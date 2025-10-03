Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Volby v poločase: Vysoká účast, problém s eDoklady i manévry na pražském letišti

Volby v poločase: Vysoká účast, problém s eDoklady i manévry na pražském letišti

03.10.2025 22:31
Autor: Redakce, Patria.cz

První ze dvou dnů letošních voleb do Poslanecké sněmovny v tuzemsku dnes ve 22:00 skončil. Provázel jej zvýšený zájem voličů, ale také potíže při použití elektronického občanského průkazu. Při předchozích volbách před čtyřmi lety přišly hlasovat zhruba dvě třetiny voličů. Během prvních osmi hodin hlasování si dnes cestu do volebních místností našla někde více než polovina voličů. Volební dění budeme sledovat opět zítra.

2025

Celkem může hlasovat více než osm milionů lidí v Česku i zahraničí. Volební místnosti budou otevřeny ještě v sobotu od 8:00, po 14:00 pak začne sčítání hlasů.

Své hlasovací lístky mezi prvními dnes odpoledne odevzdali tradičně lídři volebních uskupení i prezident Petr Pavel. Někteří občané včetně končící předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) měli problém s prokázáním totožnosti ve volebních místnostech prostřednictvím eDokladů. Pokud neměli průkaz aktualizovaný, museli ukázat klasický doklad.

Volební místnosti v Česku jsou sice na noc zavřeny, otevřeno ale mají kvůli časovému posunu na americkém kontinentu, kde volby začaly už ve čtvrtek večer středoevropského letního času. V zahraničí měli lidé letos možnost poprvé volit korespondenčně, pokud o to včas zažádali. I jejich hlasy ale musí zastupitelské úřady dostat před ukončením hlasování.

Voliči budou moci v sobotu hlasovat v době od 08:00 do 14:00. Poté volební komisaři začnou hlasy pro jednotlivá uskupení sčítat a posílat ke kontrole a zveřejnění na volebním webu. Alespoň hlavní výsledky by mohly být známy do sobotního večera.

Kvůli výhrůžce drony zasahuje policie na letišti v Praze

Do volební atmosféry zasáhla i anonymní výhrůžka, podle které se na pražské Letište Václava Havla blíží drony. Na místě zasahuje mnoho různých složek, provoz letiště ale není omezen. V případě, že se výhrůžka potvrdí, je ale policie okamžitě připravena uzavřít vzdušný prostor kolem letiště i příjezdové cesty. Do rozsáhlého bezpečnostního opatření se zapojilo velké množství policistů, spolupracují také s armádou, na svých stanovištích jsou i odstřelovači. Policie to uvedla na síti X. Zdůraznila, že výhrůžka není ověřená a opatření je preventivní.

"Relevanci informací vyhodnocujeme a veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní," uvedli policisté. Podle nich volající mluvil anglicky a hovořil o vyšších jednotkách dronů. "Z taktických důvodů nebudeme sdělovat čas jejich údajného příletu, nicméně stále platí, že se jedná o neověřené informace," uvedli policisté. Později dodali, že jsou připraveni v případě potřeby uzavřít vzdušný prostor i všechny příjezdové cesty. "Odstřelovači cizinecké policie ze svých stanovišť sledují potenciální objekty ve vzduchu," sdělili policisté.

Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem. Ve čtvrtek večer byly spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů.

Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.

 
 
 
 

Čtěte více:

Bloomberg: Favorit českých voleb bude usilovat o plné státní vlastnictví ČEZu
29.05.2025 15:41
Bloomberg: Favorit českých voleb bude usilovat o plné státní vlastnictví ČEZu
Nejpopulárnější politická strana České republiky se zavázala usilovat ...
STEM: Voliči opozice by přidali na důchody, voliči koalice na vědu a výzkum
10.09.2025 14:40
STEM: Voliči opozice by přidali na důchody, voliči koalice na vědu a výzkum
Voliči opozičních ANO, SPD a Stačilo! by při rozdělování peněz ze stát...
Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022
24.09.2025 10:24
Předvolební nálada v tuzemské ekonomice nejlepší od roku 2022
Důvěra v tuzemskou ekonomiku se krátce před konáním parlamentních vole...
ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa
02.10.2025 8:46
ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa
Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá spolupráci s SPD a Stačilo!, z...
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
02.10.2025 12:00
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
Volby do Poslanecké sněmovny jsou za rohem. Volební místnosti s urnami...
Rozbřesk: Strany se před volbami vesměs vyhýbají otázce vyšších daní
03.10.2025 8:42
Rozbřesk: Strany se před volbami vesměs vyhýbají otázce vyšších daní
Návrh rozpočtu na rok 2026 předpokládá deficit ve výši 286 miliard kor...
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
03.10.2025 10:27
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
Rozkolísaný geopolitický vývoj významně ovlivňuje dění na finančních t...
Volební místnosti se otevřely
03.10.2025 14:00
Volební místnosti se otevřely
Voliči v Česku začínají rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová P...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.10.2025
22:31Volby v poločase: Vysoká účast, problém s eDoklady i manévry na pražském letišti
22:06Americké akciové indexy oslabují své momentum  
17:36I příští rok stále „přechodná“ inflace?
16:34Reuters: Ocenění start-upů zaměřených na AI často neodpovídá tržbám
15:59Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
14:58Jeff Bezos: Umělá inteligence je v "sektorové bublině", ale je skutečná a změní každé odvětví
14:00Volební místnosti se otevřely
12:54ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:16Úvahy o zvýšení úrokových sazeb jsou předčasné, plyne ze záznamu jednání ČNB
12:16Raketový růst Alibaby ještě nemusí být u konce, tvrdí manažeři fondů  
11:46FAO: Světové ceny potravin mírně klesly, hlavně kvůli cukru a mléčným výrobkům
11:42Data nejsou rizikem, takže akcie pokračují v postupném nárůstu  
10:27PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
8:52V Česku začíná volební víkend, Francie řeší rozpočtovou krizi a evropské futures jsou v zeleném  
8:42Rozbřesk: Strany se před volbami vesměs vyhýbají otázce vyšších daní
6:06Evropské banky rostou už dvanáct čtvrtletí v řadě. Analytici čekají další zisky  
02.10.2025
22:01Americké trhy na historických maximech i přes shutdown  
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět