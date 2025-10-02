Americké trhy na historických maximech i přes shutdown

Index S&P 500 dnes v průběhu obchodní seance dosáhl nových rekordních maxim, a to i v situaci, kdy probíhá uzavírka federálních úřadů. Dnešní trhy zdá se jen tak něco nerozhodí. V rozhovoru pro CNBC ministr financí Scott Bessent varoval, že toto uzavření, které začalo v úterý o půlnoci, by mohlo ekonomiku poškodit více, než obdobné události známé z minulosti. Očekává se, že odstávka naruší služby od řízení letového provozu až po pomoc při katastrofách, a také se očekává, že klíčová data o mzdách
mimo zemědělství, která mají být zveřejněna v pátek, budou zpožděna. Zůstává nejasné, jak dlouho odstávka potrvá, vzhledem k tomu, že se demokraté a republikáni v Senátu zřejmě nepřiblížili dosažení konsensu ohledně návrhu zákona o výdajích. Prezident Donald Trump prohloubil rozkol tím, že pohrozil, že zastaví financování států s demokratickou orientací a trvale propustí řadu federálních zaměstnanců. Odstávky měly historicky omezený dopad na finanční trhy a ekonomiku. Poslední odstávka proběhla během Trumpova prvního funkčního období – po dobu 35 dnů mezi koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 – a byla nejdelší v historii USA. Jedním z klíčových důsledků pokračujícího uzavření americké vlády je potenciální zpoždění zveřejnění klíčových ekonomických ukazatelů, včetně měsíční zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělství, která je naplánována na pátek. Míra nezaměstnanosti
v USA v září pravděpodobně dosáhla 4,3 %, což je nezměněno oproti srpnu, uvádí nový odhad FEDu v Chicagu.
Akcie Tesly (-5,1 %) klesly, i když výrobce elektromobilů zaznamenal ve 3. čtvrtletí oživení dodávek, jelikož se rýsuje vyhlídka na slabší poptávku s vypršením daňového kreditu na elektromobily. Společnost Rivian Automotive (-7,4 %) oznámila téměř 32% nárůst dodávek ve třetím čtvrtletí, čímž překonala odhady analytiků, jelikož více amerických kupujících automobilů se snažilo zajistit si daňové úlevy před jejich vypršením nákupem nových elektromobilů. Razantní propad ceny akcií pak zapříčinil snížený odhad celoročních dodávek. Nedařilo se ani společnosti (-7,3 %), jejíž akcie klesly poté, co společnost oznámila, že prodá svou chemickou divizi OxyChem společnosti za 9,7 miliardy dolarů
v hotovosti. Pozitivně naopak vnímají dnešní obchodní den akcionáři automobilky Stellantis (+7,8 %), jejíž akcie prudce vzrostly poté, co uvedla, že automobilka vykazuje dlouho očekávaný obrat v tržním podílu, přičemž dynamika prodejů v USA v září posílila.