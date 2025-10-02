ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa

Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá spolupráci s SPD a Stačilo!, zatímco Andrej Babiš usiluje o jednobarevnou vládu. OpenAI se stává nejhodnotnějším startupem světa. V Colt CZ dochází ke změně vedení. Americké automobilky reagují na změny daňových pobídek, zatímco ty čínské posilují v Evropě. Francie znovu protestuje a Argentina se potýká s krizí důvěry navzdory americkým slibům.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,4 %.
Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO, vyloučil možnost vytvoření vlády s SPD a Stačilo! kvůli jejich požadavkům na vystoupení z EU a NATO. Naopak je otevřen spolupráci s Motoristy, kteří podporují plné zestátnění společnosti , což by mohlo být pozitivní pro její budoucí odkup. Andrej Babiš, předseda ANO, uvedl, že usiluje o silný mandát pro jednobarevnou většinovou vládu, aby se vyhnul kompromisům s menšími stranami, což by mohlo omezit flexibilitu při sestavování koalice.
Jan Drahota k 30. září rezignoval na funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Colt CZ Group. Od 1. října byl zvolen předsedou dozorčí rady. Nový předseda představenstva bude vybrán ze stávajících členů na příštím zasedání.
Autonomous Research potvrdila doporučení Outperform pro akcie , ale snížila cílovou cenu na 86,74 EUR (z 87,45 EUR).
Společnost OpenAI údajně dokončila prodej akcií za cenu, která tuto firmu oceňuje na rekordních 500 miliard dolarů, což ji jako nejhodnotnější startup na světě posunulo před SpaceX Elona Muska. Mezitím akcie asijských výrobců paměťových čipů Samsung a SK Hynix dnes rostly poté, co se dohodli na partnerství s OpenAI na projektu Stargate, jehož cílem je vybudovat globální síť datových center s kapacitou až 10 gigawattů výpočetního výkonu, která mají sloužit k trénování a provozu pokročilých AI modelů, včetně generativní AI.
Společnosti , Hyundai Motor a oznámily, že po vypršení federální daňové úlevy ve výši 7 500 dolarů v úterý prodlouží slevy na některé elektrické modely ve snaze udržet dynamiku prodejů po jejich prudkém nárůstu ve třetím čtvrtletí. Očekává se, že prodeje elektromobilů se v nadcházejících čtvrtletích zpomalí, protože Trump se snaží ukončit pobídky pro takové nákupy. Automobilky omezují výrobu a upravují své produktové plány o více benzínových a hybridních modelů.
Německý kancléř Friedrich Merz během setkání lídrů EU v Kodani ostře kritizoval maďarského prezidenta Viktora Orbána a obvinil ho z maření jednání o bezpečnosti EU. A Moskva údajně připravuje plán znárodnění a prodeje aktiv v zahraničním vlastnictví jako odvetu za jakékoli evropské zabavování ruských aktiv v zahraničí.
Čínské automobilky v srpnu dosáhly rekordního 9,8% podílu prodejů hybridních vozidel v Evropě. BYD, MG od SAIC Motor a další se zaměřily na rostoucí trh s elektrifikovanými vozidly na starém kontinentu a vyvíjejí tím tlak na stávající automobilky, jako jsou a Stellantis. Další zprávou z automotive je, že a čínská Chery jednají o partnerství v Jižní Americe.
Francouzské odbory dnes pořádají nové kolo protestů proti úsporným opatřením, přičemž stávky jsou plánovány v odvětvích, jako je vzdělávání a doprava, ačkoli se očekává, že budou méně rušivé než protesty z 18. září. Narušení letecké dopravy by mělo zůstat omezené, přičemž se očekává normální provoz vysokorychlostních vlaků a pařížského metra.
Vliv ministra financí Scotta Bessenta je v Argentině podroben zkoušce, protože investoři zpochybňují hodnotu jeho slibu podpory prezidenta Javiera Mileiho z minulého týdne. Sotva týden poté, co argentinská aktiva prudce vzrostla díky Bessentovu slibu poskytnout „vše možné ke stabilizaci“, začali investoři jeho slib zpochybňovat. Obchodníci v úterý srazili argentinské peso k dolaru o více než 6 %, což donutilo Mileiho vládu zasáhnout a propad zastavit. Ve středu však peso opět kleslo a vyvolalo další prodeje dolarů ze strany úředníků. Schopnost Buenos Aires udržet takové úsilí samo o sobě je omezena jeho nízkými devizovými rezervami. Krize důvěry pramení ze špatného výsledku Mileiho strany v klíčových místních volbách minulý měsíc, americký slib měl za cíl podpořit Trumpova spojence.