formacemi na jedné straně a populistickými, protestními či antisystémovými uskupeními na straně druhé. Mezi dominantní témata patřily inflace
, cena energií nebo hranice důchodového věku, kterou opozice slibovala snížit.
Volby v roce 2021 vyhrála koalice Spolu se ziskem 27,79 procenta hlasů, ANO obdrželo 27,12. Piráty ve volební koalici se Starosty volilo 15,62 procenta hlasujících, SPD měla 9,56 procenta voličů. Koalice Spolu obhajuje 71 poslaneckých křesel, z toho občanští demokraté 34, lidovci 23 a TOP 09 křesel 14. ANO obsadilo kvůli způsobu přepočtu hlasů na mandáty 72 míst ve Sněmovně. Starostové usilují o znovuzvolení 33 poslanců, SPD o 20 míst, Piráti o čtyři křesla. V předchozím volebním období mělo ANO 78 poslanců, ODS 25, Piráti 22, SPD 19, sociální demokraté a komunisté po 15, KDU-ČSL deset, TOP 09 sedm a Starostové šest křesel.