Volby v poločase: Vysoká účast, problém s eDoklady i manévry na pražském letišti

První ze dvou dnů letošních voleb do Poslanecké sněmovny v tuzemsku dnes ve 22:00 skončil. Provázel jej zvýšený zájem voličů, ale také potíže při použití elektronického občanského průkazu. Při předchozích volbách před čtyřmi lety přišly hlasovat zhruba dvě třetiny voličů. Během prvních osmi hodin hlasování si dnes cestu do volebních místností našla někde více než polovina voličů. Volební dění budeme sledovat opět zítra.
Celkem může hlasovat více než osm milionů lidí v Česku i zahraničí. Volební místnosti budou otevřeny ještě v sobotu od 8:00, po 14:00 pak začne sčítání hlasů.
Své hlasovací lístky mezi prvními dnes odpoledne odevzdali tradičně lídři volebních uskupení i prezident Petr Pavel. Někteří občané včetně končící předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) měli problém s prokázáním totožnosti ve volebních místnostech prostřednictvím eDokladů. Pokud neměli průkaz aktualizovaný, museli ukázat klasický doklad.
Volební místnosti v Česku jsou sice na noc zavřeny, otevřeno ale mají kvůli časovému posunu na americkém kontinentu, kde volby začaly už ve čtvrtek večer středoevropského letního času. V zahraničí měli lidé letos možnost poprvé volit korespondenčně, pokud o to včas zažádali. I jejich hlasy ale musí zastupitelské úřady dostat před ukončením hlasování.
Voliči budou moci v sobotu hlasovat v době od 08:00 do 14:00. Poté volební komisaři začnou hlasy pro jednotlivá uskupení sčítat a posílat ke kontrole a zveřejnění na volebním webu. Alespoň hlavní výsledky by mohly být známy do sobotního večera.
Kvůli výhrůžce drony zasahuje policie na letišti v Praze
Do volební atmosféry zasáhla i anonymní výhrůžka, podle které se na pražské Letište Václava Havla blíží drony. Na místě zasahuje mnoho různých složek, provoz letiště ale není omezen. V případě, že se výhrůžka potvrdí, je ale policie okamžitě připravena uzavřít vzdušný prostor kolem letiště i příjezdové cesty. Do rozsáhlého bezpečnostního opatření se zapojilo velké množství policistů, spolupracují také s armádou, na svých stanovištích jsou i odstřelovači. Policie to uvedla na síti X. Zdůraznila, že výhrůžka není ověřená a opatření je preventivní.
"Relevanci informací vyhodnocujeme a veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní," uvedli policisté. Podle nich volající mluvil anglicky a hovořil o vyšších jednotkách dronů. "Z taktických důvodů nebudeme sdělovat čas jejich údajného příletu, nicméně stále platí, že se jedná o neověřené informace," uvedli policisté. Později dodali, že jsou připraveni v případě potřeby uzavřít vzdušný prostor i všechny příjezdové cesty. "Odstřelovači cizinecké policie ze svých stanovišť sledují potenciální objekty ve vzduchu," sdělili policisté.
Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem. Ve čtvrtek večer byly spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů.
Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.