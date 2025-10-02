Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Americké trhy na historických maximech i přes shutdown

Americké trhy na historických maximech i přes shutdown

02.10.2025 22:01
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Index S&P 500 dnes v průběhu obchodní seance dosáhl nových rekordních maxim, a to i v situaci, kdy probíhá uzavírka federálních úřadů. Dnešní trhy zdá se jen tak něco nerozhodí. V rozhovoru pro CNBC ministr financí Scott Bessent varoval, že toto uzavření, které začalo v úterý o půlnoci, by mohlo ekonomiku poškodit více, než obdobné události známé z minulosti. Očekává se, že odstávka naruší služby od řízení letového provozu až po pomoc při katastrofách, a také se očekává, že klíčová data o mzdách mimo zemědělství, která mají být zveřejněna v pátek, budou zpožděna. Zůstává nejasné, jak dlouho odstávka potrvá, vzhledem k tomu, že se demokraté a republikáni v Senátu zřejmě nepřiblížili dosažení konsensu ohledně návrhu zákona o výdajích. Prezident Donald Trump prohloubil rozkol tím, že pohrozil, že zastaví financování států s demokratickou orientací a trvale propustí řadu federálních zaměstnanců. Odstávky měly historicky omezený dopad na finanční trhy a ekonomiku. Poslední odstávka proběhla během Trumpova prvního funkčního období – po dobu 35 dnů mezi koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 – a byla nejdelší v historii USA. Jedním z klíčových důsledků pokračujícího uzavření americké vlády je potenciální zpoždění zveřejnění klíčových ekonomických ukazatelů, včetně měsíční zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělství, která je naplánována na pátek. Míra nezaměstnanosti v USA v září pravděpodobně dosáhla 4,3 %, což je nezměněno oproti srpnu, uvádí nový odhad FEDu v Chicagu.

Akcie Tesly (-5,1 %) klesly, i když výrobce elektromobilů zaznamenal ve 3. čtvrtletí oživení dodávek, jelikož se rýsuje vyhlídka na slabší poptávku s vypršením daňového kreditu na elektromobily. Společnost Rivian Automotive (-7,4 %) oznámila téměř 32% nárůst dodávek ve třetím čtvrtletí, čímž překonala odhady analytiků, jelikož více amerických kupujících automobilů se snažilo zajistit si daňové úlevy před jejich vypršením nákupem nových elektromobilů. Razantní propad ceny akcií pak zapříčinil snížený odhad celoročních dodávek. Nedařilo se ani společnosti Occidental Petroleum (-7,3 %), jejíž akcie klesly poté, co společnost oznámila, že prodá svou chemickou divizi OxyChem společnosti Berkshire Hathaway za 9,7 miliardy dolarů v hotovosti. Pozitivně naopak vnímají dnešní obchodní den akcionáři automobilky Stellantis (+7,8 %), jejíž akcie prudce vzrostly poté, co Morgan Stanley uvedla, že automobilka vykazuje dlouho očekávaný obrat v tržním podílu, přičemž dynamika prodejů v USA v září posílila.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.10.2025
22:01Americké trhy na historických maximech i přes shutdown  
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
15:01Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
14:39Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard
13:23Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá
13:22SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:00VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
11:49EPH Financing CZ, a.s.: Pololetní zpráva za první pololetí roku 2025
11:34Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys
11:12Wall Street na nových maximech, Evropa následuje  
10:26OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
9:55Stažení z politiky se vyplácí, Musk jako první překonal hranici půl bilionu dolarů
9:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:54Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně není pro ECB hrozbou
8:46ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa  
6:06Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance
0:00TEST - embedy volby
01.10.2025
22:02Akcie rostly díky technologiím a zdravotnictví, dluhopisy posílily po slabých datech z trhu práce  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět